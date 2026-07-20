Klopp spricht von einer Einigung

Jürgen Klopp ist frei für das Bundestrainer-Amt. Bis zur endgültigen Einigung müsse man sich ein wenig noch gedulden, merkte er an, doch Zweifel gibt es praktisch nicht mehr. Denn: Sein Vertrag mit Red Bull ist laut Klopp kein Hindernis mehr. „Ich habe eine Einigung und eine Regelung mit Red Bull gefunden, eine sehr, sehr großzügige Regelung, wenn man so will“, sagte der 59-Jährige bei MagentaTV kurz vor dem Anpfiff des WM-Endspiels.



Klopp verwies aber noch auf anstehende Gespräche mit dem DFB: „Es ist nichts final und das ist nun mal so. Es ist ja so, die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung.“ Details zum Treffen mit Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff nannte Klopp zwar nicht. Sein bis 2029 datierter Vertrag als weltweiter Fußball-Chef beim Getränkekonzern hat demnach aber offenbar keine Gültigkeit mehr, so dass er zum DFB wechseln kann.



Klopp soll möglichst in der kommenden Woche als neuer Bundestrainer beim DFB vorgestellt werden, sobald letzte Vertragsdetails geklärt sind: „Es sollte dann in den nächsten Tagen passieren, im Idealfall.“ Es müssten aber noch „viele Gespräche“ geführt werden, sagte Klopp, und deutete an, dass es weitere Fragen zu klären gibt. Klopp monierte zudem, dass in den vergangenen Tage zu viele Details durchgesickert seien. Nicht alle Berichte seien korrekt gewesen.



Klopp soll beim DFB die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten, der nach dem frühen WM-Aus den Bundestrainerposten zwei Jahre vor Auslaufen seines Vertrages räumen musste. Klopp war nach vielen Jahren als Vereinstrainer seit Januar 2025 als „Head of Global Soccer“ für Red Bull tätig. Bei der Weltmeisterschaft arbeitet er als Experte für MagentaTV.