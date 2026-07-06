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MeinungFußball-WMGianni Infantino ist für den Fußball die größte Bedrohung

Essay von Thomas Kistner

Lesezeit: 5 Min.

Make America Great in Soccer – diesen Auftrag scheint bei der Fußball-WM offenbar auch der Präsident des Weltverbands zu verfolgen.
Make America Great in Soccer – diesen Auftrag scheint bei der Fußball-WM offenbar auch der Präsident des Weltverbands zu verfolgen. Kevin Lamarque/Reuters

Die Affäre um den US-Stürmer Balogun zeigt: Gianni Infantino sollte schleunigst entfernt werden von der Spitze seines Sports. Denn dieser Skandal rührt an das Heiligste: das Spiel, ganz unmittelbar.

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Dass diese Fußball-WM im Chaos versinken könnte, war schon lange vor dem Anpfiff befürchtet worden. Da lag das Augenmerk allerdings auf dem politischen Wellengang rundherum. Auf Donald Trumps Gehabe als Sonnenkönig, das er im Scheinwerferlicht des Turniers noch stärker ausleben könnte; auf Feindseligkeiten im Gastgeberland gegen Teilnehmernationen und deren Fans; auch auf der martialischen Einwanderungsbehörde ICE.

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