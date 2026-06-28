In der vorsätzlich albernen Filmparodie „Die nackte Kanone“ aus dem Jahr 1988 gibt es diese Szene, in der Detective Frank Drebin auf die aus 1000 anderen Polizeikrimis bekannte Art die Passanten vom Tatort vertreibt. Hier gebe es „nichts, absolut nichts zu sehen“, ruft er ihnen beschwichtigend zu, während hinter seinem Rücken ein Spektakel aus explodierendem Feuerwerk und Zerstörung tobt.

So prekär ist es um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht bestellt, dennoch lag der Gedanke an den fiktiven Detective Drebin nicht so fern, als am Samstag Rudi Völler auf dem Pressepodium im DFB-Quartier in Winston-Salem zu den Medienvertretern sprach. Es ist nichts, absolut nichts passiert, teilte Völler den Leuten mit, als ob er mit ihnen noch vor dem Unfallort Met Life Stadium in East Rutherford stünde, wo die deutsche Elf zwei Tage zuvor ihre erste Turnierniederlage davongetragen hatte.

DFB-Elf nach Ecuador-Spiel : Harakiri hier, Harakiri da Der Bundestrainer will Gutes tun und Spieler von der Bank testen, doch das geht beim 1:2 gegen Ecuador gründlich schief. Im deutschen Team ist die Verunsicherung nun plötzlich wieder groß – weil grundlegende Probleme ans Licht kommen. SZ Plus Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf ...

Der Anblick des Nationalteams beim 1:2 gegen Ecuador war geeignet, auf viele Betrachter – in einem Modewort ausgedrückt – verstörend zu wirken. In Deutschland hatten fast 20 Millionen Menschen am Bildschirm zugeschaut. Rudi Völler war nun vor die Menge getreten, damit sie sich nicht länger über Bilder von Fehlpässen, verlorenen Zweikämpfen und labilen Spitzenprofis beunruhigen mussten. Vergesst Ecuador, es ist nichts passiert, kein Grund zur Aufregung, genießt ein friedliches Wochenende, lautete die hypnotisierende Durchsage. Er könne sich „nur wiederholen“, kündigte Völler an, bevor er sich tatsächlich zum dritten Mal binnen fünf Minuten wiederholte: „Wir alle, die wir hier im Raum sind, hätten vor drei, vier Wochen nicht damit gerechnet, dass wir schon nach zwei Spielen durch sind und Gruppensieger werden – verdientermaßen.“

Es geht uns gut, und es geht uns sogar viel besser, als wir das überhaupt ahnen. Mit diesem Eindruck durfte man heimgehen, als Rudi Völler nach einer knappen halben Therapiestunde den Vortrag beendete, in dem er sogar das Spielersatztraining der Reservisten gelobt hatte („außergewöhnlich gut, die Jungs ziehen super mit“). Am Montagnachmittag Ortszeit in Boston, beim K.-o.-Spiel gegen Paraguay (MEZ: 22.30 Uhr/ZDF), werde das Land wieder eine Nationalmannschaft mit voller Kraft und Konzentration erleben, versprach er: „Glaubt es mir, da bin ich völlig beruhigt, völlig relaxed.“

„Sie müssen natürlich liefern“, sagt Rudi Völler - und meint damit Jamal Musiala und Florian Wirtz

Mit Paraguay kennt sich Rudi Völler aus, er hat im Rang des Teamchefs schon bei der WM 2002 einen Plan entworfen, um im Achtelfinale gegen eine Abordnung des südamerikanischen Landes anzutreten. Die Partie fand auf Jeju Island in Südkorea statt und ist in der an zähen Spielen nicht armen DFB-Länderspielgeschichte als besonders unansehnlich in Erinnerung geblieben. Gegen entschlossen mauernde Paraguayer gewannen die Deutschen 1:0 nach einem Tor von Oliver Neuville kurz vor Schluss. Mit diesem Resultat könnte er auch bei der nächsten Begegnung „gut leben“, ließ Völler wissen. Offenbar erwartet er auch diesmal kein Feuerwerk.

