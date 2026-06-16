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Wichtige Updates
Trump bekommt DFB-Trikot von Merz
Franzose Renard übernimmt Tunesiens Nationalteam
Ergebnisse aus der Nacht: drei Spiele, kein Sieger
Klopp bereut „Noch“-Spruch: „Hätte mir aufs Maul hauen können“
Somalischer Referee bekommt Prämie
„Desaster“: Iraner wütend über Reisestrapazen bei WM
Kapitän Mehdi Taremi sprach von einem „Desaster“, Trainer Amir Ghalenoei beklagte die „Unterdrückung“ seines Teams. Die Iraner waren davon ausgegangen, nach dem Spiel gegen Neuseeland eine Nacht in Kalifornien bleiben zu können. Stattdessen wurde das Team zur sofortigen Abreise in sein Teamquartier im mexikanischen Tijuana aufgefordert. Wieso das geändert wurde, wisse er nicht, sagte Ghalenoei, aber: „Wir sind das am meisten unterdrückte Team im Turnier.“
Die Chancen auf das erstmalige Erreichen der K.-o.-Runde sehen Taremi und Co. dadurch geschmälert. „Bei der WM musst du dich gut auf das nächste Spiel vorbereiten. Aber diese Unterstützung haben wir nicht. Die Fifa könnte uns da mehr helfen“, sagte der Angreifer. Fifa-Präsident Gianni Infantino schaute zwar nach dem Spiel in der iranischen Kabine vorbei, konnte die Spieler aber offenbar nicht beruhigen.
Monatelang stand die WM-Teilnahme wegen des Kriegs mit den USA infrage, am Tag nach dem verkündeten Friedensabkommen lief Irans Team dann in Los Angeles auf. Proteste der zahlreichen in Kalifornien lebenden Exil-Iraner gegen das Regime hatten die Partie bereits im Vorfeld begleitet. Im Stadion waren trotz Verbot viele historische „Schah-Flaggen“ zu sehen, bei der iranischen Hymne ertönten deutliche Pfiffe.
Ansonsten stand bei dem 2:2 aber der Fußball im Vordergrund. Kapitän Taremi hofft, dass sich die Situation für die kommenden Spiele gegen Belgien und Ägypten verbessert.
Die Chancen auf das erstmalige Erreichen der K.-o.-Runde sehen Taremi und Co. dadurch geschmälert. „Bei der WM musst du dich gut auf das nächste Spiel vorbereiten. Aber diese Unterstützung haben wir nicht. Die Fifa könnte uns da mehr helfen“, sagte der Angreifer. Fifa-Präsident Gianni Infantino schaute zwar nach dem Spiel in der iranischen Kabine vorbei, konnte die Spieler aber offenbar nicht beruhigen.
Monatelang stand die WM-Teilnahme wegen des Kriegs mit den USA infrage, am Tag nach dem verkündeten Friedensabkommen lief Irans Team dann in Los Angeles auf. Proteste der zahlreichen in Kalifornien lebenden Exil-Iraner gegen das Regime hatten die Partie bereits im Vorfeld begleitet. Im Stadion waren trotz Verbot viele historische „Schah-Flaggen“ zu sehen, bei der iranischen Hymne ertönten deutliche Pfiffe.
Ansonsten stand bei dem 2:2 aber der Fußball im Vordergrund. Kapitän Taremi hofft, dass sich die Situation für die kommenden Spiele gegen Belgien und Ägypten verbessert.
„ Wir sind hier, um Fußball zu spielen.“Mehdi Taremi, Kapitän des iranischen Nationalteams
Auch das ZDF hat sich bei der Übertragung des Spiels auf das Wesentliche konzentriert, schreibt Stefan Fischer:
Trump bekommt DFB-Trikot von Merz
Kanzler Friedrich Merz hat US-Präsident Donald Trump am Rande der G-7-Beratung über die Ukraine in Évian ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft als verspätetes Geburtstagsgeschenk überreicht. Spielername: Trump. Nummer: 47. Der Republikaner ist der 47. Präsident der Vereinigten Staaten, wo derzeit – wie auch in Kanada und Mexiko – die Fußballweltmeisterschaft ausgetragen wird. Am Sonntag feierte Trump seinen 80. Geburtstag.
