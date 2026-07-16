Die vier besten WM-Teams haben eine klare Identität – doch selbst die ist auf eine harte Probe gestellt worden. Für die DFB-Elf ist das eine schlechte Nachricht: Die Weltspitze wirkt weiter entfernt als ohnehin schon.

Der sogenannte Turnierfußball ist ein Phänomen wie eine totale Sonnenfinsternis. Sie ist selten zu sehen, zuletzt am 8. April 2024 in den USA, Mexiko und Kanada, und damit man sie in ihrer vollen Pracht bewundern kann, muss sehr viel zusammenkommen. Die Himmelskörper Sonne, Mond und Erde müssen in der richtigen Konstellation zueinander stehen, der Kernschatten muss am besten auf eine erreichbare Landmasse fallen. Genau dort muss man dann auch noch zufällig sein und daran denken, sich eine dieser speziellen Brillen zu kaufen. Ach ja, bewölkt sein darf es auch nicht.