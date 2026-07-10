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Tuchel, England und die WM-HitzeMiami Schweiß

Lesezeit: 5 Min.

Thomas Tuchel beim Training in Kansas City: Seine englischen Löwen und er haben sich vorbereitet auf die klimatischen Bedingungen in Nordamerika bei dieser WM.
Thomas Tuchel beim Training in Kansas City: Seine englischen Löwen und er haben sich vorbereitet auf die klimatischen Bedingungen in Nordamerika bei dieser WM. Charlie Riedel/AP Photo

Die meisten Flugkilometer, Höhenluft in Mexiko-Stadt, tropische Hitze und ein Kälteeinbruch: Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat sein Team mit einer präzisen Strategie auf die Extrembedingungen des Turniers vorbereitet.

Von Sven Haist, Miami

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In einem Videoclip mit seinem Teamkollegen Jude Bellingham verriet Declan Rice währe­nd der Fußball-Weltmeister­schaft 2022, welche Gegenstände für ihn auf Turnierreisen mit der englischen Nationalmannschaft unverzichtbar sind. Zunäc­hst zog er sein Mobiltelefon und einen Laptop aus der Tasche – beides brauche er, um mit seiner Familie in Kon­takt zu bleiben und Filme zu schauen, erklärte Rice. Dann präsentierte er zu Bellinghams Erheiterung als dritten „essential item“: ein Sonnenspray mit Lichtschutzfaktor 50. Wegen seiner hellen Haut, sagte Rice, verwandle sich sein Kopf ohne regelmäßiges Eincremen schnell in eine „rote Kugel“.

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Stephan Listabarth war Langstreckenläufer, jetzt arbeitet er als Arzt in der Alkoholforschung. Er erklärt, was im Körper nach dem Konsum passiert – und warum es kritisch wird, wenn Bier von Mannschaften fest eingeplant wird.

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