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MeinungSomalischer SchiedsrichterDie erste Einreise-Affäre lässt die Fifa miserabel aussehen

Kommentar von Thomas Kistner

Lesezeit: 3 Min.

Darf nicht an der WM teilnehmen: Die USA haben dem somalischen Schiedsrichter Omar Abdulkadir Artan die Einreise verweigert.
Darf nicht an der WM teilnehmen: Die USA haben dem somalischen Schiedsrichter Omar Abdulkadir Artan die Einreise verweigert. Ulrik Pedersen/AP

Ein somalischer Schiedsrichter, der nicht ins Land darf? Das ist wohl nur ein Vorgeschmack auf die Kick-und-Grill-Party des Sonnenkönigs Trump und seines ersten Untertans Infantino.

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Omar Artan hat den Schock rasch verdaut. Er reagierte bemerkenswert abgeklärt, nachdem ihm US-Grenzschützer in Miami die Einreise ins WM-Land untersagt haben. Der somalische Schiedsrichter hob seine „positive“ Grundstimmung hervor, wünschte den Kollegen größtmöglichen Erfolg bei der WM – und freut sich, „in künftigen Wettbewerben wieder dabei zu sein“.

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