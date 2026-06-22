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Reaktion auf WM-Treffer 17 und 18Klose gratuliert Messi zum Torrekord

Der frühere Nationalspieler Miroslav Klose am 13. Juli 2014 in Rio de Janeiro - mit dem soeben gewonnenen WM-Pokal.
Der frühere Nationalspieler Miroslav Klose am 13. Juli 2014 in Rio de Janeiro - mit dem soeben gewonnenen WM-Pokal. Marcus Brandt/dpa

„Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter“: Mit nun 18 Treffern hat der Argentinier Lionel Messi den Deutschen Miroslav Klose als WM-Rekordtorschütze abgelöst. Aber Klose nimmt es mit Humor.

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Miroslav Klose gratuliert Lionel Messi zum Torrekord bei der Fußball-Weltmeisterschaft. „Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter“, sagte Klose, 48, der Süddeutschen Zeitung am Montag. „Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!“ Klose war bisher mit 16 Toren der Spieler mit den meisten WM-Treffern. Messi gelangen am Montag beim 2:0 in der Vorrundenpartie Argentiniens gegen Österreich seine Treffer 17 und 18 bei Weltmeisterschaften.

Er rechne damit, dass sein Rekord in diesem Turnier falle, hatte Klose schon unmittelbar vor Turnierbeginn der SZ in einem Interview gesagt. „Das ist auch völlig okay, der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt werden, und dann darf das gerne Messi machen. Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen“, so Klose. Messi sei „ein Genie“.

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Miroslav Klose im Interview
:„Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt“

Miroslav Klose spricht zum WM-Start über die Chancen des deutschen Teams, über seine 16 WM-Treffer – und erklärt, welcher Spieler ihm bitte den Torrekord entreißen soll.

SZ PlusInterview von Christof Kneer

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