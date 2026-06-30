Wenn einem Tony Meola zur Begrüßung seine Hand auf die Schulter legt, fühlt es sich an, als würde eine Schrottplatzkrake das Gelenk zertrümmern. Meola war 1994 Torwart der US-Elf bei der Heim-Weltmeisterschaft, ein Typ Türsteher, der seitdem an Präsenz gewonnen und an Handkraft nichts eingebüßt hat. Das ist insofern wichtig, weil sich nun, bei der aktuellen Heim-WM, bei den Gastgebern auch wieder einiges um die Hände dreht, das Werkzeug der Torhüter.

Ausgerechnet die Torwartposition beunruhigt die US-Amerikaner vor Beginn der K.-o.-Runde. Dabei hatten sie lange geglaubt, bei dieser Planstelle nicht nur mithalten zu können mit den Besten der Welt, sondern sogar an der Messlatte zu rütteln: Die 16 Paraden von Tim Howard im Achtelfinale 2014 gegen Belgien sind nach wie vor ein WM-Rekord. Howard stieg damals zum Nationalhelden auf, er wurde zum inoffiziellen „Secretary of Defense“ ernannt, zum Verteidigungsminister.

Howards Karriereweg im Fußball sah so aus: Der einstige U-17-Assistenztrainer des US-Verbandes hatte den Teenager Howard vom Basketball weggelockt mit einer griffigen Begründung: Im Basketball werde es für Howard wohl bestenfalls für ein Stipendium an einer US-Universität reichen, als Fußballtorwart aber könnte er es zum Millionär bringen. Denn als Torwart könne er noch viel mehr von den Bewegungen und der Arbeit mit den Händen profitieren, die ihn als Basketballer ausgezeichnet hatten. Howard gehorchte, debütierte als Profikeeper für die New York Metro Stars und war danach 13 Spielzeiten in der Premier League aktiv, beim FC Everton und Manchester United.

Das Harvard-Studium habe ihm dabei geholfen, auf dem Platz „aufzublühen“, sagt Matt Freese

Howard hatte damals getan, was sein Vorgänger im Tor der Nationalmannschaft, der Nachfolger von Tony Meola, vorgemacht hatte: Brad Friedel hatte sich in den USA zum Torwart ausbilden lassen, hatte aber als Profi Karriere in Europa gemacht. 477 Mal war er in der Premier League im Einsatz, unter anderem in Liverpool, bei den Blackburn Rovers und Aston Villa. Nach der WM 2014 war es dann das gemeinsame Ziel des US-Verbandes und der Profiliga MLS, fortan auch Feldspielern diesen Weg aufzuzeigen. Beim Heimturnier 2026 sind jetzt von 26 Kaderspielern 18 in Europa angestellt – aber kein Torhüter!

Matt Freese, der aktuelle Stammtorhüter, ist derzeit beim MLS-Klub New York City FC angestellt, er hat bislang in den USA Karriere gemacht – ähnlich wie Meola, der WM-Torhüter von 1994, der nach ersten Stationen in England bei Buffalo Blizzard, den New Jersey Ironmen und den Long Island Rough Riders spielte. Dabei hätte Freese mit 16 in die Akademie von Manchester United wechseln können mit der Aussicht, es ins Profiteam zu schaffen. Tat er jedoch nicht. Er spielte lieber für Harvard Crimson, so heißen die Sportteams der Harvard University. Freese studierte dort Wirtschaft und Informatik – und sagt heute: „Das hat mir geholfen, auf dem Platz aufzublühen.“

An der Eliteuniversität entwickelte er unter anderem ein Modell für Elfmeterprognosen, weil ihm die bestehenden Modelle nicht genügten. Er hat seine Ergebnisse als Abschlussarbeit eingereicht, jedoch nicht veröffentlicht. Warum sollte er auch andere davon profitieren lassen? Eine weitere Studienarbeit: „Wie Nervenbahnen im Gehirn ermöglichen, schneller Entscheidungen auf dem Spielfeld zu treffen – und dabei emotionale Aspekte einbeziehen.“ Zudem sammelte Freese einen gewaltigen Datensatz, der zeigt, wo Torhüter in welcher Spielsituation stehen müssen, um das Risiko eines Gegentores zu minimieren.

