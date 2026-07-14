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Wichtige Updates
Warum die Personalie Klopp ein gewisses Grummeln umgibt
Fifa lässt WM-Pokal in Koffer von Luxusmarke aufbewahren
Yamal reagiert auf Rassismus-Eklat vor WM-Halbfinale
Früherer Bundesliga-Profi Bilic neuer kroatischer Nationaltrainer
Was die Fifa-Setzliste mit den Halbfinals zu tun hat
Balogun äußert sich zu „Kontroversen“ um aufgehobene Sperre
Gut eine Woche nach dem WM-Skandal um die aufgehobene Sperre von Folarin Balogun hat sich der Stürmer der USA nochmals zu Wort gemeldet. Der 25 Jahre alte Fußballprofi sprach in der Sendung „CBS Mornings“ über die besonderen Tage rund um seinen Platzverweis beim Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina und die darauffolgende Sperre, die nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump bei Gianni Infantino aufgehoben wurde.
„Ich war komplett schockiert. Aber ich musste die Entscheidung akzeptieren“, sagte Balogun über seinen harten, aber unabsichtlichen Tritt im ersten K.-o.-Spiel, der bei dem 2:0 zu einer roten Karte nach Überprüfung der Videobilder geführt hatte. „Wenn etwas nicht absichtlich ist, sollte es niemals Rot geben. Es war einfach eine unglückliche Situation“, erklärte Balogun.
Die Aufhebung hätte auch einen Einfluss auf die Mannschaft gehabt, sagt Balogun: „Ich konnte bei meinen Teamkollegen fast ein wenig Nervosität erkennen, weil das eine so einzigartige Situation ist. Es hat viel mehr Druck auf uns gepackt, als wir brauchten“, sagte Balogun. „Je näher das Spiel rückte, desto mehr versuchte ich, mich so gut wie möglich zu konzentrieren. Doch es war unheimlich schwierig – es gab unheimlich viel Lärm und Ablenkung von außen, und das lässt sich im Kopf nur schwer komplett ausschalten“, sagte Balogun,
Der Weltverband Fifa hob die Sperre überraschend und einen Tag vor dem Achtelfinale (1:4 gegen Belgien) wieder auf. Zuvor hatte US-Präsident Trump nach eigenen Angaben mit einem Anruf bei Fifa-Chef Infantino um eine Überprüfung der Sperre gebeten.
„Meine erste Reaktion war, dass ich glücklich war, zurück zum Team zu kommen. Ich wusste, es würde für Kontroversen sorgen“, sagte Balogun, der sich schon beim Achtelfinale in Seattle den vielen Fragen gestellt – und sich dabei ähnlich wie nun in der TV-Sendung zu dem Thema geäußert hatte.
„Es war schwierig, es gab viele Nebengeräusche – das ist kaum zu verhindern“, fügte der Angreifer von AS Monaco an. Er selbst zeigte bei der klaren Niederlage gegen die inzwischen ebenfalls ausgeschiedenen Belgier eine durchwachsene sportliche Leistung.
„Ich war komplett schockiert. Aber ich musste die Entscheidung akzeptieren“, sagte Balogun über seinen harten, aber unabsichtlichen Tritt im ersten K.-o.-Spiel, der bei dem 2:0 zu einer roten Karte nach Überprüfung der Videobilder geführt hatte. „Wenn etwas nicht absichtlich ist, sollte es niemals Rot geben. Es war einfach eine unglückliche Situation“, erklärte Balogun.
Die Aufhebung hätte auch einen Einfluss auf die Mannschaft gehabt, sagt Balogun: „Ich konnte bei meinen Teamkollegen fast ein wenig Nervosität erkennen, weil das eine so einzigartige Situation ist. Es hat viel mehr Druck auf uns gepackt, als wir brauchten“, sagte Balogun. „Je näher das Spiel rückte, desto mehr versuchte ich, mich so gut wie möglich zu konzentrieren. Doch es war unheimlich schwierig – es gab unheimlich viel Lärm und Ablenkung von außen, und das lässt sich im Kopf nur schwer komplett ausschalten“, sagte Balogun,
Der Weltverband Fifa hob die Sperre überraschend und einen Tag vor dem Achtelfinale (1:4 gegen Belgien) wieder auf. Zuvor hatte US-Präsident Trump nach eigenen Angaben mit einem Anruf bei Fifa-Chef Infantino um eine Überprüfung der Sperre gebeten.
„Meine erste Reaktion war, dass ich glücklich war, zurück zum Team zu kommen. Ich wusste, es würde für Kontroversen sorgen“, sagte Balogun, der sich schon beim Achtelfinale in Seattle den vielen Fragen gestellt – und sich dabei ähnlich wie nun in der TV-Sendung zu dem Thema geäußert hatte.
„Es war schwierig, es gab viele Nebengeräusche – das ist kaum zu verhindern“, fügte der Angreifer von AS Monaco an. Er selbst zeigte bei der klaren Niederlage gegen die inzwischen ebenfalls ausgeschiedenen Belgier eine durchwachsene sportliche Leistung.
Messi gegen England – eine Premiere
Lionel Andrés Messi Cuccittini ist mittlerweile 39 Jahre alt, er hat im Weltfußball alles erlebt und fast gegen jeden gespielt. Aber ein Duell Messi gegen Englands Nationalelf gab es tatsächlich noch nie. Zeit wird’s morgen um 21 Uhr (Liveticker auf SZ.de).
„Es ist ein besonderes Spiel, weil ich zum ersten Mal gegen sie antrete. Gegen alle anderen habe ich schon gespielt, aber noch nie gegen England.“
Warum die Personalie Klopp ein gewisses Grummeln umgibt
Dass Jürgen Klopp bald Trainer der Nationalelf wird, ist sehr wahrscheinlich, es laufen schließlich längst Gespräche zwischen ihm und hohen Vertretern des deutschen Fußballs. Aber wer redet neben den DFB-Oberen Hans-Joachim Watzke und Bernd Neuendorf eigentlich sonst noch mit bei dieser Personalie? SZ-Sportpolitik-Experte Johannes Aumüller hat mal die sogenannten "Gremien" durchforstet:
Auch der deutsche Schiedsrichter Zwayer bei WM raus
Für den deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer ist die WM nach zwei Einsätzen in der Vorrunde vorzeitig beendet. Der 45 Jahre alte Berliner wird am Finalwochenende kein weiteres Spiel leiten und hat das Schiedsrichter-Quartier in Amerika bereits verlassen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Anfrage mitteilte.
Zwayer hat bei der WM den zweiten Auftritt von Gastgeber USA gegen Australien (2:0) sowie das Duell Demokratische Republik Kongo gegen Usbekistan (3:1) geleitet. Der Deutsche zeigte in beiden Partien eine starke Leistung, fiel aber bei seinem ersten Einsatz in Seattle auch mit einem Krampf in der Nachspielzeit auf. | Bislang nicht abgereist ist Bastian Dankert, der sich als Videoschiedsrichter noch Hoffnungen auf einen Einsatz im WM-Finale am Sonntag machen darf.
Zwayer hat bei der WM den zweiten Auftritt von Gastgeber USA gegen Australien (2:0) sowie das Duell Demokratische Republik Kongo gegen Usbekistan (3:1) geleitet. Der Deutsche zeigte in beiden Partien eine starke Leistung, fiel aber bei seinem ersten Einsatz in Seattle auch mit einem Krampf in der Nachspielzeit auf. | Bislang nicht abgereist ist Bastian Dankert, der sich als Videoschiedsrichter noch Hoffnungen auf einen Einsatz im WM-Finale am Sonntag machen darf.
Abpfiff für Felix Zwayer bei der WM. Der deutsche Schiedsrichter leitet kein Spiel am Finalwochenende. Imagn Images/Reuters
Fifa lässt WM-Pokal in Koffer von Luxusmarke aufbewahren
Der Weltverband Fifa wird zum Abschluss seiner WM auch einen Trophäenkoffer einer Luxusmarke in seine Finalshow einbeziehen. Die französische Marke Louis Vuitton soll demnach „den offiziellen, speziell angefertigten Trophäenkoffer, der für den Transport und die Präsentation der wohl bekanntesten Trophäe im Sport entwickelt wurde“ präsentieren, wie die Fifa vor den beiden Halbfinals mitteilte.
Im Netz gab es umgehend Kritik an der Aktion des Weltverbandes, der bei der WM zum Beispiel auch die neu eingeführten Trinkpausen an einen Namenssponsor verkauft hat. Louis Vuitton hat nach Fifa-Angaben bereits in den Jahren 2010, 2014, 2018 und 2022 den Trophäenkoffer für den WM-Sieger präsentiert.
Im Netz gab es umgehend Kritik an der Aktion des Weltverbandes, der bei der WM zum Beispiel auch die neu eingeführten Trinkpausen an einen Namenssponsor verkauft hat. Louis Vuitton hat nach Fifa-Angaben bereits in den Jahren 2010, 2014, 2018 und 2022 den Trophäenkoffer für den WM-Sieger präsentiert.
Messi und die Elfer – England-Keeper sieht keinen Vorteil
Jordan Pickford musste schmunzeln. Schon zwei verschossene Elfmeter von Lionel Messi bei der WM? „Ich glaube, so einen Spieler wie Messi bringt das nicht aus der Ruhe“, sagte der englische Torhüter vor dem Halbfinale, in dem es auch zum „direkten Duell“ zwischen ihm und der argentinischen Bekanntheit kommen könnte. Einen psychologischen Vorteil sieht Pickford nicht: „Er wird es einfach durchziehen – und wenn es so weit kommt, heißt es: ich gegen ihn.“
Messi erzielte bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada bisher acht Treffer, vom Punkt blieb der 39 Jahre alte Superstar gegen Österreich und Ägypten jedoch glücklos. Niemand, der viele Elfmeter schieße, könne eine „100-Prozent-Quote“ vorweisen, sagte Pickford. Der Keeper warnte davor, sich im Kampf um das WM-Endspiel nur auf den Ausnahmekönner zu konzentrieren: „Wir wissen alle, wie gut Messi ist. Aber wir wissen auch, wie gut Argentinien ist.“
Die Engländer wollen erstmals seit ihrem bislang einzigen WM-Triumph 1966 wieder ins Finale einziehen – und sich auf ihre eigenen Stärken konzentrieren. „Ich spreche viel über Messi, weil er einer der Größten aller Zeiten ist. Aber man darf nicht übersehen, welche Fähigkeiten und welches Talent wir in unserem Kader haben – im Angriff, in der Verteidigung, im Zusammenhalt – wir haben einfach alles“, sagte Pickford.
Messi erzielte bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada bisher acht Treffer, vom Punkt blieb der 39 Jahre alte Superstar gegen Österreich und Ägypten jedoch glücklos. Niemand, der viele Elfmeter schieße, könne eine „100-Prozent-Quote“ vorweisen, sagte Pickford. Der Keeper warnte davor, sich im Kampf um das WM-Endspiel nur auf den Ausnahmekönner zu konzentrieren: „Wir wissen alle, wie gut Messi ist. Aber wir wissen auch, wie gut Argentinien ist.“
Die Engländer wollen erstmals seit ihrem bislang einzigen WM-Triumph 1966 wieder ins Finale einziehen – und sich auf ihre eigenen Stärken konzentrieren. „Ich spreche viel über Messi, weil er einer der Größten aller Zeiten ist. Aber man darf nicht übersehen, welche Fähigkeiten und welches Talent wir in unserem Kader haben – im Angriff, in der Verteidigung, im Zusammenhalt – wir haben einfach alles“, sagte Pickford.
