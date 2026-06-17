Miroslav Klose gehört zu jenen Menschen, die viel zu bescheiden sind, um ihre Bescheidenheit zu betonen. Das wäre dann ja Koketterie, und kokett ist Klose ebenso wenig, wie er ein Angeber ist. Dabei könnte er zum Beispiel guten Gewissens behaupten, dass Messi ihn super findet. Aber er sagt das nicht, zumindest nicht öffentlich. Wie würde das denn klingen?