Merz überreichte das Trikot vor einer Arbeitssitzung zur Lage in der Ukraine an Trump. Dieser hatte zu dem Zeitpunkt bereits am runden G-7-Tisch Platz genommen. Merz ging zu seinem Platz, wickelte das Shirt aus einem Papier und ging auf Trump zu. Der Präsident nahm das Trikot im Sitzen entgegen und hielt es mit Namen und Nummer auf der Rückseite in die Kameras. Dann legte der Präsident das T-Shirt zusammengewickelt auf den Tisch neben sich.
Merz überreichte das Trikot vor einer Arbeitssitzung zur Lage in der Ukraine an Trump. Dieser hatte zu dem Zeitpunkt bereits am runden G-7-Tisch Platz genommen. Merz ging zu seinem Platz, wickelte das Shirt aus einem Papier und ging auf Trump zu. Der Präsident nahm das Trikot im Sitzen entgegen und hielt es mit Namen und Nummer auf der Rückseite in die Kameras. Dann legte der Präsident das T-Shirt zusammengewickelt auf den Tisch neben sich.
Bundeskanzler Friedrich Merz on Instagram: "Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we’re on the same team. . . . Foto: Bundesregierung / Jesco Denzel #Bundeskanzler #FriedrichMerz"
5,928 likes, 459 comments - bundeskanzler on June 16, 2026: "Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we’re on the same team. . . . Foto: Bundesregierung / Jesco Denzel #Bundeskanzler #FriedrichMerz".
instagram.com
Auf Instagram schrieb der Kanzler: „Herzlichen verspäteten Glückwunsch zum 80. Geburtstag. Schließlich spielen wir im selben Team.“ Zuletzt hatte es Misstöne zwischen Merz und Trump gegeben, nachdem sich der Bundeskanzler kritisch zum US-Vorgehen im Iran-Krieg geäußert hatte.
In den Kommentaren unter dem Post löst die Geste größtenteils Irritation aus. Während einige Nutzer die Bemerkung Merz' in Frage stellen, dass er und Trump im selben Team spielten, kommentieren andere, sie hätten Bücher übers Völkerrecht passender gefunden. Und manch einer stellt sich die Frage: "Ist das AI oder wurde der Account gehackt?"
In den Kommentaren unter dem Post löst die Geste größtenteils Irritation aus. Während einige Nutzer die Bemerkung Merz' in Frage stellen, dass er und Trump im selben Team spielten, kommentieren andere, sie hätten Bücher übers Völkerrecht passender gefunden. Und manch einer stellt sich die Frage: "Ist das AI oder wurde der Account gehackt?"
Deutschland ist WM-Toptorschütze
Mit ihrem überlegenen Sieg gegen Curaçao am Sonntag ist die DFB-Elf im ewigen Tore-Ranking bei Weltmeisterschaften an Brasilien vorbeigezogen: Die Deutschen haben nun 239 Tore erzielt, Brasilien 238.
Zu allem Übel für die Südamerikaner sicherte sich Deutschland den Spitzenrang auch noch mit einem 7:1, demselben Ergebnis also, mit dem Kroos, Klose und Co. bei der WM 2014 die Gastgeber mit Oscar und ohne Neymar aus dem Stadion von Belo Horizonte fegten, bevor sie im Finale von Rio auch Argentinien niederrangen.
Immerhin ein winziges Trostpflaster für die Brasilianer, die in ihrem ersten WM-Spiel 2026 gegen Marokko nur ein Törchen erzielten: Sie sind mit fünf Titeln weiterhin Rekordweltmeister. Deutschland hat vier Titel und könnte, wenn’s gut läuft, diesen Sommer gleichziehen. Die Italiener mit ihren vier Titeln sind mal wieder nicht angereist. Und die Topfavoriten? Frankreich hat bisher zwei WM-Titel gesammelt, Spanien und England jeweils einen.
Zu allem Übel für die Südamerikaner sicherte sich Deutschland den Spitzenrang auch noch mit einem 7:1, demselben Ergebnis also, mit dem Kroos, Klose und Co. bei der WM 2014 die Gastgeber mit Oscar und ohne Neymar aus dem Stadion von Belo Horizonte fegten, bevor sie im Finale von Rio auch Argentinien niederrangen.
Immerhin ein winziges Trostpflaster für die Brasilianer, die in ihrem ersten WM-Spiel 2026 gegen Marokko nur ein Törchen erzielten: Sie sind mit fünf Titeln weiterhin Rekordweltmeister. Deutschland hat vier Titel und könnte, wenn’s gut läuft, diesen Sommer gleichziehen. Die Italiener mit ihren vier Titeln sind mal wieder nicht angereist. Und die Topfavoriten? Frankreich hat bisher zwei WM-Titel gesammelt, Spanien und England jeweils einen.
Antonio Rüdiger verlängert bei Real Madrid
Bei der WM ist Antonio Rüdiger in der Nationalelf nur noch zweite Wahl – bei Real Madrid allerdings bleibt er das Fundament der Abwehr. Der spanische Rekordmeister verkündete am Dienstag die Verlängerung des Ende des Monats auslaufenden Vertrages mit dem 33-Jährigen um ein Jahr bis 2027.
Für Real hat Rüdiger in der vergangenen Saison wegen Verletzungen nur 18 Ligaspiele absolviert, aber war er fit, dann war er auch gesetzt. Anders sieht es bei Bundestrainer Julian Nagelsmann aus: Rüdiger, 83-maliger Nationalspieler, ist beim DFB-Team erster Ersatz für die Stamm-Innenverteidiger Jonathan Tah (Bayern München) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Gegen Curaçao (7:1) zum WM-Auftakt wurde er in der 73. Minute eingewechselt.
Für Real hat Rüdiger in der vergangenen Saison wegen Verletzungen nur 18 Ligaspiele absolviert, aber war er fit, dann war er auch gesetzt. Anders sieht es bei Bundestrainer Julian Nagelsmann aus: Rüdiger, 83-maliger Nationalspieler, ist beim DFB-Team erster Ersatz für die Stamm-Innenverteidiger Jonathan Tah (Bayern München) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Gegen Curaçao (7:1) zum WM-Auftakt wurde er in der 73. Minute eingewechselt.
Nicht erste Wahl, aber erster Gratulant: Antonio Rüdiger (re.) feiert mit Deniz Undav dessen Tor. . Reuters
Löw spricht über aktuelles DFB-Team
Nach dem 7:1 der deutschen Elf gegen Curaçao hat sich auch Joachim Löw mit dem Leistungsstand des Nationalteams beschäftigt. Und er tat das, ganz zeitgeistig, auf TikTok in einem Talk mit Toni Kroos. Stoßrichtung: Der frühere Bundestrainer hat scho au noch seine Zweifel.
„Die Mannschaft hat viel Qualität, aber noch nicht die Stabilität, die es braucht, um Titel zu gewinnen.“
War schon mal Weltmeister: Joachim Löw. dpa
Ein bisschen Frieden: Nur Unentschieden an einem WM-Spieltag gab's zuletzt vor 68 Jahren
So einen öden Spieltag gab es letztmals bei der WM 1958. Am Montag (Ortszeit) spielte Europameister Spanien nur 0:0 gegen Außenseiter Kap Verde. Belgien und Ägypten trennten sich 1:1. Auf 1:1 einigten sich auch Saudi-Arabien und Uruguay. Und sogar das mit Spannung erwartete Spiel Irans gegen Neuseeland endete remis: 2:2.
Auf den Plätzen ging's um Fußball – und auch ein bisschen um Frieden. Denn wenn man das Ganze positiv sehen will, was selten eine schlechte Idee ist, könnte man es ausdrücken wie der Fußball-Weltverband:
Auf den Plätzen ging's um Fußball – und auch ein bisschen um Frieden. Denn wenn man das Ganze positiv sehen will, was selten eine schlechte Idee ist, könnte man es ausdrücken wie der Fußball-Weltverband:
„Perfekt ausgeglichen, so wie es sein sollte.“Fifa
Nur einmal zuvor gab es so einen friedlichen WM-Spieltag: am 15. Juni 1958. In den Gruppenmatches beim Turnier in Schweden endeten folgende Spiele ohne Sieger: Deutschland gegen Nordirland 2:2, England gegen Österreich 2:2, Paraguay gegen Jugoslawien 3:3 und Schweden gegen Wales 0:0.
