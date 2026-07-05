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MeinungBundestrainerKlopp spielt die Parteien meisterhaft gegeneinander aus

Kommentar von Philipp Schneider

Lesezeit: 3 Min.

Handy, Handy in der Hand: Wer ist der beliebteste Trainer im ganzen Land?
Handy, Handy in der Hand: Wer ist der beliebteste Trainer im ganzen Land? Alexander Hassenstein/Getty/AFP

Es sieht alles danach aus, als werde Jürgen Klopp zum mächtigsten Bundestrainer der DFB-Geschichte. Warum eigentlich?

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Es ist noch gar nicht so lange her, es war am vergangenen Dienstag kurz nach der Geisterstunde, da stand Jürgen Klopp hinter dem Tor und hat miterlebt, wie Manuel Neuer den Elfmeter von Fabián Balbuena gehalten hat. Die Parade markierte einen Moment im Elfmeterschießen gegen Paraguay, in dem es für einen Wimpernschlag der Geschichte so aussah, als könne es doch noch halbwegs glimpflich ausgehen für den deutschen Fußball bei dieser Weltmeisterschaft. Klopp stand also hinter dem Tor an der Seite seiner Kollegen von Magenta-TV, und als Neuer hielt, haben alle „mitgejubelt wie die Verrückten“.

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