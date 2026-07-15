Das Spiel war eine eindeutige Angelegenheit gewesen, „unser bestes im Turnier und eines der besten aller Zeiten“, bekundete der Fußballtrainer Luis de la Fuente. 2:0 hatte Spanien gewonnen, und dem Coach des frappierend unterlegenen Gegners blieb nichts anderes übrig, als die Unausweichlichkeit des eigenen Scheiterns anzuerkennen: „Spanien hat uns heute gezeigt, wie wir uns weiterentwickeln müssen, technisch und taktisch“, sagte der Trainer.
Spanien im WM-FinaleEin Zustand, den nicht viele Nationalteams je erreichen
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Spanien lässt dem Topfavoriten Frankreich mit einer taktischen Meisterleistung im WM-Halbfinale keine Chance. Der Kopf dahinter: ein Trainer, der viele seiner Spieler schon seit dem Jugendalter kennt.
Von Claudio Catuogno, Dallas
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