Kurios: Das Team von Kap Verde war beim Remis gegen Ex-Weltmeister Spanien sogar so friedlich unterwegs, dass es mit nur einem einzigen Foul auskam. Ein bisschen Freude kam danach auch auf.
Kurios: Das Team von Kap Verde war beim Remis gegen Ex-Weltmeister Spanien sogar so friedlich unterwegs, dass es mit nur einem einzigen Foul auskam. Ein bisschen Freude kam danach auch auf.
Die Spieler von Kap Verde (li.) freuen sich über ihr 0:0 gegen Spanien in Atlanta. Lamine Yamal (re.) schleicht vom Platz. Ju Huanzong/XinHua/dpa
Die Tränen des kapverdischen Tormannes
Dass der Torhüter der Kapverden die Favoriten aus Spanien zur Verzweiflung treibt, ist bisher eines der großen Themen des Turniers. Sein Name: Vozinha. Seine Geschichte: mehr als erstaunlich. Und mal abseitig gefragt: Ist Manuel Neuer etwa gar nicht der beste 40-jährige Keeper dieser WM? SZ-Reporter Martin Schneider hat Vozinha in Atlanta beobachtet:
Franzose Renard übernimmt Tunesiens Nationalteam
Nach nur einem WM-Spiel hat der tunesische Fußballverband seinen Trainer entlassen. Sabri Lamouchi, 54, der das Team erst im Januar übernommen hatte, muss nach dem 1:5 gegen Schweden gehen. Nun soll der Franzose Hervé Renard Tunesiens Elf für das restliche Turnier anführen, zitierte das staatliche Fernsehen den Verbandspräsidenten Moez Nasri.
Die Trennung von Lamouchi erfolgte „im gegenseitigen Einvernehmen“, hieß es vom Verband bei Instagram. Schon zuvor hatte das tunesische Fernsehen berichtet, dass der bisherige Coach das Quartier der Nationalmannschaft in Mexiko verlassen habe. Die deutliche Niederlage gegen Schweden war zu viel für Lamouchi, der als Nationaltrainer Tunesiens nur ein Spiel gewonnen hat: mit 1:0 gegen Haiti. In der WM-Vorbereitung hatte das Team des früheren französischen Nationalspielers mit 0:1 gegen Österreich und bei der Generalprobe mit 0:5 gegen Belgien verloren. Bleibt die Frage, warum er die Mannschaft dann überhaupt zur Weltmeisterschaft führen sollte.
Sein Nachfolger Hervé Renard war auch mal französischer Nationalspieler. Er soll zeitnah im Teamcamp eintreffen, um die Vorbereitung auf das zweite Spiel gegen Japan am Sonntag (MESZ) zu übernehmen. Zuletzt war Renard, 57, als Trainer Saudi-Arabiens tätig. Er hat schon einige Erfahrung als Coach afrikanischer Nationalteams gesammelt: Sowohl Sambia als auch die Elfenbeinküste führte er zum Afrika-Cup-Titel. In den verbleibenden beiden WM-Vorrundenspielen steht Tunesien gegen Japan und gegen die Niederlande in der Gruppe F stark unter Druck.
Die Trennung von Lamouchi erfolgte „im gegenseitigen Einvernehmen“, hieß es vom Verband bei Instagram. Schon zuvor hatte das tunesische Fernsehen berichtet, dass der bisherige Coach das Quartier der Nationalmannschaft in Mexiko verlassen habe. Die deutliche Niederlage gegen Schweden war zu viel für Lamouchi, der als Nationaltrainer Tunesiens nur ein Spiel gewonnen hat: mit 1:0 gegen Haiti. In der WM-Vorbereitung hatte das Team des früheren französischen Nationalspielers mit 0:1 gegen Österreich und bei der Generalprobe mit 0:5 gegen Belgien verloren. Bleibt die Frage, warum er die Mannschaft dann überhaupt zur Weltmeisterschaft führen sollte.
Sein Nachfolger Hervé Renard war auch mal französischer Nationalspieler. Er soll zeitnah im Teamcamp eintreffen, um die Vorbereitung auf das zweite Spiel gegen Japan am Sonntag (MESZ) zu übernehmen. Zuletzt war Renard, 57, als Trainer Saudi-Arabiens tätig. Er hat schon einige Erfahrung als Coach afrikanischer Nationalteams gesammelt: Sowohl Sambia als auch die Elfenbeinküste führte er zum Afrika-Cup-Titel. In den verbleibenden beiden WM-Vorrundenspielen steht Tunesien gegen Japan und gegen die Niederlande in der Gruppe F stark unter Druck.
Nach nur einem WM-Spiel ist Schluss für Tunesiens Trainer Sabri Lamouchi. Foto: Martin Zabala/XinHua/dpa
Ergebnisse aus der Nacht: drei Spiele, kein Sieger
Belgien – Ägypten 1:1
Belgien verdankt der Einwechslung von Romelu Lukaku das Remis gegen Ägypten in Seattle. Der Stürmer war beim Ausgleich entscheidend beteiligt.
Saudi-Arabien – Uruguay 1:1
Uruguay verhindert in Miami die Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien.
Uruguay verhindert in Miami die Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien.
Iran – Neuseeland 2:2
Neuseeland und Iran trennen sich in Inglewood in einem unterhaltsamen Spiel unentschieden. Die Iraner glichen zweimal einen Rückstand aus. Vielleicht lag es daran, dass sie letztendlich doch schon am Vorabend in die USA reisen durften?
Neuseeland und Iran trennen sich in Inglewood in einem unterhaltsamen Spiel unentschieden. Die Iraner glichen zweimal einen Rückstand aus. Vielleicht lag es daran, dass sie letztendlich doch schon am Vorabend in die USA reisen durften?
Trotz Verbot: Fans zeigen historische Iran-Flaggen bei WM-Spiel
Zahlreiche Fans haben beim WM-Spiel Irans in Los Angeles trotz eines Fifa-Verbots die historische iranische Flagge gezeigt. Im Stadion waren schon lange vor dem Anpfiff gegen Neuseeland viele Zuschauer mit der früheren Nationalflagge zu sehen, die bis zur Islamischen Revolution 1979 offiziell verwendet wurde. Die Flagge mit Löwen- und Sonnenmotiv gilt heute als Symbol der Opposition.
Der Oberste Gerichtshof des Bezirks Los Angeles bestätigte erst wenige Stunden vor dem Spiel, dass das Verbot der historischen Flagge bei der WM bestehen bleibt. Nach einem Bericht der New York Times war der Fall nach einer kurzfristigen Klage des „Institute for Voice of Liberty“ und eines iranischen Fans vorgezogen worden. Richter Curtis A. Kin erklärte, Meinungsfreiheit sei zwar „unglaublich wichtig“ und „heilig“, aber nicht unbegrenzt und müsse auf privatem Gelände angemessen geregelt werden können.
Vor dem Stadion protestierten zahlreiche iranische Anhänger zudem gegen das Regime in Teheran. Während des Abspielens der iranischen Nationalhymne vor dem Anstoß waren im Stadion laute Pfiffe zu hören. In Südkalifornien lebt die größte iranische Gemeinde außerhalb Irans.
Der Oberste Gerichtshof des Bezirks Los Angeles bestätigte erst wenige Stunden vor dem Spiel, dass das Verbot der historischen Flagge bei der WM bestehen bleibt. Nach einem Bericht der New York Times war der Fall nach einer kurzfristigen Klage des „Institute for Voice of Liberty“ und eines iranischen Fans vorgezogen worden. Richter Curtis A. Kin erklärte, Meinungsfreiheit sei zwar „unglaublich wichtig“ und „heilig“, aber nicht unbegrenzt und müsse auf privatem Gelände angemessen geregelt werden können.
Vor dem Stadion protestierten zahlreiche iranische Anhänger zudem gegen das Regime in Teheran. Während des Abspielens der iranischen Nationalhymne vor dem Anstoß waren im Stadion laute Pfiffe zu hören. In Südkalifornien lebt die größte iranische Gemeinde außerhalb Irans.
Videoschiedsrichter erklärt Handgeste
Der australische Schiedsrichter Shaun Evans hat den Verdacht zurückgewiesen, beim Spiel zwischen Deutschland und Curaçao mit einer Handgeste eine politische Botschaft gesendet zu haben.
