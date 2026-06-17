Cristiano Ronaldo ist mit Portugal enttäuschend in seine sechste WM gestartet. Das als Mitfavorit gehandelte Team kam gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nur zu einem 1:1 (1:1). Gut 16 Stunden nach dem Galaauftritt seines ewigen Rivalen Lionel Messi mit drei Toren spielte Ronaldo über weite Strecken unauffällig – und blieb ohne Tor. João Neves brachte Portugal zwar in Führung (6. Minute). Der Ausgleich durch Yoane Wissa (45.+5) bestrafte den Europameister von 2016 aber dafür, zunehmend das Tempo aus dem Spiel genommen zu haben.

Ronaldo hier, Ronaldo da – schon lange vor dem Anstoß war der Name des Stürmers rund um das Stadion in Houston allgegenwärtig gewesen. Tausende Menschen trugen ein Trikot mit der Nummer 7. Als der 41-Jährige zum Aufwärmen das erste Mal den Rasen betrat, brandete großer Jubel auf. Die Portugiesen übernahmen von der ersten Minute an die Spielkontrolle. Insbesondere über die Außen näherte sich der Europameister von 2016 immer wieder dem kongolesischen Tor – auch nach der Führung.

Kongo war bis kurz vor dem Halbzeitpfiff nicht unbedingt der Gegner, der Gefahr ausstrahlte. Die Profis des von der Ebola-Krise gezeichneten Landes überraschten dann aber mit dem Ausgleich nach einer Ecke. Nach dem Treffer von Newcastle-Profi Wissa per Kopf jubelten die im Vergleich zu den Portugiesen wenigen Fans in der Arena lautstark. Wegen der von den US-Behörden erlassenen Ebola-Einreisebeschränkungen hatten kaum Menschen aus dem Kongo selbst anreisen können. Die Portugiesen erwischte der Gegentreffer kalt – und er war die Quittung für die vorausgegangenen Minuten, die nach zu viel Selbstzufriedenheit aussahen.

In der zweiten Halbzeit drängte Portugal umso mehr auf den zweiten Treffer. Ein Tor durch einen sehenswerten Fallrückzieher von João Cancelo zählte nicht, weil der Außenspieler im Abseits gestanden war (55.). In der Folge lief dem Mitfavoriten zunehmend die Zeit davon – die kongolesische Abwehr wirkte wieder besser eingestellt auf das Kurzpassspiel Portugals. Ein Abschluss von Ronaldo im Strafraum ging am Tor vorbei (67.), ein weiterer Schuss von ihm war zu hoch angesetzt (74.). Sein Mitspieler Bruno Fernandes versuchte es vergeblich mit einem Distanzschuss (90.).