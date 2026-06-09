Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und SID.
Hier geht es zum Spielplan der Fußball-WM 2026, hier zum deutschen Kader und hier zu einer Übersicht über die Spielorte und Stadien.
Wichtige Updates
Einreise verweigert: WM-Aus für somalischen Schiri Omar Artan
Völler: Neuer hat schon mit Mannschaft trainiert
Karl-Ersatzmann Ouédraogo im DFB-Quartier eingetroffen
DFB-Vorrundengegner Ecuador gewinnt letztes Testspiel vor WM
Baumann über Herabstufung: „Das war nicht ganz cool”
Nach Einreise-Verweigerung: Schiedsrichter erhebt schwere Vorwürfe
Nach seiner verweigerten Einreise in die USA hat der eigentlich als WM-Schiedsrichter vorgesehen Omar Artan aus Somalia schwere Vorwürfe gegen die Grenzbeamten des Co-Gastgebers der am Donnerstag beginnenden Fußball-Endrunde erhoben. „Ich hatte die richtigen Unterlagen und alles. Ich hatte das richtige Visum“, sagte Artan der New York Times: „Ich glaube, dass sie ein Problem mit meinem Land haben.“
Der Referee gab an, dass er nach seiner Ankunft aus Istanbul von den Beamten am Flughafen von Miami elf Stunden lang befragt wurde. Anschließend sei er in eine Einzelzelle gebracht worden, wo er erneut mehrere Stunden festgehalten wurde. Dann musste er einen Rückflug nach Istanbul nehmen. Laut Artan haben ihm die Beamten keinen Grund für die Einreiseverweigerung genannt.
„Ich bin sehr, sehr enttäuscht“, sagte der 34 Jahre alte Artan: „Ich bin einfach nur ein Schiedsrichter, der versucht, seinen Traum zu leben. Den größten Traum meines Lebens, zur Weltmeisterschaft zu kommen.“
Afrikas Referee des Jahres 2025 hätte als erster Schiedsrichter aus Somalia an einer WM teilnehmen sollen. Die US-Grenzbehörde CBP hatte die verweigerte Einreise mit „Bedenken bei der Sicherheitsprüfung“ begründet. Somalia gehört zu jenen Ländern, die auf einer von Präsident Donald Trump eingeführten Einreiseverbotsliste stehen.
Der Referee gab an, dass er nach seiner Ankunft aus Istanbul von den Beamten am Flughafen von Miami elf Stunden lang befragt wurde. Anschließend sei er in eine Einzelzelle gebracht worden, wo er erneut mehrere Stunden festgehalten wurde. Dann musste er einen Rückflug nach Istanbul nehmen. Laut Artan haben ihm die Beamten keinen Grund für die Einreiseverweigerung genannt.
„Ich bin sehr, sehr enttäuscht“, sagte der 34 Jahre alte Artan: „Ich bin einfach nur ein Schiedsrichter, der versucht, seinen Traum zu leben. Den größten Traum meines Lebens, zur Weltmeisterschaft zu kommen.“
Afrikas Referee des Jahres 2025 hätte als erster Schiedsrichter aus Somalia an einer WM teilnehmen sollen. Die US-Grenzbehörde CBP hatte die verweigerte Einreise mit „Bedenken bei der Sicherheitsprüfung“ begründet. Somalia gehört zu jenen Ländern, die auf einer von Präsident Donald Trump eingeführten Einreiseverbotsliste stehen.
Iran tritt bei der WM wohl ohne Fans an
Die iranische Fußball-Nationalmannschaft muss bei der am Donnerstag beginnenden WM in den USA wohl auf die Unterstützung eigener Fans verzichten. Wie der nationale Fußballverband am Dienstag mitteilte, seien Iran von den Vereinigten Staaten die zugeteilten Eintrittskarten für die Gruppenspiele kurzfristig entzogen worden. Der Vorgang reiht sich ein in eine Vielzahl bürokratischer Auseinandersetzungen zwischen den USA und Iran rund um die WM in den vergangenen Tagen und Monaten.
