In Haiti regieren bewaffnete Banden, die Menschen leben in Armut. Aber die Fußballer haben es trotz gesammelter Desaster zur WM geschafft. In den USA spielen sie auch für ihre von Trump beschimpften Landsleute.

Aus Haiti, diesem geplagten, faszinierenden Land, kommen seit Jahren eher Horrorszenen als Bilder von Traumtoren. Es ist wie ein Fluch. Schwer gezeichnet war diese Inselhälfte in der Karibik schon früher, ein Putsch jagte den nächsten. Dann begann im Januar 2010 die neuere Serie der Katastrophen. Ein Erdbeben der Stärke 7,0 zerstörte Port-au-Prince und Umgebung – zu den eingestürzten Gebäuden gehörten auch der weiß getünchte Präsidentenpalast und das Hauptquartier des haitianischen Fußballverbandes, in dem mehr als 30 Funktionäre starben.