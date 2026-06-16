Wer in der Hitze Sport treibt, sollte Wasser trinken. Aber die neuen Unterbrechungen bei der WM greifen in den Charakter des Fußballs ein – zumal es der Fifa nicht ums Wohlergehen der Spieler geht.

Dass die Fifa sich allzu sehr um das Wohlergehen der Fußballer sorgt, die in ihrem Namen Tag für Tag in die Manege steigen – den Eindruck hatte man bisher nicht. Wenn es nach Gianni Infantino geht, dürfen die teuren Kicker gerne auch rund um die Uhr spielen. Fußball vereint schließlich die Welt – je mehr davon, desto besser!