Durch die Maßnahme würden die USA „die Anwesenheit iranischer Fans in den Stadien verhindern“ wollen, hieß es in einer Stellungnahme des iranischen Fußballverbandes. Dieser wies darauf hin, dass ihm laut Fifa-Regeln acht Prozent der Tickets für jedes eigene Spiel zugeteilt würden. Der Erklärung zufolge hatte Iran nach Erhalt seiner Kontingente bereits mit dem Ticketverkauf für die Gruppenspiele gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten – die alle in den USA stattfinden – begonnen.
„In einem unerwarteten Schritt wurden die dem iranischen Fußballverband zugeteilten Kontingente jedoch zurückgezogen, und unter den gegenwärtigen Umständen ist der Verband nicht in der Lage, den Fans der Nationalmannschaft auch nur ein einziges Ticket zur Verfügung zu stellen", hieß es in der Mitteilung. Der Verband bezeichnete diesen Schritt als „widersprüchlich zum Geist internationaler Wettbewerbe und zum Grundsatz der Gleichberechtigung der teilnehmenden Länder“. Weder die Fifa noch die US-Veranstalter haben sich bislang öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.
Absage des Gegners: Iran ohne Generalprobe vor WM-Auftakt
Irans Nationalmannschaft wird ohne Generalprobe in die Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA starten. Das offenbar für Donnerstag angesetzte Testspiel gegen Grenada in Tijuana ist abgesagt worden. Die Mannschaft des Inselstaats begründete den Rückzug laut der iranischen Nachrichtenagentur INSA mit einer unzureichenden Vorbereitung.
Es ist bereits das zweite Testspiel Irans, das abgesagt wurde. In früheren Planungen sollte die Mannschaft in den USA auf Puerto Rico treffen. Dieses Spiel wurde gestrichen, nachdem das Trainingslager von den USA nach Mexiko verlegt worden war.
Die iranische Auswahl trifft jeweils in Los Angeles am 16. Juni (3 Uhr MESZ) auf Neuseeland sowie am 21. Juni (21 Uhr MESZ) auf Belgien. Das dritte Vorrundenspiel findet am 27. Juni (5 Uhr MESZ) in Seattle gegen Ägypten statt.
Es ist bereits das zweite Testspiel Irans, das abgesagt wurde. In früheren Planungen sollte die Mannschaft in den USA auf Puerto Rico treffen. Dieses Spiel wurde gestrichen, nachdem das Trainingslager von den USA nach Mexiko verlegt worden war.
Die iranische Auswahl trifft jeweils in Los Angeles am 16. Juni (3 Uhr MESZ) auf Neuseeland sowie am 21. Juni (21 Uhr MESZ) auf Belgien. Das dritte Vorrundenspiel findet am 27. Juni (5 Uhr MESZ) in Seattle gegen Ägypten statt.
Wo man in München die Fußball-WM schauen kann
Wer in Deutschland ein Fan der großen US-Sportligen wie der NBA (Basketball) oder NFL (Football) ist, kennt das Problem schon: Wegen der Zeitverschiebung beginnen viele Spiele in der deutschen Nacht. So wird es jetzt auch bei dieser Fußball-WM sein. Titelverteidiger Argentinien etwa spielt zum ersten Mal um 3 Uhr morgens. Trotzdem kann man sogar dieses Spiel in München gemeinsam mit anderen Fußballverrückten schauen: Das „Backstage“ in Neuhausen zeigt jedes einzelne WM-Spiel live – auf seinem Parkplatz.
Welche anderen Public-Viewing-Möglichkeiten es in München gibt, hat mein Kollege Leo Greinwald für Sie zusammengetragen. Keine Sorge übrigens: Die DFB-Elf spielt, genau wie viele andere europäische Nationen, in der Vorrunde zu Uhrzeiten, die den Schlafrhythmus gar nicht allzu sehr herausfordern. Sogar, wenn man die deutschen Spiele im Biergarten schaut, sollte man es rechtzeitig ins Bett schaffen.
