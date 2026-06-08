„U.S. against the World“! So lautet der Titel einer Dokumentation beim Sender HBO über die amerikanische Nationalelf vor dieser Fußball-Heim-WM. Sie soll einstimmen aufs Turnier und Lust machen auf das Team, das in den nächsten Wochen gegen 47 Eindringlinge aus aller Welt bestehen soll. Wir gegen die Welt. Die Goldene Generation (erste Folge) der USA mit Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, die sich bisher als Not so Golden (zweite Folge) herausstellte, hat objektiven Einschätzungen zufolge keine Chance auf den Titel – doch genau das lieben sie in diesem Land: Wenn sich Chancenlose zusammenraufen und gemeinsam etwas erreichen, das sich als unfassbare Heldensage vermarkten lässt. Wie das Miracle on Ice bei Olympia 1980 in Lake Placid. Oder die Turnerin Kerri Strug, die dem US-Team trotz Knöchelverletzung mit ihrem letzten Versuch Gold sicherte, bei Olympia 1996, Atlanta, wieder im eigenen Land. Und nun also diese Fußball-Story: „Wir gegen die Welt!“