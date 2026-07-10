Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und SID.
Hier geht es zum Spielplan, hier zum deutschen Kader, hier zu einer Übersicht über die Spielorte und Stadien, hier zu einem Überblick über alle WM-Teilnehmer und hier zur Schwerpunktseite zur WM mit allen Texten der SZ.
Alle Nachrichten und SZ-Geschichten zur WM erhalten Sie auch zweimal täglich mit unseren Newslettern „SZ am Morgen“ und „SZ am Abend“. Hier können Sie sich dafür anmelden.
Wichtige Updates
Bundestrainer als Red-Bull-Botschafter? Fanbündnis warnt vor „Kniefall vor dem Kapital“
Fall Balogun: Belgiens Coach ist unbesorgt wegen Stimmung
England bangt gegen Norwegen um Einsatz von Guehi und Rice
Frankreich erreicht im Vorbeigehen das Halbfinale – das war die Nacht
Schweinsteiger steckt im Stau und verpasst Beginn der ARD-Sendung
DFB-Spitze reist nach New York für Gespräche mit Klopp
DFB-Präsident Bernd Neuendorf und sein Stellvertreter Hans-Joachim Watzke sind zu den Vertragsgesprächen mit Bundestrainer-Kandidat Jürgen Klopp in die USA aufgebrochen. Nach dpa-Informationen machten sich die Funktionäre wie geplant auf den Weg nach New York, wo die Details zum avisierten Engagement des 59-Jährigen als Nachfolger von Julian Nagelsmann stattfinden sollen. Zuerst hatten RTL und ntv über Details der Flugroute berichtet.
Am frühen Freitagnachmittag Ortszeit sollen Neuendorf und Watzke eintreffen. In die deutsche Nacht hinein könnten Gespräche schon beginnen. Der einstige BVB-Erfolgscoach Klopp hatte in den vergangenen Tagen mehrfach seine Bereitschaft signalisiert, das Amt zu übernehmen. Geklärt werden muss unter anderem noch, die Auflösung von Klopps bis 2029 datiertem Vertrag als Head of Global Soccer beim Getränkekonzern Red Bull. Hierzu soll es nach den DFB-Gesprächen weitere Verhandlungen in New York mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff geben.
Dem Vernehmen nach sind alle Parteien an einer Lösung interessiert. Die ersten Länderspiele als Bundestrainer stünden für Klopp im September und Oktober an, wenn die Nationalmannschaft mit vier Partien innerhalb von zehn Tagen in den Niederlanden, gegen Serbien und zweimal gegen Griechenland in die Nations League startet.
Am frühen Freitagnachmittag Ortszeit sollen Neuendorf und Watzke eintreffen. In die deutsche Nacht hinein könnten Gespräche schon beginnen. Der einstige BVB-Erfolgscoach Klopp hatte in den vergangenen Tagen mehrfach seine Bereitschaft signalisiert, das Amt zu übernehmen. Geklärt werden muss unter anderem noch, die Auflösung von Klopps bis 2029 datiertem Vertrag als Head of Global Soccer beim Getränkekonzern Red Bull. Hierzu soll es nach den DFB-Gesprächen weitere Verhandlungen in New York mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff geben.
Dem Vernehmen nach sind alle Parteien an einer Lösung interessiert. Die ersten Länderspiele als Bundestrainer stünden für Klopp im September und Oktober an, wenn die Nationalmannschaft mit vier Partien innerhalb von zehn Tagen in den Niederlanden, gegen Serbien und zweimal gegen Griechenland in die Nations League startet.
Bundestrainer als Red-Bull-Botschafter? Fanbündnis warnt vor „Kniefall vor dem Kapital“
Das Fanbündnis „Unsere Kurve“ kritisiert die Personalie Jürgen Klopp aufgrund dessen Nähe zu Red Bull. Sollte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) „auf den kolportierten Deal“ mit dem Brausekonzern einlassen, der Klopp angeblich auch im Bundestrainer-Amt als Werbepartner halten will, wäre dies „ein weiterer Kniefall vor dem Kapital“, sagte Sprecher Thomas Kessen dem Sport-Informations-Dienst (SID).
Als Vertretung der Interessen von Fußballfans und Vereinsmitgliedern erlaube sich „Unsere Kurve“ keine Beurteilung „der sportlichen Dimension dieser Personalie“, fügte Kessen an. „Sehr wohl sehen wir aber eine Dissonanz rund um die Wahrnehmung der öffentlichen Person Jürgen Klopp.“ Wer sich „in Mainz und Dortmund bodenständig gab und selbst in Liverpool noch als 'the normal one' vorstellte“, der passe nicht zum „Feind des Volkssports Fußball“.
Red Bull gleich zum Feind zu erklären – so weit geht der Leiter des SZ-Sportressorts nicht. Aber auch Claudio Catougno sieht den sich anbahnenden Deal zwischen DFB und Brausekonzern kritisch:
Als Vertretung der Interessen von Fußballfans und Vereinsmitgliedern erlaube sich „Unsere Kurve“ keine Beurteilung „der sportlichen Dimension dieser Personalie“, fügte Kessen an. „Sehr wohl sehen wir aber eine Dissonanz rund um die Wahrnehmung der öffentlichen Person Jürgen Klopp.“ Wer sich „in Mainz und Dortmund bodenständig gab und selbst in Liverpool noch als 'the normal one' vorstellte“, der passe nicht zum „Feind des Volkssports Fußball“.
Red Bull gleich zum Feind zu erklären – so weit geht der Leiter des SZ-Sportressorts nicht. Aber auch Claudio Catougno sieht den sich anbahnenden Deal zwischen DFB und Brausekonzern kritisch:
Fall Balogun: Belgiens Coach ist unbesorgt wegen Stimmung
Vor dem Viertelfinale gegen Europameister Spanien macht sich Belgiens Trainer Rudi Garcia nach eigenen Worten keine Sorgen wegen einer möglicherweise feindseligen Stimmung im Stadion gegen sein Team. Belgien hatte im Achtelfinale Co-Gastgeber USA mit 4:1 besiegt, nachdem es viel Wirbel um die zur Bewährung ausgesetzte rote Karte für US-Profi Folarin Balogun gegeben hatte.
„Wir haben die USA gerade erst geschlagen in einem Spiel, in dem jeder gegen uns war, also kann es morgen nicht komplizierter sein“, sagte Garcia vor dem Duell in Los Angeles (21.00 Uhr MESZ/Magenta TV und ZDF). „Ich weiß nicht, wie es morgen sein wird, aber es sind nicht die Zuschauer, die Tore schießen. Wir spielen gegen Spanien.“ Zudem habe Belgien durch den Fall Balogun „Millionen und Millionen“ neuer Fans auf der ganzen Welt gewonnen, so Garcia.
Mit Blick auf den Gegner Spanien sagte er: „Wir spielen gegen einen der Favoriten. Wir kennen die Stärken der einzelnen Spieler. Sie sind die besten im Ballbesitz. Sie haben noch kein Tor kassiert in diesem Turnier“, sagte er – und es sei an der Zeit, das zu ändern. „Jeder spricht davon, dass wir nach Hause fahren. Aber das Spiel muss erst noch gespielt werden.“ Mit Ausnahme des verletzten Mittelfeldspielers Amadou Onana seien alle Profis einsatzfähig, sagte Garcia.
Wichtig könnte gegen Spanien erneut Mittelstürmer Romelu Lukaku werden. SZ-Autor Thomas Hürner stellt ihn vor:
„Wir haben die USA gerade erst geschlagen in einem Spiel, in dem jeder gegen uns war, also kann es morgen nicht komplizierter sein“, sagte Garcia vor dem Duell in Los Angeles (21.00 Uhr MESZ/Magenta TV und ZDF). „Ich weiß nicht, wie es morgen sein wird, aber es sind nicht die Zuschauer, die Tore schießen. Wir spielen gegen Spanien.“ Zudem habe Belgien durch den Fall Balogun „Millionen und Millionen“ neuer Fans auf der ganzen Welt gewonnen, so Garcia.
