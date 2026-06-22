Olise wünscht sich „optisch ansprechenden“ Fußball

Michael Olise will nicht nur sportlich erfolgreich sein, sondern auch mit seinem Spielstil Akzente setzen. „Ich mag es, wenn Fußball schön ist. Für die Zuschauer, für die Menschen vor dem Fernseher, die einen schönen Moment erleben wollen“, sagte der Offensivspieler des FC Bayern in einem seiner seltenen Interviews mit L'Équipe: „Fußball ist ein wunderbarer Sport und sollte deshalb auch optisch ansprechend sein.“ Der 24-Jährige, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison in 32 Spielen 15 Treffer für den Rekordmeister erzielt hatte, gab sich im Gespräch mit der französischen Sporttageszeitung bescheiden.



„Im Moment würde ich sagen: Ja, ich bin ein Spieler der Gegenwart. Wenn ich weiter hart arbeite und auf dem Boden bleibe, hoffe ich, irgendwann ein Spieler der Zukunft zu sein.“ Seine Entwicklung führt Olise maßgeblich auf seine Anfänge im Straßenfußball von London zurück. „Wir spielten auf kleine Tore, gegen Mauern, machten Eins-gegen-eins-Duelle. Dort hat es angefangen. Es ist eine andere Art von Fußball, aber man lernt unglaublich viel. Vor allem bedeutet Straßenfußball Freiheit.“ Zuletzt gehörte Olise zu den prägenden Figuren im französischen Offensivspiel.