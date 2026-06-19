Mexiko hat bei dieser WM einen Heimnachteil – weil die Fans mit der Spielweise ihres Teams wenig anfangen können. Doch das liegt voll im Soll, auch dank des südkoreanischen Keepers.

So langsam nimmt diese mexikanische WM-Stimmung unheimliche Züge an. Singen sie im Stadion von Guadalajara jetzt tatsächlich aus grob geschätzt 40 000 Kehlen ein Lied von Heino? „Ay, ay, ay, ay, Karneval in Rio“. Das wäre sowohl popkulturell als auch geografisch eine interessante Wahl, um den zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel der Mexikaner zu feiern.