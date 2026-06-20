Süddeutsche Zeitung on Instagram: "In Mexiko schlägt das Herz dieser WM – und am heftigsten schlägt es in Guadalajara. Zum dritten Mal empfängt die Stadt die Fußballwelt. 1970 stand hier für Pelé und seine Brasilianer sozusagen alles still. Und heute? Zeigt Guadalajara, worauf es wirklich ankommt – und was die Fifa nicht verstehen will. Unser SZ-Redakteur Boris Herrmann war in den Straßen von Guadalajara unterwegs und hat sich auf die Suche nach der WM-Stimmung gemacht. Kleiner Spoiler: In der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Jalisco muss man die WM-Stimmung auch gar nicht erst suchen, sie strömt einem ungefragt aus allen Kneipen, Straßenecken und improvisierten Garagen-Taquerías entgegen. ⁠ ⁠ Seine ganze Reportage findet ihr unter dem Link in der Bio.⁠ ⁠ Kamera, Host, Redaktion: Boris Herrmann⁠ Produktion: Christian Jocher-Wiltschka"

125 likes, 3 comments - sz on June 20, 2026: "In Mexiko schlägt das Herz dieser WM – und am heftigsten schlägt es in Guadalajara. Zum dritten Mal empfängt die Stadt die Fußballwelt. 1970 stand hier für Pelé und seine Brasilianer sozusagen alles still. Und heute? Zeigt Guadalajara, worauf es wirklich ankommt – und was die Fifa nicht verstehen will. Unser SZ-Redakteur Boris Herrmann war in den Straßen von Guadalajara unterwegs und hat sich auf die Suche nach der WM-Stimmung gemacht. Kleiner Spoiler: In der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Jalisco muss man die WM-Stimmung auch gar nicht erst suchen, sie strömt einem ungefragt aus allen Kneipen, Straßenecken und improvisierten Garagen-Taquerías entgegen. ⁠ ⁠ Seine ganze Reportage findet ihr unter dem Link in der Bio.⁠ ⁠ Kamera, Host, Redaktion: Boris Herrmann⁠ Produktion: Christian Jocher-Wiltschka".