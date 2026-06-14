Man solle liebe Grüße ausrichten, hatte der frühere Bundesligaprofi Thomas Broich gesagt; sie hätten sich in Australien immer „rassige Duelle“ geliefert. Die Grüße sollten an Graham Arnold, 62, gehen – an einen Australier, der einst Mittelstürmer war in seinem Heimatland (bei Sydney United und Northern Spirit), in den Niederlanden (Roda Krekrade, NAC Breda), in Belgien (RC Lüttich, Royal Charleroi) und in Japan (Sanfrecce Hiroshima). Seit Mai 2025 trainiert Arnold die Nationalmannschaft Iraks, die erstmals seit 1986 an einer WM teilnimmt. Arnold stand der SZ für ein Gespräch zur Verfügung. Broichs Grüße müssen aber nachgereicht werden. Als das Gespräch länger dauerte als gedacht, griff ein Presseoffizier des irakischen Verbands ein: „Sorry. Wir müssen los.“