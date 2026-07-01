Der Torhüter sollte allein mit seiner Aura die Torschüsse der Gegner ablenken, doch dann waren fünf von zehn Versuchen bei dieser WM drin. Von seiner Rückkehr bleibt letztlich nur ein Satz für die Ewigkeit.

128 Länderspiele! Angenommen, jedes Einzelne hätte exakt 90 Minuten gedauert, man käme auf 11 520 Minuten. Das macht 691 200 Sekunden. Die Frage ist, ob sich Manuel Neuer die letzten 20 seiner überwiegend großartigen 691 200 Karrieresekunden in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht lieber erspart hätte. Und vor allem die 20 Sekunden, die auf seine letzten folgten: die ersten 20 Sekunden in seinem neuen Leben als Bundesmanu a. D.