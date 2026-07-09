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Wichtige Updates
Künftiger Bayern-Spieler Saibari fällt gegen Frankreich aus
Collina weist Kritik zurück – das war die Nacht
Fall Balogun: Trumps WM-Beauftragter legt gegen Schiri nach
Unzufrieden mit Hotel: Norweger ziehen vor Viertelfinale um
Kroatischer Nationaltrainer tritt zurück
Schweinsteiger steckt im Stau und verpasst Beginn der ARD-Sendung
Bastian Schweinsteiger hat den Beginn der ARD-Übertragung des WM-Viertelfinales zwischen Frankreich und Marokko verpasst. Der ehemalige Nationalspieler und TV-Experte steckte auf dem Weg ins Stadion in Foxborough, einem Vorort von Boston, im Stau, wie er in einem Video selbst erklärte. „Es tut mir leid, ich stecke im Voll-Voll-Voll-Stau. So was habe ich noch nie in meinem Leben erlebt“, sagte Schweinsteiger.
Ein weiterer Clip zeigte, wie er am Stau vorbeijoggte, um ins Stadion zu kommen. Für ihn sprang zunächst Philipp Sohmer an der Seite von Moderatorin Esther Sedlaczek ein. Knapp zehn Minuten nach Beginn der Sendung traf Schweinsteiger schließlich verschwitzt und mit einem Handventilator in der Hand ein und löste Sohmer ab. „Also die Laufbereitschaft für ein Viertelfinale war auf jeden Fall da“, scherzte Schweinsteiger. „Nun verstehe ich die Hydration Break“, scherzte Schweinsteiger (41) mit Blick auf die bei den Fans umstrittenen Trinkpausen.
Ein weiterer Clip zeigte, wie er am Stau vorbeijoggte, um ins Stadion zu kommen. Für ihn sprang zunächst Philipp Sohmer an der Seite von Moderatorin Esther Sedlaczek ein. Knapp zehn Minuten nach Beginn der Sendung traf Schweinsteiger schließlich verschwitzt und mit einem Handventilator in der Hand ein und löste Sohmer ab. „Also die Laufbereitschaft für ein Viertelfinale war auf jeden Fall da“, scherzte Schweinsteiger. „Nun verstehe ich die Hydration Break“, scherzte Schweinsteiger (41) mit Blick auf die bei den Fans umstrittenen Trinkpausen.
Englands Quansah bleibt zwei Spiele gesperrt
Bayer Leverkusens Jarell Quansah wäre erst in einem möglichen WM-Endspiel der englischen Fußball-Nationalmannschaft wieder spielberechtigt. Nach seiner roten Karte im Achtelfinale gegen Mexiko (3:2) sperrte der Weltverband Fifa den Defensivspieler für zwei Spiele. Damit zeigte sich die Fifa deutlich weniger gnädig als beim US-Amerikaner Folarin Balogun, der trotz vorheriger roter Karte im Achtelfinale gegen Belgien (1:4) spielen durfte, was weltweit für große Empörung gesorgt hatte.
Quansah hatte gegen Mexiko wegen groben Foulspiels die rote Karte gesehen – allerdings erst nach Eingriff des Videoschiedsrichters. Das Team von Trainer Thomas Tuchel trifft am Samstag (23 Uhr/MagentaTV) im Viertelfinale auf Norwegen.
Quansah hatte gegen Mexiko wegen groben Foulspiels die rote Karte gesehen – allerdings erst nach Eingriff des Videoschiedsrichters. Das Team von Trainer Thomas Tuchel trifft am Samstag (23 Uhr/MagentaTV) im Viertelfinale auf Norwegen.
Künftiger Bayern-Spieler Saibari fällt gegen Frankreich aus
Marokko muss das Viertelfinale ohne den künftigen FC-Bayern-Profi Ismael Saibari bestreiten. „Abgesehen von Saibari stehen alle zur Verfügung“, sagte Trainer Mohamed Ouahbi vor der Partie gegen Frankreich heute (22 Uhr/MagentaTV) in Foxborough. Für den Offensivmann komme das Spiel noch zu früh. Er hoffe aber, dass Saibari nicht für den Rest des Turniers ausfalle, erklärte Coach Ouahbi weiter.
