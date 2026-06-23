Vielleicht kommt Frankreich ja bald wieder nach Philadelphia, zum amerikanischen Geburtstag. Bei hoffentlich stabilerem Wetter. Wenn die Franzosen in ihrer Gruppe I Erster werden, wie die DFB-Elf in ihrer Gruppe E, und beide nicht in der nächsten Runde hängen bleiben, dann treffen sie sich am 4. Juli in dieser Arena zum Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft – zum 250. Jahrestag der USA. Fürs Erste gewannen Les Bleus in diesem Stadium jedenfalls am Montag 3:0 gegen Irak, nach einer ausgedehnten Regenpause im bisher deutlich längsten und ungemütlichsten Match des Turniers.
Frankreich gewinnt gegen IrakErst ein heftiges Unwetter – und dann auch noch Kylian Mbappé
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Eine zweistündige Regenunterbrechung, bei der Spieler und Zuschauer flüchten, kann Frankreich nicht aufhalten: Nach dem 3:0 gegen den Irak steht ein Gipfeltreffen um den Gruppensieg an.
Von Peter Burghardt, Philadelphia
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