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Argentiniens FinaleinzugMessi wird zu Englands Albtraum

Lesezeit: 4 Min.

85. Minute und Nachspielzeit: Durch zwei Torvorlagen von Lionel Messi dreht Argentinien das Spiel gegen England und zieht ins Finale ein.
85. Minute und Nachspielzeit: Durch zwei Torvorlagen von Lionel Messi dreht Argentinien das Spiel gegen England und zieht ins Finale ein. Tom Weller/dpa

Kurz vor Schluss dreht Argentinien einen Rückstand gegen die Elf von Thomas Tuchel und zieht wieder ins WM-Endspiel ein. Lionel Messi taucht erst nicht auf – und bereitet dann beide Tore vor.

Von Javier Cáceres, Atlanta

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Lionel Andrés Messi, 39, steht am Sonntag vor der Chance, eine neue Dimension der eigenen Ewigkeit zu erkunden. Der Kapitän der argentinischen Nationalelf führt den Titelverteidiger in das Finale der Fußball-WM, wo das Spanien seines legitimen Erben Lamine Yamal wartet. Messi tut es damit neuerlich Maradona nach: Er erreicht als amtierender Weltmeister das Endspiel der Folge-WM. Maradona verlor 1990 das Finale von Rom gegen Deutschland 0:1. Die Engländer hingegen müssen am Samstag mit Trainer Thomas Tuchel in Miami zum Spiel um Platz drei gegen Frankreich antreten. Das Warten auf das zweite WM-Finale seit dem Sieg von 1966 wird sich damit um mindestens weitere vier Jahre verlängern.

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