Saibari war beim 3:0 der Marokkaner im Achtelfinale gegen Mitgastgeber Kanada früh angeschlagen ausgewechselt worden. Medien hatten zuletzt berichtet, dass der 25-Jährige nur eine leichte Muskelzerrung erlitten habe und Hoffnung auf ein schnelles Comeback bestehe. Saibari hat bei dieser WM bereits drei Tore erzielt. Vergangene Woche wurde verkündet, dass er zur neuen Saison von der PSV Eindhoven zum FC Bayern München wechselt.
Warum der FC Bayern diesen Transfer vollzogen hat, können Sie hier lesen:
Saibari war beim 3:0 der Marokkaner im Achtelfinale gegen Mitgastgeber Kanada früh angeschlagen ausgewechselt worden. Medien hatten zuletzt berichtet, dass der 25-Jährige nur eine leichte Muskelzerrung erlitten habe und Hoffnung auf ein schnelles Comeback bestehe. Saibari hat bei dieser WM bereits drei Tore erzielt. Vergangene Woche wurde verkündet, dass er zur neuen Saison von der PSV Eindhoven zum FC Bayern München wechselt.
Warum der FC Bayern diesen Transfer vollzogen hat, können Sie hier lesen:
Und wenn Sie wissen möchten, was den marokkanischen Torhüter Bono auszeichnet (bis auf einen überragenden Namen), empfehle ich Ihnen dieses Stück meines Kollegen Felix Haselsteiner:
Natürlich haben wir uns auch mit Marokkos Gegner Frankreich beschäftigt. Der Blick richtet sich automatisch auf Kylian Mbappé, den Überstürmer. Doch der 27-Jährige wirkt weit über den Platz hinaus. Oliver Meiler, SZ-Korrespondent in Paris, hat aufgeschrieben, warum Mbappé gesellschaftlich so stark polarisiert.
Zuschauerschnitt der WM unter dem von 1994 in den USA
Bei dieser WM kommen im Schnitt weniger Zuschauer in die Stadien als bei der letzten Ausgabe in Nordamerika 1994. Vor den Viertelfinals, die an diesem Donnerstag mit dem Duell Frankreich gegen Marokko (22 Uhr, Magenta TV und ARD) beginnen, liegt die durchschnittliche Zuschauerzahl nach Angaben der Fifa bei 65 204 je Partie.
1994 lag der Durchschnitt nach dem Finalsieg von Brasilien gegen Italien bei 68 991 Zuschauern. Diesen Wert kann das Turnier in diesem Jahr auch dann nicht mehr erreichen, sollten alle weiteren Partien bis auf den letzten Platz voll besetzt sein.
Wegen der deutlich höheren Anzahl an Spielen und 48 teilnehmenden Mannschaften sprengt die WM den Zuschauerrekord aber deutlich. Schon vor den abschließenden acht Begegnungen haben nach Angaben der Fifa 6 259 584 Menschen die bislang 96 Partien besucht. Die meisten davon kamen ins legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das 404 120 Fans besucht haben.
Die alte Bestmarke stammte vom Turnier in den USA 1994, als etwas mehr als 3,5 Millionen Zuschauer dabei waren – allerdings auch nur 24 Mannschaften teilnahmen. Trotz zahlreicher leerer Sitzplätze bei vielen Partien vor allem in der Gruppenphase vermeldete die Fifa, das 99,7 Prozent aller verfügbaren Plätze bei der Weltmeisterschaft belegt gewesen seien.
Mit mehr Spielen im Aztekenstadion wäre der Zuschauerschnitt wohl deutlich höher. Lesen Sie hier, warum es insgesamt sinnvoll gewesen wäre, mehr Partien in Mexiko zu spielen:
1994 lag der Durchschnitt nach dem Finalsieg von Brasilien gegen Italien bei 68 991 Zuschauern. Diesen Wert kann das Turnier in diesem Jahr auch dann nicht mehr erreichen, sollten alle weiteren Partien bis auf den letzten Platz voll besetzt sein.