Evans wird in einer Mitteilung der Fifa mit den Worten zitiert, er habe weder absichtlich eine Geste noch ein Symbol verwendet, um irgendeine Zugehörigkeit oder Überzeugung zu vermitteln. Vor dem Anpfiff der Partie in Houston war Evans kurz im Video-Schiedsrichterraum zu sehen. Dabei formt er mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis und streckt die übrigen Finger aus. In sozialen Netzwerken wird seitdem spekuliert, ob es sich um ein von rechtsextremen Gruppen genutztes „White Power“-Symbol handelt.
Evans weist das zurück und erklärt, er verstehe die Interpretation der Geste und bedauere sie. Zugleich betont er, das Handzeichen weder wissentlich noch absichtlich gezeigt zu haben. Es sei vielmehr ein „unwillkürliches, unterbewusstes Zucken“ gewesen.
Evans wird in einer Mitteilung der Fifa mit den Worten zitiert, er habe weder absichtlich eine Geste noch ein Symbol verwendet, um irgendeine Zugehörigkeit oder Überzeugung zu vermitteln. Vor dem Anpfiff der Partie in Houston war Evans kurz im Video-Schiedsrichterraum zu sehen. Dabei formt er mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis und streckt die übrigen Finger aus. In sozialen Netzwerken wird seitdem spekuliert, ob es sich um ein von rechtsextremen Gruppen genutztes „White Power“-Symbol handelt.
Evans weist das zurück und erklärt, er verstehe die Interpretation der Geste und bedauere sie. Zugleich betont er, das Handzeichen weder wissentlich noch absichtlich gezeigt zu haben. Es sei vielmehr ein „unwillkürliches, unterbewusstes Zucken“ gewesen.
Nach Auftaktpleite: Tunesiens Trainer vor dem Rauswurf
Nur einen Tag nach dem 1:5 im WM-Auftaktspiel in Monterrey gegen Schweden steht Tunesiens Nationaltrainer vor dem Rauswurf. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) war das erste Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft wohl schon das letzte für Sabri Lamouchi. Die Entscheidung soll auf einer Dringlichkeitssitzung der Verbandsspitze getroffen worden sein. Nachfolger soll demnach Mondher Kebaier werden, der bereits in Mexiko weilt.
Das Team um die Bundesliga-Profis Rani Khedira (Union Berlin) und Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) war gegen Schweden weitgehend chancenlos geblieben.
Das Team um die Bundesliga-Profis Rani Khedira (Union Berlin) und Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) war gegen Schweden weitgehend chancenlos geblieben.
Die herbe Niederlage war offenkundig zu viel für den 54 Jahre alten Lamouchi. Seit seiner Verpflichtung als Nationaltrainer Tunesiens im Januar dieses Jahres hatte es nur einen Sieg (1:0 gegen Haiti) gegeben. In der Vorbereitung auf die WM verlor das Team des früheren französischen Nationalspielers mit 0:1 gegen Österreich sowie bei der Generalprobe mit 0:5 gegen Belgien. In den verbleibenden beiden WM-Vorrundenspielen steht Tunesien am 21. Juni gegen Japan und am 26. Juni gegen die Niederlande in der Gruppe F stark unter Druck. Der als Nachfolger gehandelte 56-jährige Kebaier war bereits von 2019 bis 2022 tunesischer Auswahltrainer.
23,43 Millionen Fans sehen DFB-Auftaktsieg gegen Curaçao in der ARD
Der WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat der ARD eine sehr gute Quote beschert. Den 7:1-Sieg der DFB-Elf über WM-Neuling Curaçao sahen am Sonntagabend durchschnittlich 23,43 Millionen Menschen bei dem öffentlich-rechtlichen Sender. Der entsprechende Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei mehr als 70 Prozent. Livestreams und die Anteile von MagentaTV, wo das Spiel ebenfalls zu sehen war, sind hierbei nicht berücksichtigt.
Damit verfolgten mehr als doppelt so viele Menschen den WM-Auftakt wie noch beim Turnier 2022 in Katar. Vor vier Jahren hatten lediglich 9,23 Millionen Fans zur 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan eingeschaltet. Den WM-Auftakt 2018 in Russland, damals 0:1 gegen Mexiko an einem Sonntagabend, hatten 25,97 Millionen Menschen verfolgt.