Mit Blick auf den Gegner Spanien sagte er: „Wir spielen gegen einen der Favoriten. Wir kennen die Stärken der einzelnen Spieler. Sie sind die besten im Ballbesitz. Sie haben noch kein Tor kassiert in diesem Turnier“, sagte er – und es sei an der Zeit, das zu ändern. „Jeder spricht davon, dass wir nach Hause fahren. Aber das Spiel muss erst noch gespielt werden.“ Mit Ausnahme des verletzten Mittelfeldspielers Amadou Onana seien alle Profis einsatzfähig, sagte Garcia.
Wichtig könnte gegen Spanien erneut Mittelstürmer Romelu Lukaku werden. SZ-Autor Thomas Hürner stellt ihn vor:
England bangt gegen Norwegen um Einsatz von Guehi und Rice
England droht im Viertelfinale gegen Norwegen der Ausfall von Marc Guehi. Der Innenverteidiger klagt seit dem Achtelfinalsieg in Mexiko über muskuläre Probleme, laut einem Bericht der BBC könnte es sich um eine Zerrung im Oberschenkel handeln. Es sei offen, ob Guehi am Freitag mit der Mannschaft trainieren kann. Das Spiel findet am Samstag in Miami statt.
Laut BBC soll auch Mittelfeldspieler Declan Rice wegen einer Magen-Darm-Erkrankung bereits den zweiten Tag in Folge nicht trainiert haben. Das englische Team hat Maßnahmen ergriffen, damit sich der Virus nicht ausbreitet.
Laut BBC soll auch Mittelfeldspieler Declan Rice wegen einer Magen-Darm-Erkrankung bereits den zweiten Tag in Folge nicht trainiert haben. Das englische Team hat Maßnahmen ergriffen, damit sich der Virus nicht ausbreitet.
Frankreich erreicht im Vorbeigehen das Halbfinale – das war die Nacht
Auch Kylian Mbappé verschießt jetzt erst einen Elfmeter und entscheidet dann das Spiel. So hat es Lionel Messi mit Argentinien gegen Ägypten vorgemacht, so hat es der französische Kapitän beim 2:0 gegen Marokko nachgemacht. Les Bleues dominierten das Match, Marokko kam zu keiner wirklichen Torchance, in der zweiten Halbzeit war es dann Mbappé, der mit einem präzisen Schuss ins lange Toreck Bounou im marokkanischen Tor nach vielen vergeblichen Versuchen (unter anderem per Elfmeter) überwand. Trainer Didier Deschamps hat damit bei seiner dritten WM-Teilnahme zum dritten Mal das Halbfinale erreicht. Bei den vergangenen beiden Turnieren war da nicht Schluss – und auch diesmal sieht es nicht so aus, als könnte jemand diese Franzosen bei ihrer Reise ins Finalstadion nach New Jersey aufhalten.
Englands Quansah bleibt zwei Spiele gesperrt
Bayer Leverkusens Jarell Quansah wäre erst in einem möglichen Endspiel der englischen Nationalmannschaft wieder spielberechtigt. Nach seiner roten Karte im Achtelfinale gegen Mexiko (3:2) sperrte der Weltverband Fifa den Defensivspieler für zwei Spiele. Damit zeigte sich die Fifa deutlich weniger gnädig als beim US-Amerikaner Folarin Balogun, der trotz vorheriger roter Karte im Achtelfinale gegen Belgien (1:4) spielen durfte, was weltweit für große Empörung gesorgt hatte.
Quansah hatte gegen Mexiko wegen groben Foulspiels die rote Karte gesehen – allerdings erst nach Eingriff des Videoschiedsrichters. Das Team von Trainer Thomas Tuchel trifft am Samstag (23 Uhr/MagentaTV) im Viertelfinale auf Norwegen.