Wegen der deutlich höheren Anzahl an Spielen und 48 teilnehmenden Mannschaften sprengt die WM den Zuschauerrekord aber deutlich. Schon vor den abschließenden acht Begegnungen haben nach Angaben der Fifa 6 259 584 Menschen die bislang 96 Partien besucht. Die meisten davon kamen ins legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das 404 120 Fans besucht haben.
Die alte Bestmarke stammte vom Turnier in den USA 1994, als etwas mehr als 3,5 Millionen Zuschauer dabei waren – allerdings auch nur 24 Mannschaften teilnahmen. Trotz zahlreicher leerer Sitzplätze bei vielen Partien vor allem in der Gruppenphase vermeldete die Fifa, das 99,7 Prozent aller verfügbaren Plätze bei der Weltmeisterschaft belegt gewesen seien.
Mit mehr Spielen im Aztekenstadion wäre der Zuschauerschnitt wohl deutlich höher. Lesen Sie hier, warum es insgesamt sinnvoll gewesen wäre, mehr Partien in Mexiko zu spielen:
Collina weist Kritik zurück – das war die Nacht
Auch ohne Live-Spiel – die WM gönnte sich zum Ende von Woche vier tatsächlich ihren ersten Ruhetag – war in der Nacht manches los. Zunächst hat sich Fifa-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina zur Wehr gesetzt und die Kritik aus Ägypten wegen einer angeblichen Bevorteilung von Lionel Messi bei der WM zurückgewiesen. „Unbegründete Anschuldigungen haben in unserem Sport keinen Platz“, erklärte der Italiener laut Fifa-Mitteilung und fügte an: „Niemand kann behaupten, dass Schiedsrichterentscheidungen von irgendjemandem beeinflusst werden können, nicht einmal vom Fifa-Präsidenten.“
Zur Erinnerung, Ägyptens Fußballverband hatte nach dem Achtelfinal-Aus gegen Argentinien (2:3) offiziell Beschwerde eingelegt und den WM-Ausschluss des französischen Schiedsrichters François Letexier gefordert. Nationaltrainer Hossam Hassan mutmaßte sogar, man wolle den Weltmeister und insbesondere Messi im Wettbewerb behalten. Collina erklärte dazu: „Reaktionen hervorrufen, die zu Drohungen gegen sie und ihre Familien führen. Das ist nicht richtig.“
Zur Erinnerung, Ägyptens Fußballverband hatte nach dem Achtelfinal-Aus gegen Argentinien (2:3) offiziell Beschwerde eingelegt und den WM-Ausschluss des französischen Schiedsrichters François Letexier gefordert. Nationaltrainer Hossam Hassan mutmaßte sogar, man wolle den Weltmeister und insbesondere Messi im Wettbewerb behalten. Collina erklärte dazu: „Reaktionen hervorrufen, die zu Drohungen gegen sie und ihre Familien führen. Das ist nicht richtig.“
Einen Rückschlag müssen auch die Marokkaner vor ihrem Viertelfinale am Donnerstagabend gegen Frankreich verkraften: Ihr Stürmer Ismael Saibari – der nach der WM von Eindhoven zum FC Bayern übersiedelt – wird auch in diesem Spiel fehlen. Seine Muskelverletzung ist noch nicht auskuriert, sein Trainer Mohamed Ouahbi kündigte aber an, Saibari könne im Rest des Turniers noch zum Einsatz kommen. Das würde bedeuten, dass Marokko die favorisierten Franzosen am Abend zunächst einmal besiegt.
Mit Live-Fußball geht es erst am Donnerstagabend um 22 Uhr MEZ weiter, wenn Frankreich im ersten Viertelfinale auf Marokko trifft. Verfolgen Sie die Partie wie gewohnt im SZ-Liveticker. Aus dem Stadion in Foxborough berichtet im Anschluss SZ-Reporter Boris Herrmann.
Belgien-Torwart erinnert vor Spanien-Duell an WM 2018
Belgiens Nationalelf geht mit Selbstbewusstsein ins Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft gegen den großen Favoriten Spanien. Zwei Tage vor dem Duell in Los Angeles erinnerte Torwart Thibaut Courtois an den unerwarteten Sieg vor acht Jahren gegen Brasilien, als ein 2:1 im WM-Viertelfinale den ersten Einzug ins Halbfinale nach 32 Jahren ermöglichte. „Die waren favorisiert und vielleicht hatten sie individuell mehr Qualität", sagte der Keeper von Real Madrid über Parallelen zum nächsten Spiel. „Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt ein großartiges Team, und wir kämpfen."
Courtois erinnerte an das knappe Weiterkommen gegen Senegal im Sechzehntelfinale vergangene Woche, als Belgien einen 0:2-Rückstand noch drehte. „Das hat unsere Fähigkeiten gezeigt, bis zum Ende an uns zu glauben, und das ist eine Stärke bei einer Weltmeisterschaft. Das Wichtigste ist, Spiele zu gewinnen. Es ist schön, wenn man auch gut spielt, aber das Wichtigste ist zu gewinnen und das haben wir getan", sagte er.
Spanien hat als einziges Team bei der WM noch gar kein Gegentor kassiert.
Courtois erinnerte an das knappe Weiterkommen gegen Senegal im Sechzehntelfinale vergangene Woche, als Belgien einen 0:2-Rückstand noch drehte. „Das hat unsere Fähigkeiten gezeigt, bis zum Ende an uns zu glauben, und das ist eine Stärke bei einer Weltmeisterschaft. Das Wichtigste ist, Spiele zu gewinnen. Es ist schön, wenn man auch gut spielt, aber das Wichtigste ist zu gewinnen und das haben wir getan", sagte er.
Spanien hat als einziges Team bei der WM noch gar kein Gegentor kassiert.
WM-Jüngster Gilberto Mora feiert Schulabschluss in Mexiko
Vom Fußballfeld des Aztekenstadions zur Abschlussfeier in der Schule: Wenige Tage nach Mexikos WM-Niederlage im Achtelfinale hat der 17 Jahre alte mexikanische Nationalspieler Gilberto Mora sein Abschlusszeugnis der Oberstufe an einer deutsch-mexikanischen Schule erhalten, wie mexikanische Medien berichten.
Der jüngste Spieler der WM in Mexiko, den USA und Kanada wurde bei der Zeremonie an der Deutschen Schule Cuauhtémoc Hank in der nordwestlichen Stadt Tijuana an der Grenze zu den USA von seinen Mitschülern mit großem Beifall gefeiert, wie ein Video zeigt.
Der jüngste Spieler der WM in Mexiko, den USA und Kanada wurde bei der Zeremonie an der Deutschen Schule Cuauhtémoc Hank in der nordwestlichen Stadt Tijuana an der Grenze zu den USA von seinen Mitschülern mit großem Beifall gefeiert, wie ein Video zeigt.
Fall Balogun: Trumps WM-Beauftragter legt gegen Schiri nach
Nach dem Skandal um die aufgehobene rote Karte bei der Weltmeisterschaft hat der Fifa-Beauftragte des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, Zweifel an der Seriosität des Schiedsrichters gesät. Er finde es „höchst verdächtig“, dass gegen den Schiedsrichter Raphael Claus im Jahr 2024 bereits wegen falscher roter Karten und Spielmanipulation ermittelt worden sei, zitierte der Guardian den WM-Beauftragten.
Claus hatte den US-Stürmer Folarin Balogun beim 2:0-Erfolg im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina mit Rot vom Platz gestellt, damit wäre er für das Achtelfinale gegen Belgien gesperrt gewesen. Die FIFA hob die Sperre aber überraschend auf. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor nach eigenen Angaben mit einem Anruf bei der FIFA um eine Überprüfung der Sperre gebeten, was für große Kritik gesorgt hatte. Das Spiel gegen Belgien verlor die USA mit Balogun schließlich mit 1:4.
