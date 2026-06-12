Die Dramaturgie beim Fifa-Kongress Ende April in Vancouver folgt einer klar aufsteigenden Linie. Superlativ für Superlativ feiert sich Gianni Infantino als Zampano des Weltfußballs. Er verkündet, dass Iran auf jeden Fall an der WM teilnehmen wird, Krieg hin, Krieg her. Er lässt sich für eine Rekordzahl feiern: Bis zu 14 Milliarden Dollar, so stellt er es in Aussicht, will sein Weltverband im nächsten Vier-Jahres-Zyklus an Einnahmen einstreichen. Aber dann, zur Überraschung aller, folgt erst der eigentliche Höhepunkt: der Moment, in dem ein profaner Fußballverwalter aus den Schweizer Alpen in die Geschichtsbücher eingehen will.