Welche anderen Public-Viewing-Möglichkeiten es in München gibt, hat mein Kollege Leo Greinwald für Sie zusammengetragen. Keine Sorge übrigens: Die DFB-Elf spielt, genau wie viele andere europäische Nationen, in der Vorrunde zu Uhrzeiten, die den Schlafrhythmus gar nicht allzu sehr herausfordern. Sogar, wenn man die deutschen Spiele im Biergarten schaut, sollte man es rechtzeitig ins Bett schaffen.
Einreise verweigert: WM-Aus für somalischen Schiri Omar Artan
Er sollte als erster Schiedsrichter aus Somalia Spiele einer Fußball-WM leiten – doch daraus wird nun nichts: Nachdem dem Referee Omar Artan die Einreise in die USA verweigert wurde, wird er bei dem am kommenden Donnerstag beginnenden Turnier nicht mit dabei sein. Das bestätigte ein Sprecher des Fußball-Weltverbandes Fifa auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Man sei von den Behörden informiert worden, dass sich der Status von Artan derzeit nicht ändern werde.
Die Grenzschutzbehörde CBP hatte entschieden, dass ein Reisender aus Somalia, „ein Schiedsrichter für die Fifa-Weltmeisterschaft, aufgrund von Bedenken im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung nicht Einreise berechtigt war, und ihm wurde die Einreise verweigert“, hieß es in einer Stellungnahme der Behörde. Artan wurde darin nicht namentlich genannt, ist aber der einzige WM-Schiedsrichter aus Somalia. Artan wollte den Angaben zufolge von Istanbul kommend am Samstag in Miami in die USA einreisen. Dabei sei eine weitergehende Überprüfung für notwendig erachtet worden. Jede Einreiseerlaubnis sei eine Einzelfallentscheidung und Beamte der CBP seien befugt, Reisende zu befragen, zu durchsuchen und Entscheidungen im Einklang mit den Gesetzen der USA zu treffen.
Omar Artan, 34, ist ein erfahrener Schiedsrichter. Seit 2018 steht er auf der Fifa-Schiedsrichterliste, zuletzt leitete er unter anderem Spiele bei der U20-Weltmeisterschaft, als erster somalischer Schiedsrichter jemals. Auch in der WM-Qualifikation und beim Afrika-Cup kam er zum Einsatz. 2025 wurde er vom afrikanischen Fußballverband zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. In einem am Montag veröffentlichten Beitrag von Al Jazeera sprach Artan noch über seine Vorfreude über die WM. „Es ist für mich eine große Ehre, als erster Somali dabei zu sein“, sagte er. „Ich hoffe, ich werde dort fantastisch sein.“
Wie der Sportinformationsdienst (SID) berichtet, sagte Ciise Aden Abshir, leitender Berater des somalischen Ministeriums für Jugend und Sport und ehemaliger Kapitän der Nationalmannschaft der AFP, dass Artan ein gültiges Visum für die USA gehabt habe. Nach der gescheiterten Einreise sei er zurück nach Istanbul geflogen. „Ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern und ihn daran zu hindern, geplante Spiele zu leiten, schadet nicht nur ihm persönlich, sondern untergräbt auch das Bekenntnis des Fußballs zu Fairness, Leistung und dem Geist des Fairplay“, so Abshir.
Die Fifa teilte mit, als Verband sei man „nicht an den Einwanderungsverfahren des Gastgeberlandes beteiligt, einschließlich der Entscheidung über Visaanträge.“ Wie bei vorherigen Turnieren habe das Gastgeberland das ultimative Recht, über die Visavergabe zu entscheiden. Die WM-Unparteiischen trainieren gemeinsam in Miami und werden dort auf die Spiele vorbereitet. Ein Einsatz von Artan ist deshalb auch in den weiteren Gastgeberländern Mexiko und Kanada derzeit ausgeschlossen.
