Ein somalischer Schiedsrichter, der nicht ins Land darf? Das ist wohl nur ein Vorgeschmack auf die Kick-und-Grill-Party des Sonnenkönigs Trump und seines ersten Untertans Infantino.

Omar Artan hat den Schock rasch verdaut. Er reagierte bemerkenswert abgeklärt, nachdem ihm US-Grenzschützer in Miami die Einreise ins WM-Land untersagt haben. Der somalische Schiedsrichter hob seine „positive“ Grundstimmung hervor, wünschte den Kollegen größtmöglichen Erfolg bei der WM – und freut sich, „in künftigen Wettbewerben wieder dabei zu sein“.