Einen Zettel wie Jens Lehmann beim Elfmeterschießen im WM-Viertelfinale 2006 gegen Argentinien dürfte Freese also nicht benötigen. Er hat seine Daten ja selbst erhoben. Und er kann mitspielen, was nicht unwichtig ist bei diesem Turnier, das Torhüter als Anspielstation beim Spielaufbau oder beim Zeitschinden präsentiert. Genau das jedoch bereitet manchen Sorgen, und damit ist man endgültig bei Tony Meola angelangt.

Mitspielen ist wichtig geworden, auch für Matt Freese, hier gegen Australien. Maddy Grassy/AP

„Hände waren das wichtigste Werkzeug, mittlerweile haben die Füße an Bedeutung gewonnen“, sagt der heute 57-Jährige im Gespräch. Meola will das um Gottes willen nicht als Beschwerde eines Vorgestrigen verstanden wissen. Doch zu seiner aktiven Zeit bildete man Torhüter aus, die Bälle hielten und nicht so sehr mit den Füßen mitspielten. Torhüter wie Meola, der in einer Handvoll WM-Partien seinen Kasten verteidigte und im besten Fall wie Tim Howard in dieser einen Partie über sich hinauswuchs. Diese Keeper konnte man später nach Europa vermitteln, wo sie zu Weltklasse reiften. Es war gewissermaßen eine amerikanische Gerry-Ehrmann-Schule.

2014 wurde der nur als Torwart getarnte Gefühlsfuß Manuel Neuer in Brasilien mit Deutschland Weltmeister und flog danach mit dem FC Bayern zum All-Star-Kick der US-Liga nach Portland. Auf dieser PR-Tour verfestigte sich im US-Fußball offenbar der Entschluss, zeitgemäße Torhüter auszubilden, mit Händen und Füßen. Doch wer ausbildet, was die Ligen in Europa schon haben, der verliert sein Alleinstellungsmerkmal.

Heute? Ist kein US-Torwart Stammspieler in einer der fünf großen Ligen jenseits des Atlantik, wie das Portal „The Athletic“ vor der WM feststellte. Schlimmer noch: Statt eines US-Talents steht bei Los Angeles FC der 39-jährige Franzose Hugo Lloris im Tor, bei St. Louis City SC der Schweizer Roman Bürki, 35; in Charlotte der Kroate Kristijan Kahlina, der bald 34 wird. Import alter Stars statt Export von Talenten.

Damit ist man bei einem Problem der Amerikaner bei dieser Heim-WM angelangt: Ja, sie feiern eine Mega-Party bislang, jedoch lesen sich die Gegner wie die einstigen Vereine von Meola: Paraguay (Platz 37 der Fifa-Liste), Australien (Platz 27), Türkei (33). In den ersten beiden Partien flogen vier Schüsse auf Freeses Tor, beim wertlosen dritten Spiel gab Nationaltrainer Mauricio Pochettino Ersatzmann Matt Turner Spielpraxis. In Anlehnung ans Bonmot von Boxlegende Mike Tyson („Jeder hat einen Plan, bis er eine gezimmert kriegt“) stellt sich nun die Frage: Ist Freese auch bereit für einen Edin Dzeko, den Stürmer von Bosnien, dem Gegner im Sechzehntelfinale? Oder gar für Weltklassestürmer weiterer möglicher Gegner, sollten die USA ihr erstes K.-o.-Spiel in San Francisco (Mittwoch) überstehen?

Noch eine Nachfrage also bei einem, der sich auskennt: bei Freeses Vorgänger Tim Howard. Ist Freese bereit für Weltklasse? Fürs Sechzehntelfinale einer WM? „Seine Gelassenheit könnte den Ausschlag geben. Er dürfte nicht vom Moment überwältigt sein“, sagt Howard. Sprich: Den vermeintlichen Mangel, keine weltbewegenden Partien in Europa erlebt zu haben, könnte Freese ausgleichen mit Alleinstellungsmerkmalen: „Seine Ruhe kann einschüchternd sein, genauso wie die Botschaft an mögliche Elfmeterschützen, wirklich alles über sie zu wissen.“

Dennoch macht sich Freese, 27 Jahre alt, offenbar nicht zu viele Gedanken über die Größe der WM-Bühne. Ein typischer Freese-Satz lautet: „Ich kenne die Fragen nicht, weiß aber, dass ich auf viele davon vorbereitet bin.“ Was auch immer er damit sagen will.