Die Grenzschutzbehörde CBP hatte entschieden, dass ein Reisender aus Somalia, „ein Schiedsrichter für die Fifa-Weltmeisterschaft, aufgrund von Bedenken im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung nicht Einreise berechtigt war, und ihm wurde die Einreise verweigert“, hieß es in einer Stellungnahme der Behörde. Artan wurde darin nicht namentlich genannt, ist aber der einzige WM-Schiedsrichter aus Somalia. Artan wollte den Angaben zufolge von Istanbul kommend am Samstag in Miami in die USA einreisen. Dabei sei eine weitergehende Überprüfung für notwendig erachtet worden. Jede Einreiseerlaubnis sei eine Einzelfallentscheidung und Beamte der CBP seien befugt, Reisende zu befragen, zu durchsuchen und Entscheidungen im Einklang mit den Gesetzen der USA zu treffen.
Omar Artan, 34, ist ein erfahrener Schiedsrichter. Seit 2018 steht er auf der Fifa-Schiedsrichterliste, zuletzt leitete er unter anderem Spiele bei der U20-Weltmeisterschaft, als erster somalischer Schiedsrichter jemals. Auch in der WM-Qualifikation und beim Afrika-Cup kam er zum Einsatz. 2025 wurde er vom afrikanischen Fußballverband zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. In einem am Montag veröffentlichten Beitrag von Al Jazeera sprach Artan noch über seine Vorfreude über die WM. „Es ist für mich eine große Ehre, als erster Somali dabei zu sein“, sagte er. „Ich hoffe, ich werde dort fantastisch sein.“
Wie der Sportinformationsdienst (SID) berichtet, sagte Ciise Aden Abshir, leitender Berater des somalischen Ministeriums für Jugend und Sport und ehemaliger Kapitän der Nationalmannschaft der AFP, dass Artan ein gültiges Visum für die USA gehabt habe. Nach der gescheiterten Einreise sei er zurück nach Istanbul geflogen. „Ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern und ihn daran zu hindern, geplante Spiele zu leiten, schadet nicht nur ihm persönlich, sondern untergräbt auch das Bekenntnis des Fußballs zu Fairness, Leistung und dem Geist des Fairplay“, so Abshir.
Die Fifa teilte mit, als Verband sei man „nicht an den Einwanderungsverfahren des Gastgeberlandes beteiligt, einschließlich der Entscheidung über Visaanträge.“ Wie bei vorherigen Turnieren habe das Gastgeberland das ultimative Recht, über die Visavergabe zu entscheiden. Die WM-Unparteiischen trainieren gemeinsam in Miami und werden dort auf die Spiele vorbereitet. Ein Einsatz von Artan ist deshalb auch in den weiteren Gastgeberländern Mexiko und Kanada derzeit ausgeschlossen.
Spanien gewinnt kurz vor dem WM-Start
Auch ohne Lamine Yamal und Nico Williams hat Europameister Spanien im mexikanischen Puebla eine erfolgreiche Generalprobe für die Fußball-WM gezeigt. Eine Woche vor seinem Auftaktspiel gegen Kap Verde schlug der Titelkandidat Peru 3:1 (2:0) und blieb dabei von weiteren Verletzungen verschont. Die angeschlagenen Flügelstürmer Yamal (18) und Williams (23) reisten nicht mit nach Mexiko, sollen aber rechtzeitig zum Turnier wieder fit sein. Spanien startet seine Mission in Atlanta. Es trafen Mikel Oyarzabal (2.) und Pedri (32.), dazu unterlief dem peruanischen Torhüter Pedro Gallese ein Eigentor (53.). Stürmer Jairo Velez verkürzte später zum Endstand.
Hier geht es zum SZ-Interview mit Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente:
Frankreich gewinnt letzten Test – drei Treffer von Olise
Dank des überragend aufgelegten Bayernspielers Michael Olise hat Mitfavorit Frankreich eine gelungene WM-Generalprobe gefeiert. Im letzten Testspiel vor dem am Donnerstag beginnenden Turnier in den USA, Mexiko und Kanada bezwang das Team von Nationaltrainer Didier Deschamps Nordirland am Montagabend in Lille mit 3:1 (1:0), Olise erzielte dabei alle drei Treffer.
Erstmals erfolgreich war der Flügelstürmer in der 43. Minute, in der 49. und 74. Minute legte er nach. Für Nordirland traf Patrick Kelly (64.). Beim zweimaligen Weltmeister standen Desiré Doué, Ousmane Dembelé (beide Paris Saint-Germain) und William Saliba (FC Arsenal) in der Startformation, sie hatten allesamt Ende Mai noch das Finale in der Champions League bestritten.
Michael Olise setzt sich durch. IMAAbacapress/Imago
Fifa verkauft Fan-Grüße auf WM-Anzeigetafeln für 79 Dollar
Kurioses Angebot der Fifa kurz vor dem WM-Start: Der Fußball-Weltverband bietet Fans an, ihren Namen oder einen kleinen Gruß bei WM-Spielen auf der Anzeigetafel im Stadion anzeigen zu lassen. Der Spaß ist wie so viele Dinge bei dieser WM nicht kostenlos: 79 Dollar werden für einen sogenannten Super Shoutout aufgerufen, umgerechnet also knapp 68,50 Euro. Fans können für jedes Spiel mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf einen solchen Shoutout auf der Anzeigetafel reservieren. Dazu hat die Fifa eine eigene Website eingerichtet.
Was auf der Anzeigetafel zu sehen sein wird, ist natürlich nicht ganz frei wählbar. „Shoutouts mit beleidigender, missbräuchlicher, diskriminierender, politischer oder anderweitig unangemessener Sprache werden nicht akzeptiert“, heißt es beim Weltverband: „Shoutouts dürfen keine kommerziellen, werblichen oder Marketinginhalte, persönlichen Kontaktdaten oder Verweise auf Spieler, Mannschaften, Offizielle oder Spielergebnisse enthalten. Die Fifa behält sich das Recht vor, jeden Shoutout nach eigenem Ermessen zu bearbeiten, zu kürzen oder abzulehnen.“
Knapp eine Milliarde Euro an Wetteinsätzen erwartet – Warnung vor Folgen von Spielsucht
Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft verheißt ein großes Geschäft für die Glücksspielindustrie. Allerdings bereiten die starke Präsenz von Sportwettenwerbung sowie illegale Glücksspiele dem Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung Sorgen. „Problematisch ist, wenn Fußball, Emotion und Wetteinsatz so eng miteinander verbunden werden, dass gerade junge Menschen den Eindruck bekommen, Wetten gehörten selbstverständlich zum Spiel dazu“, sagte Hendrik Streeck (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. „Sportwetten sind kein harmloser Nervenkitzel. Sie können süchtig machen.“
Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko ist der Wettanbieter betano sogar offizieller Partner der Fifa. Der Deutsche Sportwettenverband, die Interessenvertretung legaler Wettanbieter, rechnet damit, dass bei Wetten während der WM knapp eine Milliarde Euro allein in Deutschland eingesetzt werden – „ein erheblicher Teil“ davon bei illegalen Anbietern, etwa 300 bis 400 Millionen Euro. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, die als staatliche Aufsichtsbehörde in Deutschland den Online-Glücksspielmarkt reguliert, kritisiert in diesem Zusammenhang die restriktiven Regelungen hierzulande: Weil beliebte Wettarten, etwa Live-Wetten wie "Schießt Spieler X noch ein Tor?", nicht angeboten werden dürften, werde auf den Schwarzmarkt ausgewichen, so Präsident Mathias Dahms.
Zwei Studien der Universität Stuttgart-Hohenheim warnten jüngst vor den Folgen von Sportwetten: Jährlich würden in Deutschland bei Wetten rund zwei Milliarden Euro verspielt, betroffen seien vor allem junge Männer. Rund 1,3 Millionen Menschen seien wett- oder spielsüchtig, viele im Bereich der Live-Sportwetten.
Experten warnen davor, dass Fans ihr Wissen und ihre Einflussmöglichkeiten bei Wetten überschätzen. „Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass es sich bei einer Fußballwette um ein Glücksspiel handelt“, so Christiane Lieb vom Sozialprojekt „Sucht. Hamburg“. „Denn auch bei Sportwetten regiert der Zufall.“
Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko ist der Wettanbieter betano sogar offizieller Partner der Fifa. Der Deutsche Sportwettenverband, die Interessenvertretung legaler Wettanbieter, rechnet damit, dass bei Wetten während der WM knapp eine Milliarde Euro allein in Deutschland eingesetzt werden – „ein erheblicher Teil“ davon bei illegalen Anbietern, etwa 300 bis 400 Millionen Euro. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, die als staatliche Aufsichtsbehörde in Deutschland den Online-Glücksspielmarkt reguliert, kritisiert in diesem Zusammenhang die restriktiven Regelungen hierzulande: Weil beliebte Wettarten, etwa Live-Wetten wie "Schießt Spieler X noch ein Tor?", nicht angeboten werden dürften, werde auf den Schwarzmarkt ausgewichen, so Präsident Mathias Dahms.
Zwei Studien der Universität Stuttgart-Hohenheim warnten jüngst vor den Folgen von Sportwetten: Jährlich würden in Deutschland bei Wetten rund zwei Milliarden Euro verspielt, betroffen seien vor allem junge Männer. Rund 1,3 Millionen Menschen seien wett- oder spielsüchtig, viele im Bereich der Live-Sportwetten.
Experten warnen davor, dass Fans ihr Wissen und ihre Einflussmöglichkeiten bei Wetten überschätzen. „Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass es sich bei einer Fußballwette um ein Glücksspiel handelt“, so Christiane Lieb vom Sozialprojekt „Sucht. Hamburg“. „Denn auch bei Sportwetten regiert der Zufall.“
Erstes Mannschaftstraining mit Neuer
Beim Willkommens-Event der Fußball-Nationalspieler vor 3000 Fans in Winston-Salem ist Torwart Manuel Neuer ins Mannschaftstraining eingestiegen. 23 Tage nach seiner erneuten Blessur an der linken Problem-Wade und sechs Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen WM-Neuling Curaçao absolvierte der 40-Jährige im W. Dennie Spry Stadium alle Übungen.
„Manu wird jetzt ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, wenn wir in Winston-Salem ankommen - und dann gegen Curaçao auch spielen“, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann zuvor angekündigt. Neuer soll bei seinem DFB-Comeback nach zwei Jahren am kommenden Sonntag (19 Uhr/ARD und Magenta TV) in Houston einen Kaltstart ohne Spielpraxis in sein fünftes WM-Turnier hinlegen. Auf dem Gelände der Wake Forest University waren in der deutschen Nacht alle 23 Feldspieler im Einsatz.
„Manu wird jetzt ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, wenn wir in Winston-Salem ankommen - und dann gegen Curaçao auch spielen“, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann zuvor angekündigt. Neuer soll bei seinem DFB-Comeback nach zwei Jahren am kommenden Sonntag (19 Uhr/ARD und Magenta TV) in Houston einen Kaltstart ohne Spielpraxis in sein fünftes WM-Turnier hinlegen. Auf dem Gelände der Wake Forest University waren in der deutschen Nacht alle 23 Feldspieler im Einsatz.
Die SZ berichtet über die Fußball-Weltmeisterschaft
- Nicht nur die Zahl der Teams ist bei der größten Fußball-WM der Geschichte auf Rekordniveau, es wird auch so viel Geld verdient wie nie zuvor. Von Profiteuren und Abzockern.
- Willkommen beim Kriegsgegner: Die Teilnahme Irans führt zur politisch komplexesten Situation der WM-Historie. Die Rekonstruktion einer komplizierten Anreise.
- Auf dieses Duo hätten die wenigsten gewettet: Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha werden bei der WM das Herz des deutschen Mittelfelds bilden. Was hinter der Entscheidung von Bundestrainer Nagelsmann steckt.
- Der Spieler mit den hundert Leben: Leroy Sanés Karriere in der Nationalelf schien schon mehrmals vorbei zu sein. Jetzt steht er vor einem WM-Stammplatz.
- Die Sängerin Helene Fischer steht mit ihrer WM-Hymne auf Platz eins in den Charts. Was ihr Lied (nicht) enthält, lesen Sie im Streiflicht.
Übrigens: Alle Artikel der SZ über die Fußball-WM finden Sie hier.
