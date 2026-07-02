Sidny Lopes Cabral steht mit den Kapverden sensationell in der K.-o.-Runde der WM und fordert nun Argentinien. Er erzählt, was er sich für das Duell mit dem weltbesten Fußballer vornimmt – und warum er während seiner Zeit bei Rot-Weiß Erfurt jeden Tag geweint hat.

Als Sidny Lopes Cabral im Januar – wie von José Mourinho erbeten – vom Lissabonner Vorortklub Estrela Amadora zu Benfica wechselte, sah sich der Coach vor ein Rätsel gestellt. „Ich muss ihn fragen, was er eigentlich spielt. Denn in meinen Augen kann er auf vier Positionen spielen“, sagte Mourinho über den beidfüßigen Außenbahnspieler. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist Lopes Cabral, der inzwischen bei Trabzonspor in der Türkei unter Vertrag steht, nun integraler Bestandteil der Überraschungsmannschaft schlechthin: Der 23-Jährige ist Linksverteidiger der Kapverden – und tritt am Freitag in Miami gegen Weltmeister Argentinien und dessen Kapitän Lionel Messi an.