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MeinungTV-Experte vs. BundestrainerKlopp hat Nagelsmann eher einen Gefallen getan

Kommentar von Christof Kneer

Lesezeit: 3 Min.

Hätte sich selbst „aufs Maul hauen können“: Jürgen Klopp haderte öffentlich mit seiner Wortwahl als TV-Experte.
Hätte sich selbst „aufs Maul hauen können“: Jürgen Klopp haderte öffentlich mit seiner Wortwahl als TV-Experte. Tom Weller/dpa

Ein Sieg als Mund-zu-Geste: Durch Klopps verbalen Ausrutscher steht der Bundestrainer plötzlich als ausgleichender Kommunikator da – und hat mit seiner Mannschaft wertvolle Zeit gewonnen.

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Aus den historischen Quellen lässt sich nicht mehr präzise rekonstruieren, wann und zu welchem Anlass Rudi Völler die Formulierung von den „Gurus und Ex-Gurus“ erstmals unters Volk gebracht hat. In der Forschung ist auch umstritten, ob Völler möglicherweise „Gurus und Ex-Spieler“ sagen wollte und also ehemalige Fußballprofis meinte, die ihre Weisheiten im Namen von TV-Sendern verbreiten; oder ob er bewusst zwischen Gurus und Ex-Gurus unterschieden hat, also zwischen aktuellen und ehemaligen Fernsehexperten. Als gewiss gilt immerhin, dass Rudi Völler einen sischerlisch zu großen Teil seines Lebens damit verbringen musste, sich über Gurus und Ex-Gurus zu ärgern. So wie er sich jetzt auch wieder fürschterlisch aufregen musste, bei seiner fünften Weltmeisterschaft in seiner dritten Funktion, über Thomas Müller und vor allem über Jürgen Klopp.

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