In einem Videoclip mit seinem Teamkollegen Jude Bellingham verriet Declan Rice währe­nd der Fußball-Weltmeister­schaft 2022, welche Gegenstände für ihn auf Turnierreisen mit der englischen Nationalmannschaft unverzichtbar sind. Zunäc­hst zog er sein Mobiltelefon und einen Laptop aus der Tasche – beides brauche er, um mit seiner Familie in Kon­takt zu bleiben und Filme zu schauen, erklärte Rice. Dann präsentierte er zu Bellinghams Erheiterung als dritten „essential item“: ein Sonnenspray mit Lichtschutzfaktor 50. Wegen seiner hellen Haut, sagte Rice, verwandle sich sein Kopf ohne regelmäßiges Eincremen schnell in eine „rote Kugel“.