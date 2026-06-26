10:4 Tore, drei brauchbare Auftritte – und trotzdem gibt es in den Niederlanden Debatten über den Fußball der Elftal. Nach dem 3:1 gegen Tunesien fühlt sich das Team bereit, die Kritiker endlich zu besänftigen.

Der Himmel über Kansas City zog sich allmählich zu, und im Stadtzentrum steppte der Bär. Das ist in diesem Fall wörtlich zu verstehen, denn am Donnerstag steppte da wirklich ein Bär: mutmaßlich kein echter, sondern ein auf einer Empore tanzender Mensch im Bärenkostüm, aber Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen ja schnell, sobald niederländische Fußballfans aufbrechen, um sich bei dieser Weltmeisterschaft ihrem gemeinsamen Vor-Anpfiff-Ritual zu widmen. Menschengroße Verkehrshütchen tapsen umher, mit bierähnlichen Substanzen gefüllte Spritzen werden verteilt, und sobald alles leer getrunken ist, setzt sich der orangefarbene Tross in Bewegung, natürlich in Begleitung von dröhnendem Schlagersound.