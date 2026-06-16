Trotz Verbot: Fans zeigen historische Iran-Flaggen bei WM-Spiel

Zahlreiche Fans haben beim WM-Spiel Irans in Los Angeles trotz eines Fifa-Verbots die historische iranische Flagge gezeigt. Im Stadion waren schon lange vor dem Anpfiff gegen Neuseeland viele Zuschauer mit der früheren Nationalflagge zu sehen, die bis zur Islamischen Revolution 1979 offiziell verwendet wurde. Die Flagge mit Löwen- und Sonnenmotiv gilt heute als Symbol der Opposition.



Der Oberste Gerichtshof des Bezirks Los Angeles bestätigte erst wenige Stunden vor dem Spiel, dass das Verbot der historischen Flagge bei der WM bestehen bleibt. Nach einem Bericht der New York Times war der Fall nach einer kurzfristigen Klage des „Institute for Voice of Liberty“ und eines iranischen Fans vorgezogen worden. Richter Curtis A. Kin erklärte, Meinungsfreiheit sei zwar „unglaublich wichtig“ und „heilig“, aber nicht unbegrenzt und müsse auf privatem Gelände angemessen geregelt werden können.



Vor dem Stadion protestierten zahlreiche iranische Anhänger zudem gegen das Regime in Teheran. Während des Abspielens der iranischen Nationalhymne vor dem Anstoß waren im Stadion laute Pfiffe zu hören. In Südkalifornien lebt die größte iranische Gemeinde außerhalb Irans.