Es ist noch gar nicht so lange her, es war am vergangenen Dienstag kurz nach der Geisterstunde, da stand Jürgen Klopp hinter dem Tor und hat miterlebt, wie Manuel Neuer den Elfmeter von Fabián Balbuena gehalten hat. Die Parade markierte einen Moment im Elfmeterschießen gegen Paraguay, in dem es für einen Wimpernschlag der Geschichte so aussah, als könne es doch noch halbwegs glimpflich ausgehen für den deutschen Fußball bei dieser Weltmeisterschaft. Klopp stand also hinter dem Tor an der Seite seiner Kollegen von Magenta TV, und als Neuer hielt, haben alle „mitgejubelt wie die Verrückten“.

Es gibt keine Videoaufzeichnungen von der Szene, in der Klopp gejubelt hat wie ein Verrückter. Der VAR kann nicht eingreifen, um sich den Jubel noch mal ganz genau anzuschauen und so vielleicht herauszufinden, ob sich in all die Verrücktheit nicht doch Spuren von Enttäuschung geschlichen haben könnten. Klopp hat von seinem Jubel allerdings berichtet, und zwar gleich zu Beginn seines Interviews mit dem Moderator Johannes B. Kerner, in dem er bekanntgab, er stehe bereit für den Job des Bundestrainers.

Warum gleich zu Beginn? Logisch! Wer so verrückt jubelt, der kann im Moment der Parade unmöglich scharf gewesen sein auf den Job von Julian Nagelsmann, nicht wahr? Wie es dann sein konnte, dass Klopp schon drei Tage später die Tränen so sehr getrocknet hatte, dass er in einer Pressemitteilung namentlich als möglicher Nachfolger erwähnt wurde, deren eigentlicher Zweck doch darin bestand, den Rücktritt von Nagelsmann zu verkünden? Klare Sache! „Das Ganze“, sagte Klopp, habe nach dem verlorenen Elfmeterschießen „durchaus zügig Fahrt aufgenommen“. Das kann man wohl sagen.

Bundestrainer : Was kann Klopp der Nationalelf geben? Und was würde er kosten? Welche besonderen Qualitäten bringt der Wunschkandidat des DFB mit, wie ist sein Spielstil – und können die Verhandlungen noch scheitern? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum designierten Bundestrainer. SZ Plus Von Claudio Catuogno und Martin Schneider ...

So zügig ist die Fahrt, dass der Beobachter mit wehenden Haaren an der Bahnsteigkante steht und sich fragt, ob der vorbeirasende Zug nicht vielleicht doch schon Tempo 150 hatte, als Neuer den Elfmeter von Balbuena hielt. Entweder das. Oder die Macher beim Deutschen Fußball-Bund sind gerade so fleißig und entscheidungsfreudig wie noch nie. Warum diese Eile? Beginnt nächste Woche eine Europameisterschaft?

Es ist bemerkenswert, mit welcher Lässigkeit sich Jürgen Klopp vor der Kamera von Magenta TV durch einen Prozess grinst, der ja eigentlich folgendermaßen heißen müsste: Bewerbung um das Amt des Bundestrainers – mit offenem Ausgang.

Dass der Ausgang offen ist, glaubt niemand mehr. Es geht nur noch um die Fragen: Wie teuer wird Klopp – und wie mächtig? Heißt er dann überhaupt noch Bundestrainer? Oder doch vielleicht Head of germany becomes king of the world? Innerhalb von nur zwei Tagen hat Klopp auf meisterhafte Weise alle am Prozess beteiligten Parteien gegeneinander ausgespielt. Den DFB, der ihn einstellen möchte. Seinen Arbeitgeber Red Bull, der ihn freistellen muss. Und die Öffentlichkeit, die ihn lieb haben soll. Er tat dies, das war sein erster Streich, indem er sich in die Rücktritts-Pressemitteilung von Nagelsmann hat schreiben lassen – hat es so etwas überhaupt schon mal gegeben?

Der Verband werde „das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen“, heißt es darin, Klopp habe „bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“. Den öffentlichen Jubel, den diese Bekanntgabe nach sich zog, kann sich nun weder Red Bull noch der DFB trauen abzuwürgen. Etwa indem man Klopp nicht aus dem Vertrag entlässt (Red Bull) – oder sich in Fragen des Gehalts nicht einig wird (DFB).

Sein Interview bei Kerner auf der Dachterrasse von New York war Klopps zweiter Streich. Dort verkündete er, erstens, er „halte Verträge super gerne ein“. Merke: Wer seine Verträge super gerne einhält, muss mit sehr guten Argumenten davon überzeugt werden, einen Vertrag zu brechen. Zweitens kündigte Klopp „intensive Gespräche“ an, denn die Probleme des deutschen Fußballs hingen „nicht an der Personalie Nagelsmann“. Der deutsche Fußball stehe vielmehr insgesamt „am Wendepunkt“: „Wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern.“ Das ist interessant.

Wer dachte, Deutschland sei mit den halbwegs brauchbaren Kickern Wirtz, Musiala, Havertz, Tah und Kimmich gegen Paraguay ausgeschieden, weil Nagelsmann das Turnier und dessen Vorbereitung von Grund auf vercoacht hat, der muss nun umdenken. An Nagelsmann lag es gar nicht. Sondern an den Strukturen! Alle hinter Kloppo versammeln, er weiß, was jetzt grundlegend verändert werden muss! Vielleicht bringt er sogar ein paar Leute mit. Hat nicht schon Red Bull ganz dringend einen „Head of global soccer“ gebraucht, der ständig Trainer rausschmeißt?

Im Fußball kommt alles immer wieder. „Man muss den ganzen Laden auseinandernehmen“, hat schon Jürgen Klinsmann gesagt, als er 2004 die Nationalmannschaft übernahm. Anders als Klopp hatte Klinsmann keinen Fernsehsender zur Verfügung, in dem er als Erlöser zum Volk sprechen durfte.