Du bist der Favorit! Nein du! – das war die Nacht
Pressekonferenzen vor großen Spielen sind oft kleine Theaterstücke. Besonders erfahrene Trainer wissen das. Echte Informationen möchte man aus taktischen Gründen nicht preisgeben, aber man kann kleine Botschaften über den Auftritt senden. Frankreichs Didier Deschamps und Spaniens Luis de la Fuente sind bereits Welt- beziehungsweise Europameister, sie wissen das natürlich. Also schieben sie sich vor dem Halbfinalduell um 21 Uhr deutscher Zeit in Dallas die Favoritenrolle gegenseitig hin und her. SZ-Sportchef Claudio Catuogno war dort und kann berichten, dass die Pressekonferenz doch noch ein ernstes Thema hatte – in dem sich beide Nationen aber vollkommen einig waren.
Yamal reagiert auf Rassismus-Eklat vor WM-Halbfinale
Spaniens Lamine Yamal hat nach der rassistischen Äußerung des ehemaligen spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy vor dem WM-Halbfinale gegen Frankreich auf die verbindende Kraft des Fußballs verwiesen. „Wenn Fußball etwas bewirken kann, dann Integration. Frankreich und wir sind beide Beispiele für Integration. Darum geht es im Fußball – nicht darum, über Aussagen anderer Menschen zu sprechen", sagte der Flügelspieler an seinem 19. Geburtstag.
„Morgen spielen wir eines der schönsten Spiele, die man bei einer Weltmeisterschaft erleben kann. Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Moment ist, darüber zu sprechen", sagte Yamal vor dem Halbfinale gegen Frankreich (21 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV).
Rajoy, früher Politiker der konservativen Volkspartei PP, hatte in einem Beitrag für die Digitalzeitung El Debate geschrieben, Frankreich verfüge über einen Kader auf höchstem Niveau. Allerdings stünden keine Franzosen in dem Fußball-Team, behauptete er. Rajoys Beitrag stieß sowohl in Frankreich als auch in Spanien vor der Partie in Arlington bei Dallas auf scharfe Ablehnung.
„Morgen spielen wir eines der schönsten Spiele, die man bei einer Weltmeisterschaft erleben kann. Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Moment ist, darüber zu sprechen", sagte Yamal vor dem Halbfinale gegen Frankreich (21 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV).
Rajoy, früher Politiker der konservativen Volkspartei PP, hatte in einem Beitrag für die Digitalzeitung El Debate geschrieben, Frankreich verfüge über einen Kader auf höchstem Niveau. Allerdings stünden keine Franzosen in dem Fußball-Team, behauptete er. Rajoys Beitrag stieß sowohl in Frankreich als auch in Spanien vor der Partie in Arlington bei Dallas auf scharfe Ablehnung.
Trump-Beauftragter: Englischer WM-Titel wäre schöner Triumph
Dem Fifa-Beauftragten des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, würde England als neuer Fußball-Weltmeister gefallen. „Wissen Sie, da die Vereinigten Staaten nicht gewinnen können an unserem 250. Geburtstag, wäre es eine großartige Geschichte, wenn die Engländer nach Amerika kommen und während unserer Jubiläumsfeierlichkeiten gewinnen", sagte der von US-Präsident Donald Trump eingesetzte Giuliani der Daily Mail. „Die vergangenen 60 Jahre waren schmerzhaft für England und es wäre ein schöner Triumph für sie, wenn sie das Turnier gewinnen."
England spielt im Halbfinale am Mittwoch gegen Titelverteidiger Argentinien (21 Uhr MESZ/ARD und Magenta TV) und strebt den ersten WM-Titel seit 1966 an.
England spielt im Halbfinale am Mittwoch gegen Titelverteidiger Argentinien (21 Uhr MESZ/ARD und Magenta TV) und strebt den ersten WM-Titel seit 1966 an.
