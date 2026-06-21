Der Moment mit dem USA-Fan im Uncle-Sam-Kostüm zum Beispiel, eine halbe Stunde vor Spielbeginn vor dem Stadion in Seattle. Uncle Sam, das ist die Figur, die junge US-Amerikaner fürs Militär eher herbei ordert als anwirbt, mit ausgestrecktem Zeigefinger: „I Want You for U.S. Army!“ Der Uncle Sam vor dem Stadion gehört zum Fanclub Barra 76, der hier gerade mit Tröten und Trommeln vorbeigezogen ist, gut 300 Verkleidete, in Rauchschwaden gehüllt.
WM-StimmungDie Welt bringt den Amerikanern Fußballkultur näher
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Gegen kollektive Fröhlichkeit kommt keiner an, nicht mal die Amerikaner, das ist die aktuelle Bilder-Botschaft aus den USA. Wer die Spiele der Gastgeber verfolgt, erkennt mehr verbindende Neugier, als es die Politik häufig vermittelt.
Von Jürgen Schmieder, Los Angeles & Seattle
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