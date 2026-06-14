Es hat nur ein paar blanke Sitzschalen gebraucht, um der Fifa einen Schrecken einzujagen. Es lief das erst zweite von 104 WM-Spielen im Estadio Akron in Guadalajara. Eine bemerkenswerte Arena übrigens, Spitzname „El volcan“, weil das Stadion in einen Grashügel eingelassen ist, über dem ein Dach wie eine runde Wolke schwebt. Es sieht wirklich ein wenig aus wie ein Feuer speiender Berg. Im Innenraum steht zwischen Spielfeld und Tribüne kein Zaun, sondern eine Hecke, weil die für das Stadion verantwortlichen französischen Designer Jean-Marie Massaud und Daniel Pouzet dachten: Sieht doch schöner aus und erfüllt auch seinen Zweck.
MeinungFußball-WMEin paar leere Plätze – und schon wird die Fifa nervös
Kommentar von Martin Schneider, Atlanta
Lesezeit: 2 Min.
Hat sich die Fifa bei den Ticketpreisen verspekuliert – und die ersten WM-Stadien sind nicht voll? Der Weltverband liefert verdächtig eilig eine andere Erklärung.
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