Haaland mit Waschbär-Souvenir – fast 90 000 feiern Norweger
Stürmer Erling Haaland hat offensichtlich eine Vorliebe für ausgefallene Souvenirs. Bei der WM-Rückkehr der norwegischen Nationalmannschaft stieg der 25-Jährige mit einem ausgestopften Waschbären in der Hand aus dem Flugzeug.
„Er ist mir nach Hause gefolgt“, schrieb Haaland auf Instagram. In der Hand hält der Waschbär eine Glasflasche. Norwegen war am Samstag im Viertelfinale in Miami durch ein 1:2 nach Verlängerung gegen England ausgeschieden.
„Er ist mir nach Hause gefolgt“, schrieb Haaland auf Instagram. In der Hand hält der Waschbär eine Glasflasche. Norwegen war am Samstag im Viertelfinale in Miami durch ein 1:2 nach Verlängerung gegen England ausgeschieden.
Erling Haaland mit seinem Waschbär. Jan Langhaug / NTB via Reuters
Vom Flughafen Gardermoen ging es zum Osloer Schloss, wo die Mannschaft von König Harald, Prinz Haakon und anderen Mitgliedern der Königsfamilie empfangen wurde. Mit der Kleiderordnung nahm man es nicht so genau, einige Spieler kamen in kurzen Hosen. Borussia Dortmunds Julian Ryerson trug Flip-Flops. „Er hat uns zu Hause willkommen geheißen und uns zu unserer Leistung gratuliert“, sagte Kapitän Martin Ödegaard über die Begegnung mit dem 89 Jahre alten König.
Zwischen dem Palast und dem Universitätsplatz, einer Entfernung von etwa 450 Metern, hatten sich 88 000 Menschen versammelt, um die Mannschaft zu feiern. Kronprinz Haakon stand an der Trommel und gab den Rhythmus vor. „Ich habe mein Bestes gegeben, wir sind etwas ins Hintertreffen geraten. Sie haben gut gerudert“, sagte Haakon. Der Thronfolger gab zu, im Vorfeld etwas geübt zu haben.
Zwischen dem Palast und dem Universitätsplatz, einer Entfernung von etwa 450 Metern, hatten sich 88 000 Menschen versammelt, um die Mannschaft zu feiern. Kronprinz Haakon stand an der Trommel und gab den Rhythmus vor. „Ich habe mein Bestes gegeben, wir sind etwas ins Hintertreffen geraten. Sie haben gut gerudert“, sagte Haakon. Der Thronfolger gab zu, im Vorfeld etwas geübt zu haben.
Haaland und Sander Berge waren zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg in den Urlaub nach Sizilien. Zunächst wollte das Duo gar nicht nach Norwegen reisen, ließ sich dann aber doch davon überzeugen. Aufgrund des verspäteten Abflugs der Mannschaft aus Miami mussten Haaland und Berge den Empfang dann früher verlassen.
Nach der Ruder-Einlage bestieg das Team einen offenen Bus, der sich dann auf dem Weg zum Rathausplatz machte. Aufgrund der Menschenmenge kam das Team jedoch nur langsam voran. „Hier zu stehen und ein bisschen Geschichte geschrieben zu haben, das sind Erinnerungen, die für immer bleiben werden“, sagte Torwart Örjan Nyland.
Nach der Ruder-Einlage bestieg das Team einen offenen Bus, der sich dann auf dem Weg zum Rathausplatz machte. Aufgrund der Menschenmenge kam das Team jedoch nur langsam voran. „Hier zu stehen und ein bisschen Geschichte geschrieben zu haben, das sind Erinnerungen, die für immer bleiben werden“, sagte Torwart Örjan Nyland.