Claus hatte den US-Stürmer Folarin Balogun beim 2:0-Erfolg im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina mit Rot vom Platz gestellt, damit wäre er für das Achtelfinale gegen Belgien gesperrt gewesen. Die FIFA hob die Sperre aber überraschend auf. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor nach eigenen Angaben mit einem Anruf bei der FIFA um eine Überprüfung der Sperre gebeten, was für große Kritik gesorgt hatte. Das Spiel gegen Belgien verlor die USA mit Balogun schließlich mit 1:4.
Und noch ein Star für die Giga-Halbzeitshow
Die Halbzeitshow im WM-Finale wird immer größer: Auch Justin Bieber soll am 19. Juli im Met-Life-Stadium in East Rutherford nahe New York auftreten. Damit ist er in Gesellschaft von Shakira, Madonna und der südkoreanischen Band BTS. Die Show "kuratiert" Coldplay-Sänger Chris Martin. Mit dabei sind auch der nigerianische Musiker Burna Boy sowie der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel, teilte die Organisation Global Citizen mit. Sogar ein New Yorker Grundschulchor darf auftreten - die Kinder werden wohl ihr Leben lang davon berichten.
Global Citizen produziert die Show mit der Fifa. Der Fußball soll bei der diesjährigen WM dem Football in nichts nachstehen. Das Programm zur Halbzeit erinnert an die Mega-Shows beim Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Eines der Ziele: Höhere Einschaltquoten. Ob die Stars bei der WM die 15 Minuten einhalten, die Halbzeitpausen normalerweise lang sind? Die Zuschauer sind Verzögerungen dank Werbe-, äh nein, Trinkpausen immerhin schon gewöhnt...
Global Citizen produziert die Show mit der Fifa. Der Fußball soll bei der diesjährigen WM dem Football in nichts nachstehen. Das Programm zur Halbzeit erinnert an die Mega-Shows beim Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Eines der Ziele: Höhere Einschaltquoten. Ob die Stars bei der WM die 15 Minuten einhalten, die Halbzeitpausen normalerweise lang sind? Die Zuschauer sind Verzögerungen dank Werbe-, äh nein, Trinkpausen immerhin schon gewöhnt...
Unzufrieden mit Hotel: Norweger ziehen vor Viertelfinale um
Norwegens Fußball-Nationalteam hat vor dem WM-Viertelfinale gegen England sein Hotel gewechselt. „Es gab einige Dinge, die hätten besser laufen können, und wir haben sie behoben. Einfach um uns bestmöglich auf ein wichtiges Spiel vorzubereiten“, sagte Kapitän Martin Ödegaard norwegischen Medienberichten zufolge. Die Skandinavier treffen am Samstag in Miami auf England. Ursprünglich seien sie außerhalb von Miami in Fort Lauderdale untergebracht gewesen, hieß es.
Das Nachrichtenportal VG berichtete, dass die ursprüngliche Unterkunft von einer großen Baustelle und einer stark befahrenen Straße umgeben sei. Es habe „insgesamt zu viele Kleinigkeiten“ gegeben, wurde Trainer Stale Solbakken zitiert. Unter anderem wollte das Team demnach gerne einen gemeinsamen Aufenthalts- und Besprechungsräume haben. „Es ist nicht so, dass man dort nicht wohnen könnte, aber wir sollten ein Team sein, zusammenhalten und eine Einheit bilden“, sagte Solbakken.
Gerüchte über eine angebliche Krankheitswelle in der norwegischen Mannschaft moderierte Solbakken derweil ab. Alle Spieler stünden derzeit zur Verfügung. Im Betreuerstab gebe es vereinzelte Krankheitsfälle. Die Berichte diverser englischer Medien seien aber übertrieben gewesen, meinte er.
Das Nachrichtenportal VG berichtete, dass die ursprüngliche Unterkunft von einer großen Baustelle und einer stark befahrenen Straße umgeben sei. Es habe „insgesamt zu viele Kleinigkeiten“ gegeben, wurde Trainer Stale Solbakken zitiert. Unter anderem wollte das Team demnach gerne einen gemeinsamen Aufenthalts- und Besprechungsräume haben. „Es ist nicht so, dass man dort nicht wohnen könnte, aber wir sollten ein Team sein, zusammenhalten und eine Einheit bilden“, sagte Solbakken.
Gerüchte über eine angebliche Krankheitswelle in der norwegischen Mannschaft moderierte Solbakken derweil ab. Alle Spieler stünden derzeit zur Verfügung. Im Betreuerstab gebe es vereinzelte Krankheitsfälle. Die Berichte diverser englischer Medien seien aber übertrieben gewesen, meinte er.
Olises gelbe Karten bleibt bestehen
Die gelbe Karte gegen Frankreichs Offensiv-Ass Michael Olise aus dem WM-Achtelfinale gegen Paraguay (1:0) bleibt bestehen. Man habe am Morgen eine entsprechende Mitteilung der Fifa erhalten, sagte Trainer Didier Deschamps vor dem Viertelfinale der Fußball-WM gegen Marokko am Donnerstag (22 Uhr/ARD und Magenta-TV) in Foxborough. Sollte Olise auch in diesem Spiel Gelb sehen, wäre er in einem möglichen Halbfinale gesperrt.
Olise hatte in der Nachspielzeit der hitzigen Partie gegen Paraguay eine unberechtigte gelbe Karte gesehen. Der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev war für seine gesamte Leistung am vergangenen Samstag in Philadelphia von mehreren Seiten scharf kritisiert worden. Mehrere Medien hatten berichtet, dass die Franzosen beim Weltverband Fifa eine Annullierung der Karte gegen Olise beantragt habe.
Womöglich hatte dem französischen Verband der höchst umstrittene Fall des US-Stürmers Folarin Balogun Hoffnung gemacht. Die Sperre des Angreifers, der im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) die rote Karte gesehen hatte, war vom Weltverband zur Bewährung ausgesetzt worden. Der Entscheidung war ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Fifa-Boss Gianni Infantino vorausgegangen.
Olise hatte in der Nachspielzeit der hitzigen Partie gegen Paraguay eine unberechtigte gelbe Karte gesehen. Der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev war für seine gesamte Leistung am vergangenen Samstag in Philadelphia von mehreren Seiten scharf kritisiert worden. Mehrere Medien hatten berichtet, dass die Franzosen beim Weltverband Fifa eine Annullierung der Karte gegen Olise beantragt habe.
Womöglich hatte dem französischen Verband der höchst umstrittene Fall des US-Stürmers Folarin Balogun Hoffnung gemacht. Die Sperre des Angreifers, der im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) die rote Karte gesehen hatte, war vom Weltverband zur Bewährung ausgesetzt worden. Der Entscheidung war ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Fifa-Boss Gianni Infantino vorausgegangen.
Anzeige gegen Infantino
Nicholas McGeehan, der Direktor der Non-Profit-Organisation Fair Square, will eine Anzeige wegen politischer Einmischung gegen Fifa-Präsident Gianni Infantino beim Ethikkomitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) einreichen. Das kündigte er im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung an. Infantino ist Mitglied im IOC, und dessen Präsidentin Kirsty Coventry hatte am Dienstag in einer Presserunde zum Thema WM-Skandal gesagt, dass die IOC-Ethiker im Falle einer Anzeige tätig würden.
Hintergrund ist der Fall Folarin Balogun. Nach einem Anruf des US-Präsidenten Donald Trump hatte die Fifa die Rot-Sperre des US-Stürmers aufgehoben. Infantino sagte in einem Statement, die Fifa-Disziplinarkommission hätte diese Entscheidung unabhängig getroffen. Bis heute gibt es von der Fifa keine Begründung für die Aufhebung der Sperre.
Hintergrund ist der Fall Folarin Balogun. Nach einem Anruf des US-Präsidenten Donald Trump hatte die Fifa die Rot-Sperre des US-Stürmers aufgehoben. Infantino sagte in einem Statement, die Fifa-Disziplinarkommission hätte diese Entscheidung unabhängig getroffen. Bis heute gibt es von der Fifa keine Begründung für die Aufhebung der Sperre.
