Zuschauerschnitt der WM unter dem von 1994 in den USA

Bei dieser WM kommen im Schnitt weniger Zuschauer in die Stadien als bei der letzten Ausgabe in Nordamerika 1994. Vor den Viertelfinals, die an diesem Donnerstag mit dem Duell Frankreich gegen Marokko (22 Uhr, Magenta TV und ARD) beginnen, liegt die durchschnittliche Zuschauerzahl nach Angaben der Fifa bei 65 204 je Partie.



1994 lag der Durchschnitt nach dem Finalsieg von Brasilien gegen Italien bei 68 991 Zuschauern. Diesen Wert kann das Turnier in diesem Jahr auch dann nicht mehr erreichen, sollten alle weiteren Partien bis auf den letzten Platz voll besetzt sein.



Wegen der deutlich höheren Anzahl an Spielen und 48 teilnehmenden Mannschaften sprengt die WM den Zuschauerrekord aber deutlich. Schon vor den abschließenden acht Begegnungen haben nach Angaben der Fifa 6 259 584 Menschen die bislang 96 Partien besucht. Die meisten davon kamen ins legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das 404 120 Fans besucht haben.



Die alte Bestmarke stammte vom Turnier in den USA 1994, als etwas mehr als 3,5 Millionen Zuschauer dabei waren – allerdings auch nur 24 Mannschaften teilnahmen. Trotz zahlreicher leerer Sitzplätze bei vielen Partien vor allem in der Gruppenphase vermeldete die Fifa, das 99,7 Prozent aller verfügbaren Plätze bei der Weltmeisterschaft belegt gewesen seien.



Mit mehr Spielen im Aztekenstadion wäre der Zuschauerschnitt wohl deutlich höher. Lesen Sie hier, warum es insgesamt sinnvoll gewesen wäre, mehr Partien in Mexiko zu spielen: