Kurz vor dem WM-Start hat Iran mit einem möglichen Spielabbruch gedroht, sollte es bei Auftritten seines Teams in den Stadien zu Protesten der persischen Diaspora gegen die islamische Führung kommen: „Wir haben der Fifa bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören“, warnte Irans Sportminister Ahmed Donjamali den Fußball -Weltverband. Der iranische Fußballverband habe die Fifa mehrfach aufgefordert sicherzustellen, dass iranische Zuschauer ausschließlich die offizielle Flagge der Islamischen Republik in die WM-Stadien bringen dürfen – und nicht die alte persische Flagge. Auch in diesem Fall würde das Team das Spielfeld verlassen, so der Minister laut einem Bericht des Sportportals Varzesh3.

Seit Wochen besteht Iran darauf, dass in den Stadien in Nordamerika nicht die besonders von monarchistischen Oppositionsgruppen bevorzugte alte Flagge mit Löwen- und Sonnenemblem zu sehen sein wird. Diese wird auch bei Protestkundgebungen im Ausland verwendet und gilt als Symbol der Ablehnung des islamischen Systems im Iran. Beobachter bezweifeln allerdings, dass ein solches Flaggen-Verbot durchsetzbar wäre.

Zwei der drei Vorrundenspiele des Iran-Teams finden in Los Angeles statt. Dort lebt der Großteil der fast zwei Millionen Menschen umfassenden persischen Diaspora in den USA. Die Stadt wird daher auch „Tehrangeles“ oder „Irangeles“ genannt. Für viele von ihnen bietet die WM die ideale Plattform, um ihren Protest gegen die iranische Führung sichtbar zu machen. Die gesamte WM-Teilnahme Irans wird vom militärischen Konflikt mit den USA überschattet. Wegen Einreisebeschränkungen hatte der iranische Verband sein Teamquartier aus dem US-Bundesstaat Arizona ins südlich von San Diego gelegene Tijuana in Mexiko verlegt. Die Mannschaft darf nur an den Spieltagen für ihre WM-Partien in die USA einreisen. Iran trifft, jeweils in Los Angeles, am 16. Juni (3Uhr MESZ) auf Neuseeland und am 21. Juni (21 Uhr) auf Belgien. Das letzte Vorrundenspiel findet am 27. Juni (5 Uhr) in Seattle gegen Ägypten statt.