Kroatischer Nationaltrainer tritt zurück
Zlatko Dalic tritt nach neun Jahren als Trainer der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Das gab der kroatische Fußballverband wenige Tage nach dem Ausscheiden im Sechzehntelfinale der WM in den USA, Mexiko und Kanada in einer Mitteilung bekannt: „Trainer, vielen Dank für alles – die Siege, die Erfolge, die Qualifikationen, die Medaillen, den Zusammenhalt, den Respekt und Ihr unerschütterliches Engagement, für Kroatien zu kämpfen, sowohl auf als auch abseits des Spielfelds“.
Dalic hatte den kroatischen Fußball in seiner Amtszeit zur erfolgreichsten Ära seiner Geschichte geführt. 2018 erreichten die Kroaten das WM-Finale in Russland (2:4 gegen Frankreich). Vier Jahre später in Katar wurde Kroatien WM-Dritter, im Spiel um Platz drei besiegte das Team von Dalic Marokko mit 2:1. 2023 verloren Dalic und Kroatien das Finale der Nations League im Elfmeterschießen gegen Spanien. Bei der aktuellen WM war Kroatien im Sechzehntelfinale gegen Portugal ausgeschieden.
Als möglicher Nachfolger wird der Ex-Bundesliga-Stürmer Ivica Olic gehandelt.
Dalic hatte den kroatischen Fußball in seiner Amtszeit zur erfolgreichsten Ära seiner Geschichte geführt. 2018 erreichten die Kroaten das WM-Finale in Russland (2:4 gegen Frankreich). Vier Jahre später in Katar wurde Kroatien WM-Dritter, im Spiel um Platz drei besiegte das Team von Dalic Marokko mit 2:1. 2023 verloren Dalic und Kroatien das Finale der Nations League im Elfmeterschießen gegen Spanien. Bei der aktuellen WM war Kroatien im Sechzehntelfinale gegen Portugal ausgeschieden.
Als möglicher Nachfolger wird der Ex-Bundesliga-Stürmer Ivica Olic gehandelt.
Franzosen wollen wegen argentinischem Schiedsrichterteam „nicht paranoid werden“
So sehr die Schiedsrichter-Leistungen bei dieser WM gerade auch in den Mittelpunkt rücken, die Franzosen wollen sich davon nicht beeinflussen lassen: Ein argentinischer Schiedsrichter pfeift ihr WM-Viertelfinale gegen Marokko am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD). Aber Dayot Upamecano, französischer Verteidiger des FC Bayern, sagte dazu einem Bericht der Sportzeitung L'Equipe nur: „Ich konzentriere mich nicht darauf, wer der Schiedsrichter ist. Das haben wir noch nie gemacht. Wir konzentrieren uns auf Marokko und wollen das Spiel gewinnen.“
Der Weltverband Fifa hat für das erste Viertelfinal-Spiel dieser WM den argentinischen Referee Facundo Tello sowie drei argentinische Assistenten angesetzt, was in den französischen Medien mit Verwunderung aufgenommen wurde. Zwischen Frankreich und Argentinien herrscht eine große Rivalität. 2022 gewann Argentinien das WM-Finale gegen die Équipe Tricolore im Elfmeterschießen, vier Jahre zuvor hatte Frankreich die Südamerikaner auf dem Weg zum Titel in einem denkwürdigen Achtelfinale (4:3) ausgeschaltet.
„Wir dürfen nicht paranoid werden“, ergänzte Ersatztorwart Robin Risser: „Wenn diese Schiedsrichter dabei sind, dann weil sie dem Niveau des Wettbewerbs gewachsen sind.“ Frankreich kann erst im Finale oder im Spiel um Platz drei auf Argentinien treffen.
Umgekehrt hatte der Franzose Francois Letexier das WM-Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten (3:2) geleitet. Beschweren konnten sich die Argentinier hinterher nicht, vielmehr waren die Ägypter wegen einiger Entscheidungen aufgebracht.
