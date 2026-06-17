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MeinungWM 2026Messi, Mbappé, Haaland: Eine WM ist keine Taktikmesse, sondern eine Heldenbühne

Kommentar von Christof Kneer

Lesezeit: 2 Min.

Wer steht hier im Mittelpunkt? Lionel Messi vor dem Spiel gegen Algerien, das er mit drei Toren allein entschied.
Wer steht hier im Mittelpunkt? Lionel Messi vor dem Spiel gegen Algerien, das er mit drei Toren allein entschied. ROBERTO SCHMIDT/AFP

Das Wettballern der Torjäger eröffnet die WM noch einmal neu – und liefert einen sachdienlichen Hinweis für alle Trainer des Turniers.

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Miroslav Klose gehört zu jenen Menschen, die viel zu bescheiden sind, um ihre Bescheidenheit zu betonen. Das wäre dann ja Koketterie, und kokett ist Klose ebenso wenig, wie er ein Angeber ist. Dabei könnte er zum Beispiel guten Gewissens behaupten, dass Messi ihn super findet. Aber er sagt das nicht, zumindest nicht öffentlich. Wie würde das denn klingen?

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