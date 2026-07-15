Zum Hauptinhalt springen

Spanien im WM-FinaleEin Zustand, den nicht viele Nationalteams je erreichen

Lesezeit: 5 Min.

Danke, Kollege, immer wieder gern: Pedro Porro (links), Schütze des 2:0, und Lamine Yamal.
Danke, Kollege, immer wieder gern: Pedro Porro (links), Schütze des 2:0, und Lamine Yamal. Maria Lysaker/Imagn Images/Reuters

Spanien lässt dem Topfavoriten Frankreich mit einer taktischen Meisterleistung im WM-Halbfinale keine Chance. Der Kopf dahinter: ein Trainer, der viele seiner Spieler schon seit dem Jugendalter kennt.

Von Claudio Catuogno, Dallas

SZ bei Google bevorzugen

Das Spiel war eine eindeutige Angelegenheit gewesen, „unser bestes im Turnier und eines der besten aller Zeiten“, bekundete der Fußballtrainer Luis de la Fuente. 2:0 hatte Spanien gewonnen, und dem Coach des frappierend unterlegenen Gegners blieb nichts anderes übrig, als die Unausweichlichkeit des eigenen Scheiterns anzuerkennen: „Spanien hat uns heute gezeigt, wie wir uns weiterentwickeln müssen, technisch und taktisch“, sagte der Trainer.

Zur SZ-Startseite

Argentinien gegen England
:Das Spiel, das Messi in einen Mythos verwandeln könnte

Argentinien gegen England ist mehr als Fußball – spätestens seit Diego Maradonas „Hand Gottes“ und seinem unglaublichen Solo. Nun trifft Lionel Messi erstmals auf die Engländer und die Frage drängt sich auf: Wer ist größer? Messi oder Maradona?

SZ PlusVon Javier Cáceres

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite