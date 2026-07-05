Es ist noch gar nicht so lange her, es war am vergangenen Dienstag kurz nach der Geisterstunde, da stand Jürgen Klopp hinter dem Tor und hat miterlebt, wie Manuel Neuer den Elfmeter von Fabián Balbuena gehalten hat. Die Parade markierte einen Moment im Elfmeterschießen gegen Paraguay, in dem es für einen Wimpernschlag der Geschichte so aussah, als könne es doch noch halbwegs glimpflich ausgehen für den deutschen Fußball bei dieser Weltmeisterschaft. Klopp stand also hinter dem Tor an der Seite seiner Kollegen von Magenta-TV, und als Neuer hielt, haben alle „mitgejubelt wie die Verrückten“.