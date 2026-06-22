Zum Hauptinhalt springen

Nadiem AmiriDer perfekte Einwechselspieler

Lesezeit: 4 Min.

Bundestrainer Nagelsmann sagt über Amiri: „Nadiem ist keiner, der Zeit braucht, um auf Emotionslevel zu kommen. Der ist sofort da.“
Bundestrainer Nagelsmann sagt über Amiri: „Nadiem ist keiner, der Zeit braucht, um auf Emotionslevel zu kommen. Der ist sofort da.“ Alexander Hassenstein/Getty Images via AFP

Nadiem Amiri kam gegen die Elfenbeinküste von der Bank – und bereitete prompt den Ausgleich vor. Das ist kein Zufall: Amiri hat mit einer Mentaltrainerin daran gearbeitet, der optimale Joker zu sein.

Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf, Winston-Salem

SZ bei Google bevorzugen

Die deutsche Mannschaft lag 0:1 zurück und befand sich in kritischem Zustand, als Nadiem Amiri nach einer Stunde anstelle von Jamal Musiala eingewechselt wurde, aber der Mittelfeldspieler von Mainz 05 hatte noch ein ganz anderes Problem. Er stand unter scharfer Beobachtung, auf der Tribüne saß die halbe Verwandtschaft, 25 Mitglieder seiner offenbar großen und weitverzweigten Familie. Was für ein Druck.

Zur SZ-Startseite

MeinungJulian Nagelsmann
:Der Bundestrainer wagt viel und gewinnt vorerst alles

SZ PlusKommentar von Philipp Selldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite