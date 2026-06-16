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MeinungRegeländerung bei der Fußball-WMSchafft die verpflichtenden Trinkpausen wieder ab!

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Kommentar von Claudio Catuogno, Atlanta

Lesezeit: 3 Min.

Bundestrainer Nagelsmann erlebte mit seinen Spielern gegen Curaçao, wie eine Trinkpause helfen kann, den Flow des Gegners zu unterbrechen. Am Ende stand es nach zwischenzeitlichem 1:1 eben 7:1.
Bundestrainer Nagelsmann erlebte mit seinen Spielern gegen Curaçao, wie eine Trinkpause helfen kann, den Flow des Gegners zu unterbrechen. Am Ende stand es nach zwischenzeitlichem 1:1 eben 7:1. Christian Charisius/dpa

Wer in der Hitze Sport treibt, sollte Wasser trinken. Aber die neuen Unterbrechungen bei der WM greifen in den Charakter des Fußballs ein – zumal es der Fifa nicht ums Wohlergehen der Spieler geht.

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Dass die Fifa sich allzu sehr um das Wohlergehen der Fußballer sorgt, die in ihrem Namen Tag für Tag in die Manege steigen – den Eindruck hatte man bisher nicht. Wenn es nach Gianni Infantino geht, dürfen die teuren Kicker gerne auch rund um die Uhr spielen. Fußball vereint schließlich die Welt – je mehr davon, desto besser!

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Neue Aufstellung bei der Hymne, eine Vielzahl von Schiedsrichter-Countdowns, mehr Macht für den VAR und eine angeordnete Trink- und Werbepause: alle Änderungen bei der WM in der Übersicht.

Von Martin Schneider

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