Natürlich war der DFB-Sportdirektor nicht zum Medieneinsatz ausgerückt, um als Paraguay-Experte zu brillieren. Sein Erscheinen illustrierte, dass sich im deutschen Lager nach dem Ecuador-Spiel ein paar brisante Themen angesammelt haben. Das leugnete nicht mal Rudi Völler. Er verfügte zwar eine Art Amnestie für alle Beteiligten („das Spiel gegen Ecuador muss man in der Form akzeptieren, wie es gewesen ist“), er hieß Julian Nagelsmanns Verzicht auf eine Rotation der Stammspieler in der dritten Partie gut („war richtig so“) und er stellte die viel diskutierten und höchst umstrittenen Einwechslungen des Bundestrainers unter Schutz, indem er sie zum Bestandteil eines kreativen Vorbereitungsprogramms auf das erste K.-o.-Spiel erhob.

Meinung DFB-Elf : Nagelsmann hat die Rollen seiner Nationalspieler verwässert SZ Plus Kommentar von Christof Kneer ...

Aber er hatte auch eine ernsthafte Botschaft für die als begnadet anerkannten Spieler in der deutschen Offensivreihe, auf die sich im Publikum allmählich ein banger Blick richtet. Ihre Begabungen haben Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz bisher bloß in Momenten und andeutungsweise ins deutsche Spiel getragen, man sieht den Eifer und das Bemühen, aber gerade dies ruft ja Verunsicherung hervor. Die drei sind nicht für den Fleiß zuständig, sondern für das Genie. Das hat auch Völler festgestellt. Seine Kritik umgab er mit Komplimenten, er rühmte „Weltklasse“ und sprach von „unglaublicher Entwicklung“. Aber Kritik blieb es trotzdem: „Um die ganz großen Ziele zu erreichen, müssen sie natürlich liefern. Sie wissen selbst, dass da noch Luft nach oben ist.“

Eine gewisse Ungeduld herrscht da auf beiden Seiten. Bei den betroffenen Spielern und bei den Verantwortlichen. Man merkt: Die Schonzeit, die dieses Turnier mit einer Vorrunde gewährt, in der eine starke Fußballnation wie Deutschland praktisch nicht rausfliegen kann, ist nun vorbei. Am Montag steht der erste sportliche Ernstfall an, zugleich wird der Tonfall in den Debatten strenger.

Selbstverständlich ist Völler nicht entgangen, dass in Fachkreisen mit zunehmender Heftigkeit über die Auftritte von Joshua Kimmich als Außenverteidiger diskutiert und dessen Rückversetzung ins Mittelfeld gefordert wird, und dass ein Experte wie Lothar Matthäus offenbar kurz davor steht, eine entsprechende Petition beim Bundestag einzureichen. Auch im eigenen Haus hat er ein gewisses Hadern wahrgenommen – bei Kimmich selbst, der auf den Sportdirektor offenbar nicht immer den glücklichsten Eindruck macht. Der Kapitän hätte wohl „lieber einen Tick besser gespielt“, mutmaßte Völler, „wir kennen ja alle Jo, der ja auch sehr verbissen ist“.

An anderer Stelle hatte Völler die Zuhörer erheitert, als er sagte: „Das ist jetzt nicht nur dahingelabert, das ist auch so gemeint.“ Selbiges galt nun auch für die ungemütliche Formulierung über Kimmich: Sie war bewusst gewählt. In der Aussage verbirgt sich eine Nachricht an den Mann, über den gerade so viel gesprochen wird. Ruhe bewahren, rät Völler: „Ob’s die richtige Position ist oder nicht“, solche Debatten habe es „schon immer gegeben“. Über deren Ausgang „entscheidet Julian mit seinem Trainerteam. Er (Kimmich) wird da spielen, wo es für die Mannschaft am besten ist.“ Und wenn auch Völler danach noch ein paar freundschaftliche Bonbons gereicht hat („er ist auf der Verteidigerposition Weltklasse wie auf der Position im zentralen Mittelfeld“), so hat er in der Sache doch eine Art Machtwort gesprochen.