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Streitereien im deutschen WM-QuartierEnthüllt: Die Frauen waren schuld!

Lesezeit: 3 Min.

Lena Wurzenberger, die Frau des Bundestrainers Julian Nagelsmann, sitzt auf der Tribüne neben Burgi Nagelsmann, der Mutter des Bundestrainers.
Lena Wurzenberger, die Frau des Bundestrainers Julian Nagelsmann, sitzt auf der Tribüne neben Burgi Nagelsmann, der Mutter des Bundestrainers. Tom Weller/dpa

Den DFB-Profis war in ihrem Quartier so langweilig, dass sie Verstecken spielten. Und dann – oh Gott! – flogen auch noch die Partnerinnen ein. Das konnte nur schiefgehen! Über eine Debatte, die einem erstaunlich bekannt vorkommt …

Kommentar von Philipp Schneider, Winston-Salem

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Der Horror überfiel die deutsche Nationalmannschaft an Tag 18 ihres Zusammenseins. 17 Tage lag war alles gut gegangen, drei Dutzend Männer waren halbwegs miteinander klargekommen. Die Spieler hatten die Bequemlichkeiten ihres Heimquartiers in Herzogenaurach überstanden, am Lake Michigan hatten sie den Wind im Gesicht gespürt sowie Selfies in den coolsten Cafés Chicagos gemacht, und nach der Weiterreise in ihr Turnierquartier hatten sie eine Woche lang den architektonisch umstrittenen Harry-Potter-Stil des „Graylyn Estate“ ertragen.

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Zum dritten Mal nacheinander verabschiedet sich die DFB-Elf frühzeitig von einer WM, diesmal zum ersten Mal in ihrer Geschichte im Elfmeterschießen. Julian Nagelsmann schließt einen Rücktritt als Bundestrainer aus.

Von Martin Schneider, Philipp Schneider und Philipp Selldorf

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