Newsdesk
Früherer Bundesliga-Profi Bilic neuer kroatischer Nationaltrainer
Slaven Bilic wird abermals Trainer der kroatischen Nationalmannschaft. Das Exekutivkomitee habe einem entsprechenden Vorschlag von Präsident Marijan Kustic zugestimmt, teilte der Verband HNS am Montag mit, ohne eine Vertragslaufzeit zu nennen. Bilic, der Kroatien bereits zwischen 2006 und 2012 betreut hatte, folgt auf Erfolgscoach Zlatko Dalic. Dieser war nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Portugal (1:2) zurückgetreten.
„Die Nachfolge von Zlatko anzutreten, ist keine leichte Aufgabe“, sagte Kustic über den WM-Zweiten von 2018 und WM-Dritten von 2022, „doch wir sind davon überzeugt, dass Slaven der richtige Mann für diese Rolle ist.“ Bilic, zuletzt auf der Bank des saudischen Erstligisten al-Fateh, sprach von der „größtmöglichen Ehre“. Er sei sich der hohen Erwartungen bewusst, „doch wer Kroatien trainiert, muss darauf vorbereitet sein – schließlich sind wir eine Fußballnation, die mit ihrer Mannschaft fiebert und lebt“.
Der 57-Jährige, von 1993 bis 1996 beim Karlsruher SC in der Bundesliga aktiv, hatte als Verteidiger einst selbst 44 Länderspiele (drei Tore) bestritten. Als kroatischer Nationaltrainer erreichte er 2008 das EM-Viertelfinale. Die WM 2010 verpassten die „Vatreni“ unter seiner Führung, bei der EM 2012 war in der Vorrunde Schluss. „Ich bin heute ein reiferer und erfahrenerer Trainer“, sagte Bilic. Allerdings besitze er „nach wie vor denselben Tatendrang und den Wunsch, Kroatien als starke, mutige und erfolgreiche Mannschaft zu sehen“.
„Die Nachfolge von Zlatko anzutreten, ist keine leichte Aufgabe“, sagte Kustic über den WM-Zweiten von 2018 und WM-Dritten von 2022, „doch wir sind davon überzeugt, dass Slaven der richtige Mann für diese Rolle ist.“ Bilic, zuletzt auf der Bank des saudischen Erstligisten al-Fateh, sprach von der „größtmöglichen Ehre“. Er sei sich der hohen Erwartungen bewusst, „doch wer Kroatien trainiert, muss darauf vorbereitet sein – schließlich sind wir eine Fußballnation, die mit ihrer Mannschaft fiebert und lebt“.
Der 57-Jährige, von 1993 bis 1996 beim Karlsruher SC in der Bundesliga aktiv, hatte als Verteidiger einst selbst 44 Länderspiele (drei Tore) bestritten. Als kroatischer Nationaltrainer erreichte er 2008 das EM-Viertelfinale. Die WM 2010 verpassten die „Vatreni“ unter seiner Führung, bei der EM 2012 war in der Vorrunde Schluss. „Ich bin heute ein reiferer und erfahrenerer Trainer“, sagte Bilic. Allerdings besitze er „nach wie vor denselben Tatendrang und den Wunsch, Kroatien als starke, mutige und erfolgreiche Mannschaft zu sehen“.
Newsdesk
Was die Fifa-Setzliste mit den Halbfinals zu tun hat
Die Fifa-Weltrangliste hat lange keine wirkliche Rolle gespielt. Doch auch das hat sich mit dieser WM geändert – weil der Weltverband mit einer Setzliste bei der Auslosung dafür gesorgt hat, dass dieses Ranking relevanter wird. So konnten sich die besten vier Mannschaften der Rangliste erst im Halbfinale gegenüberstehen, was nun mit Spitzenreiter Frankreich, Titelverteidiger Argentinien, Spanien und England eingetreten ist. Hat sich die Fifa damit einen Gefallen getan? Das kommentiert Martin Schneider und geht dabei auch darauf ein, wie sich die neue Bedeutung der Weltrangliste auf die deutsche Nationalmannschaft auswirkt.
Fußball-WM: Wie die Fifa-Setzliste den Turnierverlauf beeinflusst
England, Spanien, Argentinien, Frankreich – die letzten vier dieses Turniers sind gleichzeitig die besten Teams der Weltrangliste. Der erwartbare Verlauf der WM folgt einer Methodik, mit der sich der Weltverband keinen Gefallen tut.
www.sueddeutsche.de
Kroos spricht über Tuchel/Bellingham und hat Verständnis
Toni Kroos sieht in der Auseinandersetzung zwischen England-Coach Thomas Tuchel und Jude Bellingham kein größeres Problem. „Ich glaube, dass die Situation ausgenutzt worden ist. Ich glaube, dass da gar keine Meinungsverschiedenheiten sind“, sagte der Weltmeister von 2014 in seinem TikTok-Format „Kroos und Kroos: die WM unter der Lupe“ zusammen mit seinem Bruder Felix Kroos. Nach dem hart erkämpften 2:1 im Viertelfinale in Miami gegen Norwegen hatte Tuchel sein Team für ihre Spielweise und technische Fehler öffentlich kritisiert.
Bellingham war darauf angesprochen worden und hatte irritiert reagiert. „Ich war in Miami, mehrfach zur Vorbereitung, das ist einer der ekligsten Plätze. Da ist so eine eklige Luftfeuchtigkeit. Wenn du da 120 Minuten gespielt hast, willst du alles hören, außer, dass du scheiße warst, vor allem wenn du weitergekommen bist. Daher kommt es, dass du dann ein bisschen gereizt bist“, sagte Kroos dazu. Die Real-Madrid-Legende zeigte auch Verständnis für Tuchel. „Er hat ja inhaltlich absolut recht. England hat ja kein gutes Spiel gemacht“, sagte Kroos.
„Wer, wenn nicht der Trainer, darf dann sagen, was nicht funktioniert hat. Vor allem, wenn er vorher zwei Minuten davon gesprochen hat, was für eine geile Mentalität die Mannschaft hat.“ Problematisch könne so etwas nur sein, wenn das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft nicht intakt sei. „Aber ich habe ein paar Videos in den Wochen davor gesehen, die das Gegenteil zeigen."
Bellingham war darauf angesprochen worden und hatte irritiert reagiert. „Ich war in Miami, mehrfach zur Vorbereitung, das ist einer der ekligsten Plätze. Da ist so eine eklige Luftfeuchtigkeit. Wenn du da 120 Minuten gespielt hast, willst du alles hören, außer, dass du scheiße warst, vor allem wenn du weitergekommen bist. Daher kommt es, dass du dann ein bisschen gereizt bist“, sagte Kroos dazu. Die Real-Madrid-Legende zeigte auch Verständnis für Tuchel. „Er hat ja inhaltlich absolut recht. England hat ja kein gutes Spiel gemacht“, sagte Kroos.
„Wer, wenn nicht der Trainer, darf dann sagen, was nicht funktioniert hat. Vor allem, wenn er vorher zwei Minuten davon gesprochen hat, was für eine geile Mentalität die Mannschaft hat.“ Problematisch könne so etwas nur sein, wenn das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft nicht intakt sei. „Aber ich habe ein paar Videos in den Wochen davor gesehen, die das Gegenteil zeigen."
Fifa weist Spidercam-Gerücht bei England-Tor erneut zurück
Der Weltverband hat bekräftigt, dass beim Ausgleichstor der Engländer im Viertelfinale der WM gegen Norwegen alles rechtens gewesen sein soll. Die These, dass wackelnde Kamerabilder beweisen könnten, dass der Ball vor dem Treffer das Kabel einer sogenannten Spidercam berührt habe, wies die Fifa zurück. Auf dem Bildmaterial der Spidercam sei „klar zu sehen, dass die Kamera weder wackelt noch sich bewegt“, teilte die Fifa auf X mit.
FIFA Media on Twitter / X
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
x.com
Die Debatten hatten sich an einer Szene nach einem Abschlag von Norwegens Torwart Örjan Nyland entzündet. Der Ball war bei Englands Anthony Gordon gelandet, dieser hatte dann Jude Bellinghams Treffer zum 1:1 vorbereitet. Norwegens Trainer Stale Solbakken hatte gesagt: „Der Ball fiel gerade herunter direkt vor unserer Bank. Ich selbst habe es nicht gesehen, dass das Kabel berührt wurde, aber unsere Bank reagierte sofort. Es ist eigentlich eine klare Sache.“
Die Fifa bestritt jedoch erneut einen Kontakt zu dem Kamerakabel. Und versicherte auch, der Ball habe trotz der Höhe des Abschlags weiter ein konstantes Signal gesendet. „Das Ballsignal, der ‚Herzschlag‘ des Balls, war die gesamte Zeit verfügbar“, erklärte der Weltverband. Hätte der Ball das Kabel berührt, hätte Bellinghams Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zurückgenommen werden müssen.
Die Fifa bestritt jedoch erneut einen Kontakt zu dem Kamerakabel. Und versicherte auch, der Ball habe trotz der Höhe des Abschlags weiter ein konstantes Signal gesendet. „Das Ballsignal, der ‚Herzschlag‘ des Balls, war die gesamte Zeit verfügbar“, erklärte der Weltverband. Hätte der Ball das Kabel berührt, hätte Bellinghams Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zurückgenommen werden müssen.
Lorenz Zeck
Medienbericht: Nur ein Funktionär entschied im Fall Balogun
Die umstrittene Begnadigung von US-Nationalspieler Folarin Balogun bei der Fußball-WM war offenbar die Entscheidung eines einzigen Funktionärs. Nach Informationen der britischen Tageszeitung The Times setzte Mohammad Al-Kamali, Vorsitzender der Disziplinarkommission des Weltverbandes Fifa, die Sperre gegen Balogun im Alleingang zur Bewährung aus. Die 17 weiteren Mitglieder des Gremiums seien von dem Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht einbezogen worden.
Die Entscheidung hatte für einen Eklat gesorgt, da rote Karten eigentlich automatisch eine Sperre nach sich ziehen. US-Präsident Donald Trump hatte bestätigt, dass er Fifa-Präsident Gianni Infantino wegen des Platzverweises angerufen und eine Überprüfung der Sperre gefordert habe. Infantino hatte anschließend betont, dass die Fifa-Disziplinarkommission „unabhängig“ sei. Darauf habe er auch in dem Gespräch mit Trump hingewiesen.
Eine Entscheidung durch nur ein Ausschussmitglied ist in Fifa-Disziplinarverfahren nicht unüblich. Al-Kamali jedoch habe zuletzt nie als alleiniger Entscheider fungiert, so die Times. Bei wichtigen Fällen entscheiden häufig drei Ausschussmitglieder gemeinsam.
Was die Causa für Infantino und die Fifa bedeutet:
Die Entscheidung hatte für einen Eklat gesorgt, da rote Karten eigentlich automatisch eine Sperre nach sich ziehen. US-Präsident Donald Trump hatte bestätigt, dass er Fifa-Präsident Gianni Infantino wegen des Platzverweises angerufen und eine Überprüfung der Sperre gefordert habe. Infantino hatte anschließend betont, dass die Fifa-Disziplinarkommission „unabhängig“ sei. Darauf habe er auch in dem Gespräch mit Trump hingewiesen.
Eine Entscheidung durch nur ein Ausschussmitglied ist in Fifa-Disziplinarverfahren nicht unüblich. Al-Kamali jedoch habe zuletzt nie als alleiniger Entscheider fungiert, so die Times. Bei wichtigen Fällen entscheiden häufig drei Ausschussmitglieder gemeinsam.
Was die Causa für Infantino und die Fifa bedeutet: