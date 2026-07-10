In einem Videoclip mit seinem Teamkollegen Jude Bellingham verriet Declan Rice während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, welche Gegenstände für ihn auf Turnierreisen mit der englischen Nationalmannschaft unverzichtbar sind. Zunächst zog er sein Mobiltelefon und einen Laptop aus der Tasche – beides brauche er, um mit seiner Familie in Kontakt zu bleiben und Filme zu schauen, erklärte Rice. Dann präsentierte er zu Bellinghams Erheiterung als dritten „essential item“: ein Sonnenspray mit Lichtschutzfaktor 50. Wegen seiner hellen Haut, sagte Rice, verwandle sich sein Kopf ohne regelmäßiges Eincremen schnell in eine „rote Kugel“.
Tuchel, England und die WM-HitzeMiami Schweiß
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Die meisten Flugkilometer, Höhenluft in Mexiko-Stadt, tropische Hitze und ein Kälteeinbruch: Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat sein Team mit einer präzisen Strategie auf die Extrembedingungen des Turniers vorbereitet.
Von Sven Haist, Miami
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