Quansah hatte gegen Mexiko wegen groben Foulspiels die rote Karte gesehen – allerdings erst nach Eingriff des Videoschiedsrichters. Das Team von Trainer Thomas Tuchel trifft am Samstag (23 Uhr/MagentaTV) im Viertelfinale auf Norwegen.
Schweinsteiger steckt im Stau und verpasst Beginn der ARD-Sendung
Bastian Schweinsteiger hat den Beginn der ARD-Übertragung des WM-Viertelfinales zwischen Frankreich und Marokko verpasst. Der ehemalige Nationalspieler und TV-Experte steckte auf dem Weg ins Stadion in Foxborough, einem Vorort von Boston, im Stau, wie er in einem Video selbst erklärte. „Es tut mir leid, ich stecke im Voll-Voll-Voll-Stau. So was habe ich noch nie in meinem Leben erlebt“, sagte der 41-Jährige.
Ein weiterer Clip zeigte, wie er am Stau vorbeijoggte, um ins Stadion zu kommen. Für ihn sprang zunächst Philipp Sohmer an der Seite von Moderatorin Esther Sedlaczek ein. Knapp zehn Minuten nach Beginn der Sendung traf Schweinsteiger schließlich verschwitzt und mit einem Handventilator in der Hand ein und löste Sohmer ab. „Also die Laufbereitschaft für ein Viertelfinale war auf jeden Fall da“, scherzte Schweinsteiger. „Nun verstehe ich die Hydration Break“, witzelte Schweinsteiger weiter mit Blick auf die bei den Fans umstrittenen Trinkpausen.
Ein weiterer Clip zeigte, wie er am Stau vorbeijoggte, um ins Stadion zu kommen. Für ihn sprang zunächst Philipp Sohmer an der Seite von Moderatorin Esther Sedlaczek ein. Knapp zehn Minuten nach Beginn der Sendung traf Schweinsteiger schließlich verschwitzt und mit einem Handventilator in der Hand ein und löste Sohmer ab. „Also die Laufbereitschaft für ein Viertelfinale war auf jeden Fall da“, scherzte Schweinsteiger. „Nun verstehe ich die Hydration Break“, witzelte Schweinsteiger weiter mit Blick auf die bei den Fans umstrittenen Trinkpausen.
Künftiger Bayern-Spieler Saibari fällt gegen Frankreich aus
Marokko muss das Viertelfinale ohne den künftigen FC-Bayern-Profi Ismael Saibari bestreiten. „Abgesehen von Saibari stehen alle zur Verfügung“, sagte Trainer Mohamed Ouahbi vor der Partie gegen Frankreich heute (22 Uhr/MagentaTV) in Foxborough. Für den Offensivmann komme das Spiel noch zu früh. Er hoffe aber, dass Saibari nicht für den Rest des Turniers ausfalle, erklärte Coach Ouahbi weiter.
Saibari war beim 3:0 der Marokkaner im Achtelfinale gegen Mitgastgeber Kanada früh angeschlagen ausgewechselt worden. Medien hatten zuletzt berichtet, dass der 25-Jährige nur eine leichte Muskelzerrung erlitten habe und Hoffnung auf ein schnelles Comeback bestehe. Saibari hat bei dieser WM bereits drei Tore erzielt. Vergangene Woche wurde verkündet, dass er zur neuen Saison von der PSV Eindhoven zum FC Bayern München wechselt.
Warum der FC Bayern diesen Transfer vollzogen hat, können Sie hier lesen:
Saibari war beim 3:0 der Marokkaner im Achtelfinale gegen Mitgastgeber Kanada früh angeschlagen ausgewechselt worden. Medien hatten zuletzt berichtet, dass der 25-Jährige nur eine leichte Muskelzerrung erlitten habe und Hoffnung auf ein schnelles Comeback bestehe. Saibari hat bei dieser WM bereits drei Tore erzielt. Vergangene Woche wurde verkündet, dass er zur neuen Saison von der PSV Eindhoven zum FC Bayern München wechselt.
Warum der FC Bayern diesen Transfer vollzogen hat, können Sie hier lesen:
Und wenn Sie wissen möchten, was den marokkanischen Torhüter Bono auszeichnet (bis auf einen überragenden Namen), empfehle ich Ihnen dieses Stück meines Kollegen Felix Haselsteiner:
Natürlich haben wir uns auch mit Marokkos Gegner Frankreich beschäftigt. Der Blick richtet sich automatisch auf Kylian Mbappé, den Überstürmer. Doch der 27-Jährige wirkt weit über den Platz hinaus. Oliver Meiler, SZ-Korrespondent in Paris, hat aufgeschrieben, warum Mbappé gesellschaftlich so stark polarisiert.
Zuschauerschnitt der WM unter dem von 1994 in den USA
Bei dieser WM kommen im Schnitt weniger Zuschauer in die Stadien als bei der letzten Ausgabe in Nordamerika 1994. Vor den Viertelfinals, die an diesem Donnerstag mit dem Duell Frankreich gegen Marokko (22 Uhr, Magenta TV und ARD) beginnen, liegt die durchschnittliche Zuschauerzahl nach Angaben der Fifa bei 65 204 je Partie.
1994 lag der Durchschnitt nach dem Finalsieg von Brasilien gegen Italien bei 68 991 Zuschauern. Diesen Wert kann das Turnier in diesem Jahr auch dann nicht mehr erreichen, sollten alle weiteren Partien bis auf den letzten Platz voll besetzt sein.
Wegen der deutlich höheren Anzahl an Spielen und 48 teilnehmenden Mannschaften sprengt die WM den Zuschauerrekord aber deutlich. Schon vor den abschließenden acht Begegnungen haben nach Angaben der Fifa 6 259 584 Menschen die bislang 96 Partien besucht. Die meisten davon kamen ins legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das 404 120 Fans besucht haben.
Die alte Bestmarke stammte vom Turnier in den USA 1994, als etwas mehr als 3,5 Millionen Zuschauer dabei waren – allerdings auch nur 24 Mannschaften teilnahmen. Trotz zahlreicher leerer Sitzplätze bei vielen Partien vor allem in der Gruppenphase vermeldete die Fifa, das 99,7 Prozent aller verfügbaren Plätze bei der Weltmeisterschaft belegt gewesen seien.
Mit mehr Spielen im Aztekenstadion wäre der Zuschauerschnitt wohl deutlich höher. Lesen Sie hier, warum es insgesamt sinnvoll gewesen wäre, mehr Partien in Mexiko zu spielen:
1994 lag der Durchschnitt nach dem Finalsieg von Brasilien gegen Italien bei 68 991 Zuschauern. Diesen Wert kann das Turnier in diesem Jahr auch dann nicht mehr erreichen, sollten alle weiteren Partien bis auf den letzten Platz voll besetzt sein.
Wegen der deutlich höheren Anzahl an Spielen und 48 teilnehmenden Mannschaften sprengt die WM den Zuschauerrekord aber deutlich. Schon vor den abschließenden acht Begegnungen haben nach Angaben der Fifa 6 259 584 Menschen die bislang 96 Partien besucht. Die meisten davon kamen ins legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das 404 120 Fans besucht haben.
Die alte Bestmarke stammte vom Turnier in den USA 1994, als etwas mehr als 3,5 Millionen Zuschauer dabei waren – allerdings auch nur 24 Mannschaften teilnahmen. Trotz zahlreicher leerer Sitzplätze bei vielen Partien vor allem in der Gruppenphase vermeldete die Fifa, das 99,7 Prozent aller verfügbaren Plätze bei der Weltmeisterschaft belegt gewesen seien.
