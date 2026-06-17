Die alten Herren aus Portugal und Argentinien

Cristiano Ronaldo ist immer noch topfit, auch mit 41 Jahren. „Ich fühle mich körperlich gut“, sagte er vor seiner sechsten WM-Teilnahme. „Ich glaube, dass alles gut laufen wird.“ Allerdings lief es für ihn zuletzt nicht im Nationalteam. Nach seiner ersten Meisterschaft mit al-Nassr in Saudi-Arabien gelang dem Kapitän in den beiden Vorbereitungsspielen kein Tor.



Und schon sorgt man sich in Portugal, dass der Altstar bei der Titelmission eher hinderlich als hilfreich sein könnte. 2016 holte „CR7“ mit seiner Mannschaft den EM-Titel, bei der WM kam der Torjäger nie über das Halbfinale hinaus.



In der K.-o.-Runde könnte Ronaldo erstmals bei einer Weltmeisterschaft auf seinen ewigen Rivalen Lionel Messi treffen, der ebenfalls zum sechsten Mal mitspielt. Für den 39-jährigen Argentinier, der mit seiner Elf gegen Algerien beginnt (Mittwoch 3 Uhr MESZ) ist das Turnier gewissermaßen ein Heimspiel, er spielt bei Inter Miami.



Loslassen ist nichts für den Dribbler. „Ich bin ehrgeizig, ich möchte bei allem gewinnen, manchmal lasse ich nicht einmal meine Kinder bei Videospielen gewinnen“, sagte Messi vor dem WM-Start. Mit einer anderen Mentalität holt man wohl auch keinen Weltmeistertitel. Messi ist aktueller Titelträger, Ronaldo will sich den Weltpokal noch holen.



Die Frage ist, ob die beiden ihren Teams noch helfen können. Einen Vergleich lesen Sie hier: