Nadiem Amiri kam gegen die Elfenbeinküste von der Bank – und bereitete prompt den Ausgleich vor. Das ist kein Zufall: Amiri hat mit einer Mentaltrainerin daran gearbeitet, der optimale Joker zu sein.

Die deutsche Mannschaft lag 0:1 zurück und befand sich in kritischem Zustand, als Nadiem Amiri nach einer Stunde anstelle von Jamal Musiala eingewechselt wurde, aber der Mittelfeldspieler von Mainz 05 hatte noch ein ganz anderes Problem. Er stand unter scharfer Beobachtung, auf der Tribüne saß die halbe Verwandtschaft, 25 Mitglieder seiner offenbar großen und weitverzweigten Familie. Was für ein Druck.