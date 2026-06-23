Eine zweistündige Regenunterbrechung, bei der Spieler und Zuschauer flüchten, kann Frankreich nicht aufhalten: Nach dem 3:0 gegen den Irak steht ein Gipfeltreffen um den Gruppensieg an.

Vielleicht kommt Frankreich ja bald wieder nach Philadelphia, zum amerikanischen Geburtstag. Bei hoffentlich stabilerem Wetter. Wenn die Franzosen in ihrer Gruppe I Erster werden, wie die DFB-Elf in ihrer Gruppe E, und beide nicht in der nächsten Runde hängen bleiben, dann treffen sie sich am 4. Juli in dieser Arena zum Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft – zum 250. Jahrestag der USA. Fürs Erste gewannen Les Bleus in diesem Stadium jedenfalls am Montag 3:0 gegen Irak, nach einer ausgedehnten Regenpause im bisher deutlich längsten und ungemütlichsten Match des Turniers.