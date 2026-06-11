Eines kann man Gianni Infantino nicht vorwerfen: dass er sich wegduckt, wenn es ungemütlich wird. Dann stellt er sich mit seiner Vielsprachigkeit, seinem prallen Selbstbewusstsein und seiner markanten Glatze direkt in den Sturm. Gut, er tut das nicht bei jedem kritischen Lüftchen – genau genommen sind Pressekonferenzen des Fifa-Präsidenten so selten wie Torhüter, die Fallrückziehertore erzielen. Aber wenn mal wieder WM ist, also alle vier Jahre, kommt Infantino zur Fragestunde. Und dann kommt er auch gleich zur Sache!