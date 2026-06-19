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Mexikos Sieg gegen SüdkoreaEin Geschenk des gegnerischen Torwarts lässt Mexiko singen

Lesezeit: 5 Min.

Torhüter Kim sieht das Unheil nahen: Luis Romo nutzt dessen Patzer zum mexikanischen Siegtreffer.
Torhüter Kim sieht das Unheil nahen: Luis Romo nutzt dessen Patzer zum mexikanischen Siegtreffer. Carl de Souza/AFP

Mexiko hat bei dieser WM einen Heimnachteil – weil die Fans mit der Spielweise ihres Teams wenig anfangen können. Doch das liegt voll im Soll, auch dank des südkoreanischen Keepers.

Von Boris Herrmann, Guadalajara

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So langsam nimmt diese mexikanische WM-Stimmung unheimliche Züge an. Singen sie im Stadion von Guadalajara jetzt tatsächlich aus grob geschätzt 40 000 Kehlen ein Lied von Heino? „Ay, ay, ay, ay, Karneval in Rio“. Das wäre sowohl popkulturell als auch geografisch eine interessante Wahl, um den zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel der Mexikaner zu feiern.

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Stimmung beim Co-Gastgeber
:In Mexiko schlägt das Herz dieser WM – und am heftigsten schlägt es in Guadalajara

Zum dritten Mal empfängt die Stadt die Fußballwelt. 1970 stand hier für Pelé und seine Brasilianer sozusagen alles still. Und heute? Zeigt Guadalajara, worauf es wirklich ankommt – und was die Fifa nicht verstehen will.

SZ PlusVon Boris Herrmann

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