Wien singt schon – und wie
Österreich hat sich zum ersten Mal seit 28 Jahren für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert – und zu diesem historischen Ereignis gibt es, na klar, einen eigenen Song. Der würdigt nicht nur den kompletten Kader der österreichischen Mannschaft namentlich, sondern ist auch ein wahres Feuerwerk des unreinen Reims: „You may have Taylor Swift/ but we‘ve got Gregoritsch“, lässt Sänger Paul Pizzera da den WM-Gastgeber USA wissen: Ihr habt vielleicht den größten Popstar der Welt, aber wir haben den Stürmer des FC Augsburg.
So geht es munter weiter: Macintosh? Stefan Posch! Die Antwort auf Kendrick Lamar? Kein Zweifel: David Alaba. Das phonetische Highlight dreht sich aber um einen, der auf und neben dem Platz immer ein Spektakel verspricht: „You may have Britney, Bitch/we‘ve got Arnautovic“.
So geht es munter weiter: Macintosh? Stefan Posch! Die Antwort auf Kendrick Lamar? Kein Zweifel: David Alaba. Das phonetische Highlight dreht sich aber um einen, der auf und neben dem Platz immer ein Spektakel verspricht: „You may have Britney, Bitch/we‘ve got Arnautovic“.
Völler: Neuer hat schon mit Mannschaft trainiert
DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist davon überzeugt, dass der angeschlagene Torwart Manuel Neuer "ein Super-Turnier" spielen wird. Der 40-Jährige habe bereits mit der Mannschaft trainiert „und gezeigt, dass die Wade keine großen Probleme mehr macht. Und auch wenn er jetzt kein Testspiel mehr macht: Wir reden hier über Manuel Neuer!", sagte Völler der "Bild". Er sei ein Weltklasse-Torwart, der in seiner Karriere bereits alles erlebt habe. „Um Manuel müssen wir uns alle keine Sorgen machen.“
Neuer hatte wegen einer Wadenverletzung bei den zwei Testspielen gegen Finnland und die USA gefehlt. Er war durch Oliver Baumann ersetzt worden, der bis vor ein paar Wochen noch davon ausgegangen war, dass er als Nummer eins im Tor zur WM fahren wird. Doch sofern Neuer am kommenden Sonntag wieder fit ist – und laut DFB-Coach Nagelsmann soll er das sein –, wird der 40-Jährige gegen Curaçao zwischen den Pfosten stehen.
Große Hoffnungen setzt Völler bei der WM in die beiden Jungstars Florian Wirtz und Jamal Musiala. Natürlich gehe es „nur mit der gesamten Mannschaft. Aber es ist schon richtig: Die beiden sind für uns enorm wertvoll und unheimlich wichtig. Ich traue beiden beim Turnier alles zu. Vor zwei Jahren waren sie unsere Rohdiamanten. Jetzt sind sie noch mal gereift“, sagte der 66-Jährige.
Neuer hatte wegen einer Wadenverletzung bei den zwei Testspielen gegen Finnland und die USA gefehlt. Er war durch Oliver Baumann ersetzt worden, der bis vor ein paar Wochen noch davon ausgegangen war, dass er als Nummer eins im Tor zur WM fahren wird. Doch sofern Neuer am kommenden Sonntag wieder fit ist – und laut DFB-Coach Nagelsmann soll er das sein –, wird der 40-Jährige gegen Curaçao zwischen den Pfosten stehen.
Große Hoffnungen setzt Völler bei der WM in die beiden Jungstars Florian Wirtz und Jamal Musiala. Natürlich gehe es „nur mit der gesamten Mannschaft. Aber es ist schon richtig: Die beiden sind für uns enorm wertvoll und unheimlich wichtig. Ich traue beiden beim Turnier alles zu. Vor zwei Jahren waren sie unsere Rohdiamanten. Jetzt sind sie noch mal gereift“, sagte der 66-Jährige.
UN-Klimasekretariat: Spiele finden bei gefährlicher Hitze statt
Das UN-Klimasekretariat warnt vor extremer Hitze bei der Fußball-Weltmeisterschaft. "Es ist davon auszugehen, dass diese extreme Hitze ein prägendes Element des Turniers sein wird – auf dem Spielfeld, auf den Tribünen, rund um die Stadien und in den Austragungsorten“, warnten die UN-Experten. Es werde erwartet, dass etwa jedes vierte Spiel bei gefährlicher Hitze ausgetragen werde.
Während die Spieler intensiv medizinisch betreut würden und es während der zwei Halbzeiten auch jeweils eine kurze Trink- und Werbepause geben wird, seien die Fans in den Stadien weitgehend auf sich selbst gestellt. „Die größte Gefahr kann außerhalb des Stadions lauern“, warnten die UN-Experten. „In Fan-Zonen, Warteschlangen, auf Verkehrswegen, auf Parkplätzen und bei Feierlichkeiten im Freien können Menschen stundenlang gefährlicher Hitze ausgesetzt sein.“
Während die Spieler intensiv medizinisch betreut würden und es während der zwei Halbzeiten auch jeweils eine kurze Trink- und Werbepause geben wird, seien die Fans in den Stadien weitgehend auf sich selbst gestellt. „Die größte Gefahr kann außerhalb des Stadions lauern“, warnten die UN-Experten. „In Fan-Zonen, Warteschlangen, auf Verkehrswegen, auf Parkplätzen und bei Feierlichkeiten im Freien können Menschen stundenlang gefährlicher Hitze ausgesetzt sein.“
Karl-Ersatzmann Ouédraogo im DFB-Quartier eingetroffen
Ein wenig dürfte er sich vorkommen wie „Assan allein in Winston-Salem“: Der 20-jährige Ouédraogo ist am Sonntag im DFB-Teamquartier eingetroffen – einen Tag vor der Mannschaft, zu der er durch den verletzungsbedingten Ausfall von Lennart Karl dazustößt. Der Leipziger war am Freitagabend für die Weltmeisterschaft nachnominiert worden, nachdem sich Karl einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte und abreisen musste.
Ganz allein ist der Offensivspieler in Winston-Salem freilich nicht, ein Betreuer zeigte ihm sogleich auf einem Golfcart das Areal, wie ein Video des DFB zeigt. Das Gelände rund um das Mannschaftsquartier ist bereits weiträumig abgesperrt, um der deutschen Mannschaft während des XXL-Turniers in den USA, Kanada und Mexiko die nötige Ruhe zu ermöglichen. Die DFB-Truppe wird am heutigen Montag in Winston-Salem erwartet, am Sonntag konnte sie nach dem 2:1-Sieg am Samstag gegen die USA noch einmal einen freien Tag in Chicago genießen.
Wenn Sie einen Eindruck davon bekommen wollen, wo und wie Ouédraogo und der Rest des DFB-Trosses die kommenden Wochen wohnen werden, lesen Sie hier:
Ganz allein ist der Offensivspieler in Winston-Salem freilich nicht, ein Betreuer zeigte ihm sogleich auf einem Golfcart das Areal, wie ein Video des DFB zeigt. Das Gelände rund um das Mannschaftsquartier ist bereits weiträumig abgesperrt, um der deutschen Mannschaft während des XXL-Turniers in den USA, Kanada und Mexiko die nötige Ruhe zu ermöglichen. Die DFB-Truppe wird am heutigen Montag in Winston-Salem erwartet, am Sonntag konnte sie nach dem 2:1-Sieg am Samstag gegen die USA noch einmal einen freien Tag in Chicago genießen.
Wenn Sie einen Eindruck davon bekommen wollen, wo und wie Ouédraogo und der Rest des DFB-Trosses die kommenden Wochen wohnen werden, lesen Sie hier:
DFB-Elf hat ihr WM-Quartier in Winston-Salem: Weit weg von Spielorten, aber schön
Ein Märchenschlösschen mit französischem Touch, nur leider weit weg von den Spielorten: In Winston-Salem sind sie überrascht, dass die Wahl des DFB auf ihre Stadt gefallen ist. Schön ist’s trotzdem. Ein Besuch.
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