Mit mehr Spielen im Aztekenstadion wäre der Zuschauerschnitt wohl deutlich höher. Lesen Sie hier, warum es insgesamt sinnvoll gewesen wäre, mehr Partien in Mexiko zu spielen:
Collina weist Kritik zurück – das war die Nacht
Auch ohne Live-Spiel – die WM gönnte sich zum Ende von Woche vier tatsächlich ihren ersten Ruhetag – war in der Nacht manches los. Zunächst hat sich Fifa-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina zur Wehr gesetzt und die Kritik aus Ägypten wegen einer angeblichen Bevorteilung von Lionel Messi bei der WM zurückgewiesen. „Unbegründete Anschuldigungen haben in unserem Sport keinen Platz“, erklärte der Italiener laut Fifa-Mitteilung und fügte an: „Niemand kann behaupten, dass Schiedsrichterentscheidungen von irgendjemandem beeinflusst werden können, nicht einmal vom Fifa-Präsidenten.“
Zur Erinnerung, Ägyptens Fußballverband hatte nach dem Achtelfinal-Aus gegen Argentinien (2:3) offiziell Beschwerde eingelegt und den WM-Ausschluss des französischen Schiedsrichters François Letexier gefordert. Nationaltrainer Hossam Hassan mutmaßte sogar, man wolle den Weltmeister und insbesondere Messi im Wettbewerb behalten. Collina erklärte dazu: „Reaktionen hervorrufen, die zu Drohungen gegen sie und ihre Familien führen. Das ist nicht richtig.“
Zur Erinnerung, Ägyptens Fußballverband hatte nach dem Achtelfinal-Aus gegen Argentinien (2:3) offiziell Beschwerde eingelegt und den WM-Ausschluss des französischen Schiedsrichters François Letexier gefordert. Nationaltrainer Hossam Hassan mutmaßte sogar, man wolle den Weltmeister und insbesondere Messi im Wettbewerb behalten. Collina erklärte dazu: „Reaktionen hervorrufen, die zu Drohungen gegen sie und ihre Familien führen. Das ist nicht richtig.“
Einen Rückschlag müssen auch die Marokkaner vor ihrem Viertelfinale am Donnerstagabend gegen Frankreich verkraften: Ihr Stürmer Ismael Saibari – der nach der WM von Eindhoven zum FC Bayern übersiedelt – wird auch in diesem Spiel fehlen. Seine Muskelverletzung ist noch nicht auskuriert, sein Trainer Mohamed Ouahbi kündigte aber an, Saibari könne im Rest des Turniers noch zum Einsatz kommen. Das würde bedeuten, dass Marokko die favorisierten Franzosen am Abend zunächst einmal besiegt.
Mit Live-Fußball geht es erst am Donnerstagabend um 22 Uhr MEZ weiter, wenn Frankreich im ersten Viertelfinale auf Marokko trifft. Verfolgen Sie die Partie wie gewohnt im SZ-Liveticker. Aus dem Stadion in Foxborough berichtet im Anschluss SZ-Reporter Boris Herrmann.
Belgien-Torwart erinnert vor Spanien-Duell an WM 2018
Belgiens Nationalelf geht mit Selbstbewusstsein ins Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft gegen den großen Favoriten Spanien. Zwei Tage vor dem Duell in Los Angeles erinnerte Torwart Thibaut Courtois an den unerwarteten Sieg vor acht Jahren gegen Brasilien, als ein 2:1 im WM-Viertelfinale den ersten Einzug ins Halbfinale nach 32 Jahren ermöglichte. „Die waren favorisiert und vielleicht hatten sie individuell mehr Qualität", sagte der Keeper von Real Madrid über Parallelen zum nächsten Spiel. „Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt ein großartiges Team, und wir kämpfen."
Courtois erinnerte an das knappe Weiterkommen gegen Senegal im Sechzehntelfinale vergangene Woche, als Belgien einen 0:2-Rückstand noch drehte. „Das hat unsere Fähigkeiten gezeigt, bis zum Ende an uns zu glauben, und das ist eine Stärke bei einer Weltmeisterschaft. Das Wichtigste ist, Spiele zu gewinnen. Es ist schön, wenn man auch gut spielt, aber das Wichtigste ist zu gewinnen und das haben wir getan", sagte er.
Spanien hat als einziges Team bei der WM noch gar kein Gegentor kassiert.
Courtois erinnerte an das knappe Weiterkommen gegen Senegal im Sechzehntelfinale vergangene Woche, als Belgien einen 0:2-Rückstand noch drehte. „Das hat unsere Fähigkeiten gezeigt, bis zum Ende an uns zu glauben, und das ist eine Stärke bei einer Weltmeisterschaft. Das Wichtigste ist, Spiele zu gewinnen. Es ist schön, wenn man auch gut spielt, aber das Wichtigste ist zu gewinnen und das haben wir getan", sagte er.
Spanien hat als einziges Team bei der WM noch gar kein Gegentor kassiert.
WM-Jüngster Gilberto Mora feiert Schulabschluss in Mexiko
Vom Fußballfeld des Aztekenstadions zur Abschlussfeier in der Schule: Wenige Tage nach Mexikos WM-Niederlage im Achtelfinale hat der 17 Jahre alte mexikanische Nationalspieler Gilberto Mora sein Abschlusszeugnis der Oberstufe an einer deutsch-mexikanischen Schule erhalten, wie mexikanische Medien berichten.
Der jüngste Spieler der WM in Mexiko, den USA und Kanada wurde bei der Zeremonie an der Deutschen Schule Cuauhtémoc Hank in der nordwestlichen Stadt Tijuana an der Grenze zu den USA von seinen Mitschülern mit großem Beifall gefeiert, wie ein Video zeigt.
Der jüngste Spieler der WM in Mexiko, den USA und Kanada wurde bei der Zeremonie an der Deutschen Schule Cuauhtémoc Hank in der nordwestlichen Stadt Tijuana an der Grenze zu den USA von seinen Mitschülern mit großem Beifall gefeiert, wie ein Video zeigt.
Fall Balogun: Trumps WM-Beauftragter legt gegen Schiri nach
Nach dem Skandal um die aufgehobene rote Karte bei der Weltmeisterschaft hat der Fifa-Beauftragte des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, Zweifel an der Seriosität des Schiedsrichters gesät. Er finde es „höchst verdächtig“, dass gegen den Schiedsrichter Raphael Claus im Jahr 2024 bereits wegen falscher roter Karten und Spielmanipulation ermittelt worden sei, zitierte der Guardian den WM-Beauftragten.
Claus hatte den US-Stürmer Folarin Balogun beim 2:0-Erfolg im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina mit Rot vom Platz gestellt, damit wäre er für das Achtelfinale gegen Belgien gesperrt gewesen. Die FIFA hob die Sperre aber überraschend auf. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor nach eigenen Angaben mit einem Anruf bei der FIFA um eine Überprüfung der Sperre gebeten, was für große Kritik gesorgt hatte. Das Spiel gegen Belgien verlor die USA mit Balogun schließlich mit 1:4.
Claus hatte den US-Stürmer Folarin Balogun beim 2:0-Erfolg im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina mit Rot vom Platz gestellt, damit wäre er für das Achtelfinale gegen Belgien gesperrt gewesen. Die FIFA hob die Sperre aber überraschend auf. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor nach eigenen Angaben mit einem Anruf bei der FIFA um eine Überprüfung der Sperre gebeten, was für große Kritik gesorgt hatte. Das Spiel gegen Belgien verlor die USA mit Balogun schließlich mit 1:4.
Und noch ein Star für die Giga-Halbzeitshow
Die Halbzeitshow im WM-Finale wird immer größer: Auch Justin Bieber soll am 19. Juli im Met-Life-Stadium in East Rutherford nahe New York auftreten. Damit ist er in Gesellschaft von Shakira, Madonna und der südkoreanischen Band BTS. Die Show "kuratiert" Coldplay-Sänger Chris Martin. Mit dabei sind auch der nigerianische Musiker Burna Boy sowie der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel, teilte die Organisation Global Citizen mit. Sogar ein New Yorker Grundschulchor darf auftreten - die Kinder werden wohl ihr Leben lang davon berichten.
Global Citizen produziert die Show mit der Fifa. Der Fußball soll bei der diesjährigen WM dem Football in nichts nachstehen. Das Programm zur Halbzeit erinnert an die Mega-Shows beim Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Eines der Ziele: Höhere Einschaltquoten. Ob die Stars bei der WM die 15 Minuten einhalten, die Halbzeitpausen normalerweise lang sind? Die Zuschauer sind Verzögerungen dank Werbe-, äh nein, Trinkpausen immerhin schon gewöhnt...
Global Citizen produziert die Show mit der Fifa. Der Fußball soll bei der diesjährigen WM dem Football in nichts nachstehen. Das Programm zur Halbzeit erinnert an die Mega-Shows beim Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Eines der Ziele: Höhere Einschaltquoten. Ob die Stars bei der WM die 15 Minuten einhalten, die Halbzeitpausen normalerweise lang sind? Die Zuschauer sind Verzögerungen dank Werbe-, äh nein, Trinkpausen immerhin schon gewöhnt...
Unzufrieden mit Hotel: Norweger ziehen vor Viertelfinale um
Norwegens Fußball-Nationalteam hat vor dem WM-Viertelfinale gegen England sein Hotel gewechselt. „Es gab einige Dinge, die hätten besser laufen können, und wir haben sie behoben. Einfach um uns bestmöglich auf ein wichtiges Spiel vorzubereiten“, sagte Kapitän Martin Ödegaard norwegischen Medienberichten zufolge. Die Skandinavier treffen am Samstag in Miami auf England. Ursprünglich seien sie außerhalb von Miami in Fort Lauderdale untergebracht gewesen, hieß es.
Das Nachrichtenportal VG berichtete, dass die ursprüngliche Unterkunft von einer großen Baustelle und einer stark befahrenen Straße umgeben sei. Es habe „insgesamt zu viele Kleinigkeiten“ gegeben, wurde Trainer Stale Solbakken zitiert. Unter anderem wollte das Team demnach gerne einen gemeinsamen Aufenthalts- und Besprechungsräume haben. „Es ist nicht so, dass man dort nicht wohnen könnte, aber wir sollten ein Team sein, zusammenhalten und eine Einheit bilden“, sagte Solbakken.
Gerüchte über eine angebliche Krankheitswelle in der norwegischen Mannschaft moderierte Solbakken derweil ab. Alle Spieler stünden derzeit zur Verfügung. Im Betreuerstab gebe es vereinzelte Krankheitsfälle. Die Berichte diverser englischer Medien seien aber übertrieben gewesen, meinte er.
Das Nachrichtenportal VG berichtete, dass die ursprüngliche Unterkunft von einer großen Baustelle und einer stark befahrenen Straße umgeben sei. Es habe „insgesamt zu viele Kleinigkeiten“ gegeben, wurde Trainer Stale Solbakken zitiert. Unter anderem wollte das Team demnach gerne einen gemeinsamen Aufenthalts- und Besprechungsräume haben. „Es ist nicht so, dass man dort nicht wohnen könnte, aber wir sollten ein Team sein, zusammenhalten und eine Einheit bilden“, sagte Solbakken.
Gerüchte über eine angebliche Krankheitswelle in der norwegischen Mannschaft moderierte Solbakken derweil ab. Alle Spieler stünden derzeit zur Verfügung. Im Betreuerstab gebe es vereinzelte Krankheitsfälle. Die Berichte diverser englischer Medien seien aber übertrieben gewesen, meinte er.