Spanien lässt dem Topfavoriten Frankreich mit einer taktischen Meisterleistung im WM-Halbfinale keine Chance. Der Kopf dahinter: ein Trainer, der viele seiner Spieler schon seit dem Jugendalter kennt.

Das Spiel war eine eindeutige Angelegenheit gewesen, „unser bestes im Turnier und eines der besten aller Zeiten“, bekundete der Fußballtrainer Luis de la Fuente. 2:0 hatte Spanien gewonnen, und dem Coach des frappierend unterlegenen Gegners blieb nichts anderes übrig, als die Unausweichlichkeit des eigenen Scheiterns anzuerkennen: „Spanien hat uns heute gezeigt, wie wir uns weiterentwickeln müssen, technisch und taktisch“, sagte der Trainer.