Der Weltverband Fifa hat für das erste Viertelfinal-Spiel dieser WM den argentinischen Referee Facundo Tello sowie drei argentinische Assistenten angesetzt, was in den französischen Medien mit Verwunderung aufgenommen wurde. Zwischen Frankreich und Argentinien herrscht eine große Rivalität. 2022 gewann Argentinien das WM-Finale gegen die Équipe Tricolore im Elfmeterschießen, vier Jahre zuvor hatte Frankreich die Südamerikaner auf dem Weg zum Titel in einem denkwürdigen Achtelfinale (4:3) ausgeschaltet.
„Wir dürfen nicht paranoid werden“, ergänzte Ersatztorwart Robin Risser: „Wenn diese Schiedsrichter dabei sind, dann weil sie dem Niveau des Wettbewerbs gewachsen sind.“ Frankreich kann erst im Finale oder im Spiel um Platz drei auf Argentinien treffen.
Umgekehrt hatte der Franzose Francois Letexier das WM-Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten (3:2) geleitet. Beschweren konnten sich die Argentinier hinterher nicht, vielmehr waren die Ägypter wegen einiger Entscheidungen aufgebracht.
Belgien will Fall Balogun „weiterhin verfolgen“
Der belgische Fußballverband (RBFA) wird den Fall Balogun auch nach Belgiens Weiterkommen im Achtelfinale gegen die USA weiter beobachten. Grund dafür seien Bedenken hinsichtlich „Rechtssicherheit, Transparenz, Gleichbehandlung und Fair Play“, erklärte der Verband am Dienstag in einer Pressemitteilung. Man sei „stolz auf die Reaktion der Roten Teufel auf dem Platz“, hieß es in der Erklärung am Tag nach dem 4:1-Erfolg, werde den Fall „aber weiterhin außerhalb des Spielfelds verfolgen“.
Der belgische Verband ist „überzeugt, dass der internationale Fußball ein Disziplinar- und Verwaltungssystem benötigt, das die Prinzipien der Rechtssicherheit, Transparenz, Gleichbehandlung und des Fair Play uneingeschränkt wahrt“, schrieb der RBFA. Man wolle „jegliche Form von Willkür vermeiden“ und fühle sich in diesem Vorgehen „von Millionen Fans weltweit sowie von vielen anderen Verbänden unterstützt“.
Der US-Stürmer Folarin Balogun war im Sechzehntelfinale des Feldes verwiesen worden, der Weltverband Fifa setzte die Sperre aber nachträglich aus. Damit stand Balogun am Dienstag in Seattle zur Verfügung. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor bestätigt, dass er Fifa-Präsident Gianni Infantino, zu dem er ein enges Verhältnis pflegt, angerufen und eine Überprüfung der Sperre gefordert habe.
Der belgische Verband ist „überzeugt, dass der internationale Fußball ein Disziplinar- und Verwaltungssystem benötigt, das die Prinzipien der Rechtssicherheit, Transparenz, Gleichbehandlung und des Fair Play uneingeschränkt wahrt“, schrieb der RBFA. Man wolle „jegliche Form von Willkür vermeiden“ und fühle sich in diesem Vorgehen „von Millionen Fans weltweit sowie von vielen anderen Verbänden unterstützt“.
Der US-Stürmer Folarin Balogun war im Sechzehntelfinale des Feldes verwiesen worden, der Weltverband Fifa setzte die Sperre aber nachträglich aus. Damit stand Balogun am Dienstag in Seattle zur Verfügung. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor bestätigt, dass er Fifa-Präsident Gianni Infantino, zu dem er ein enges Verhältnis pflegt, angerufen und eine Überprüfung der Sperre gefordert habe.
WM 2026: Als Trump sich einmischt, geht es mit dem US-Team bergab
Auch wenn die Belgier die Amerikaner aus der WM rausgekickt haben: Zurück bleibt ein ramponierter Weltfußball. Es kostete Trump einen Anruf, um die Welt des Sports zu beschädigen. Mal sehen, wie schnell sie sich davon wieder erholen wird.
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