Fall Balogun: Belgiens Coach ist unbesorgt wegen Stimmung

Vor dem Viertelfinale gegen Europameister Spanien macht sich Belgiens Trainer Rudi Garcia nach eigenen Worten keine Sorgen wegen einer möglicherweise feindseligen Stimmung im Stadion gegen sein Team. Belgien hatte im Achtelfinale Co-Gastgeber USA mit 4:1 besiegt, nachdem es viel Wirbel um die zur Bewährung ausgesetzte rote Karte für US-Profi Folarin Balogun gegeben hatte.



„Wir haben die USA gerade erst geschlagen in einem Spiel, in dem jeder gegen uns war, also kann es morgen nicht komplizierter sein“, sagte Garcia vor dem Duell in Los Angeles (21.00 Uhr MESZ/Magenta TV und ZDF). „Ich weiß nicht, wie es morgen sein wird, aber es sind nicht die Zuschauer, die Tore schießen. Wir spielen gegen Spanien.“ Zudem habe Belgien durch den Fall Balogun „Millionen und Millionen“ neuer Fans auf der ganzen Welt gewonnen, so Garcia.



Mit Blick auf den Gegner Spanien sagte er: „Wir spielen gegen einen der Favoriten. Wir kennen die Stärken der einzelnen Spieler. Sie sind die besten im Ballbesitz. Sie haben noch kein Tor kassiert in diesem Turnier“, sagte er – und es sei an der Zeit, das zu ändern. „Jeder spricht davon, dass wir nach Hause fahren. Aber das Spiel muss erst noch gespielt werden.“ Mit Ausnahme des verletzten Mittelfeldspielers Amadou Onana seien alle Profis einsatzfähig, sagte Garcia.



Wichtig könnte gegen Spanien erneut Mittelstürmer Romelu Lukaku werden. SZ-Autor Thomas Hürner stellt ihn vor: