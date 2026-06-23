Die Co-Gastgeber zelebrieren die WM auf ihre Weise, dabei hat nur eines der Länder wirklich Fußballtradition. Wie erleben Kanadier und Mexikaner das Turnier? Was ist anders als in den USA und warum gibt’s mitunter Pfiffe? SZ-Reporter erzählen.

Von Jonas Beckenkamp, Boris Herrmann und Felix Haselsteiner