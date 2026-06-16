Dass die Fifa sich allzu sehr um das Wohlergehen der Fußballer sorgt, die in ihrem Namen Tag für Tag in die Manege steigen – den Eindruck hatte man bisher nicht. Wenn es nach Gianni Infantino geht, dürfen die teuren Kicker gerne auch rund um die Uhr spielen. Fußball vereint schließlich die Welt – je mehr davon, desto besser!
MeinungRegeländerung bei der Fußball-WMSchafft die verpflichtenden Trinkpausen wieder ab!
Kommentar von Claudio Catuogno, Atlanta
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Wer in der Hitze Sport treibt, sollte Wasser trinken. Aber die neuen Unterbrechungen bei der WM greifen in den Charakter des Fußballs ein – zumal es der Fifa nicht ums Wohlergehen der Spieler geht.
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