Für den TV-Quotenrekord hatte die deutsche Nationalmannschaft 2014 gesorgt. Den WM-Triumph im Finale gegen Argentinien sahen 34,65 Millionen Menschen. So viele Menschen haben in Deutschland nie zuvor zeitgleich eine Sendung gesehen, der Marktanteil lag damals bei 86,3 Prozent.
Damit verfolgten mehr als doppelt so viele Menschen den WM-Auftakt wie noch beim Turnier 2022 in Katar. Vor vier Jahren hatten lediglich 9,23 Millionen Fans zur 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan eingeschaltet. Den WM-Auftakt 2018 in Russland, damals 0:1 gegen Mexiko an einem Sonntagabend, hatten 25,97 Millionen Menschen verfolgt.
Für den TV-Quotenrekord hatte die deutsche Nationalmannschaft 2014 gesorgt. Den WM-Triumph im Finale gegen Argentinien sahen 34,65 Millionen Menschen. So viele Menschen haben in Deutschland nie zuvor zeitgleich eine Sendung gesehen, der Marktanteil lag damals bei 86,3 Prozent.
TV-Experte Bastian Schweinsteiger (li.), Bundestrainer Julian Nagelsmann (Mi.) und ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek im Stadion in Houston. Federico Gambarini/dpa
Newsdesk
David Pfeifer, Tokio
In Japan wundert man sich über die Verwunderung über die japanische Sauberkeit
Die Fußballer der japanischen Nationalmannschaft haben ihre Umkleidekabine nach dem 2:2 gegen die Niederlande blitzsauber hinterlassen, sie haben den Müll getrennt in Tüten gepackt. Die Japan Times zeigt heute stolz ein Bild davon. Auch die Fans hatten nach Abpfiff die Tribüne gesäubert.
In asiatischen Nachrichtenkanälen freut und wundert man sich über die Freude und Verwunderung, die dieses Verhalten im Rest der Welt auslöst, denn die Japaner sind für ihre Sauberkeit und Ordentlichkeit nicht nur berühmt, sondern fast schon berüchtigt. Wer in Tokio lebt, muss schnell lernen, immer einen Müllbeutel bei sich zu führen, denn Abfalleimer, Gomibako genannt, gibt es im öffentlichen Raum nicht. Die letzten wurden nach den Terroranschlägen mit Giftgas im Jahr 1995 abmontiert.
Aber auch vorher schon haben die Japanerinnen und Japaner ihren Müll mit nach Hause genommen, wo er, nach einem peniblen Wochenplan sortiert, gesäubert und entsorgt wird. Es ist eine kleine Wissenschaft. Dass man seinen Unrat einfach irgendwo hinwirft, wo er andere Menschen belästigen könnte, das ist absolut undenkbar in Japan. Daher ist man dort auch verwundert über den Rest der Welt, nicht nur während der Fußball-WM.
In asiatischen Nachrichtenkanälen freut und wundert man sich über die Freude und Verwunderung, die dieses Verhalten im Rest der Welt auslöst, denn die Japaner sind für ihre Sauberkeit und Ordentlichkeit nicht nur berühmt, sondern fast schon berüchtigt. Wer in Tokio lebt, muss schnell lernen, immer einen Müllbeutel bei sich zu führen, denn Abfalleimer, Gomibako genannt, gibt es im öffentlichen Raum nicht. Die letzten wurden nach den Terroranschlägen mit Giftgas im Jahr 1995 abmontiert.
Aber auch vorher schon haben die Japanerinnen und Japaner ihren Müll mit nach Hause genommen, wo er, nach einem peniblen Wochenplan sortiert, gesäubert und entsorgt wird. Es ist eine kleine Wissenschaft. Dass man seinen Unrat einfach irgendwo hinwirft, wo er andere Menschen belästigen könnte, das ist absolut undenkbar in Japan. Daher ist man dort auch verwundert über den Rest der Welt, nicht nur während der Fußball-WM.
Tatler Asia on Instagram: "Japan’s locker room at AT&T Stadium in Texas looked untouched after their 2-2 draw with the Netherlands in their @fifaworldcup opener on Sunday. The floor had been swept and the towels folded, echoing the scene FIFA shared after Japan’s win over Germany in 2022, when the team also left behind a thank you note and origami cranes. Fans of the Samurai Blue stayed behind in the stands after the match, working their way through the rows and clearing away rubbish before heading out. The gesture is tied to a Japanese saying, ‘tatsu tori ato wo nigosazu’, which roughly translates to leaving no trace behind. Fans have followed the same routine since the 2018 tournament in Russia, regardless of how Japan’s matches end. Photos: Getty Images #TatlerSports #TatlerAsia #FIFAWorldCup #Football #Japan"
964 likes, 8 comments - tatlerasia on June 15, 2026: "Japan’s locker room at AT&T Stadium in Texas looked untouched after their 2-2 draw with the Netherlands in their @fifaworldcup opener on Sunday. The floor had been swept and the towels folded, echoing the scene FIFA shared after Japan’s win over Germany in 2022, when the team also left behind a thank you note and origami cranes. Fans of the Samurai Blue stayed behind in the stands after the match, working their way through the rows and clearing away rubbish before heading out. The gesture is tied to a Japanese saying, ‘tatsu tori ato wo nigosazu’, which roughly translates to leaving no trace behind. Fans have followed the same routine since the 2018 tournament in Russia, regardless of how Japan’s matches end. Photos: Getty Images #TatlerSports #TatlerAsia #FIFAWorldCup #Football #Japan".
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Videoschiri sorgt beim Deutschland-Spiel mit umstrittener Geste für Aufsehen
Eine Handgeste eines Video-Schiedsrichters (VAR) hat bei der Fußball-WM für Aufsehen gesorgt. Während der TV-Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Curaçao (7:1) war der australische Schiedsrichter Shaun Evans kurz im Video-Schiedsrichterraum gezeigt worden. In der Sequenz, die einige Sekunden dauerte, formte er mit dem Daumen und Zeigefinger einen Kreis und streckte die übrigen Finger aus. In sozialen Netzwerken wurde danach spekuliert, ob Evans ein Zeichen gemacht habe, das von rechtsextremen Gruppen als Symbol für „White Power“ verwendet wird.
Der Weltverband Fifa sagte nach Angaben von The Athletic, den Vorfall zur Kenntnis genommen zu haben, äußerte sich jedoch zunächst nicht weiter dazu. Auch vom Schiedsrichter selbst gab es keine Stellungnahme.
Die Geste mit der Hand ist nicht eindeutig. Sie wird in vielen Ländern auch als „Okay“-Zeichen verwendet, vor allem bei jüngeren Menschen ist auch ein Spiel rund um die Geste bekannt: Formt einer das Handzeichen und schaut dann ein anderer in den geformten Kreis hinein, darf der Zeichengeber ihm spielerisch einen Schlag verpassen. Gleichzeitig wird das Symbol aber auch seit einigen Jahren von rechtsextremen Gruppen genutzt. Dort gilt es als Zeichen für die angebliche Überlegenheit weißer Menschen. Das Antidiskriminierungsnetzwerk Fare kritisierte den Vorfall und forderte Konsequenzen.
Noch sei nicht klar, wie die Geste von Evans gemeint war, schreibt SZ-Autorin Marie Gundlach. Angemessen wäre daher, einfach noch ein wenig abzuwarten, bevor man urteilt:
Der Weltverband Fifa sagte nach Angaben von The Athletic, den Vorfall zur Kenntnis genommen zu haben, äußerte sich jedoch zunächst nicht weiter dazu. Auch vom Schiedsrichter selbst gab es keine Stellungnahme.
Die Geste mit der Hand ist nicht eindeutig. Sie wird in vielen Ländern auch als „Okay“-Zeichen verwendet, vor allem bei jüngeren Menschen ist auch ein Spiel rund um die Geste bekannt: Formt einer das Handzeichen und schaut dann ein anderer in den geformten Kreis hinein, darf der Zeichengeber ihm spielerisch einen Schlag verpassen. Gleichzeitig wird das Symbol aber auch seit einigen Jahren von rechtsextremen Gruppen genutzt. Dort gilt es als Zeichen für die angebliche Überlegenheit weißer Menschen. Das Antidiskriminierungsnetzwerk Fare kritisierte den Vorfall und forderte Konsequenzen.
Noch sei nicht klar, wie die Geste von Evans gemeint war, schreibt SZ-Autorin Marie Gundlach. Angemessen wäre daher, einfach noch ein wenig abzuwarten, bevor man urteilt: