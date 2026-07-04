Jürgen Klopp, 59, soll und will neuer Bundestrainer werden. Das weiß man, weil der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag nicht nur die Trennung vom bisherigen Amtsinhaber Julian Nagelsmann, 38, öffentlich machte. Sondern sogleich hinzufügte, Klopp habe „bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“ – ein eher unübliches Vorgehen, solange nichts unterschrieben ist. Und man erfuhr es kurz darauf auch von Jürgen Klopp selbst. Der ehemalige Trainer von Mainz 05, Borussia Dortmund und dem FC Liverpool ist bei der WM für Magenta-TV als Experte im Einsatz; sein Einsatzplan sah vor, dass er am Freitag mit dem Moderator Johannes B. Kerner auf einer Terrasse in Manhattan über Fußball sprechen sollte. Er musste dann aber erst mal über sich selbst sprechen.