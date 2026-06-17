Zum Hauptinhalt springen

Auftakt der Franzosen gegen SenegalMbappé berauscht Frankreich – dank Michael Olise

Lesezeit: 4 Min.

Frankreichs Coach Didier Deschamps weiß, was er an Mbappé hat: einen Torschützen, der immer gefährlich ist, wie er gegen Senegal bewies.
Frankreichs Coach Didier Deschamps weiß, was er an Mbappé hat: einen Torschützen, der immer gefährlich ist, wie er gegen Senegal bewies. Frank Franklin II/AP Photo

Kylian Mbappé ist jetzt französischer Rekordtorschütze. Dass er beim 3:1 gegen Senegal seine Länderspieltore 57 und 58 erzielt, liegt aber auch an einer Eingebung seines Trainers – und herausragenden Vorlagen.

Von Claudio Catuogno, East Rutherford

SZ bei Google bevorzugen

Zwei Tore hat Kylian Mbappé also wieder für sein Land erzielt am Dienstagnachmittag in East Rutherford. Oder müsste man eher sagen: zwei Tore gegen sein Land? Gegen die ewigen Zweifel, die ihn in der Heimat umwehen? Gegen die Kritiker, die ihn jedes Mal aufs Neue kritisch beäugen, sobald er das blaue Nationaltrikot überstreift?

Zur SZ-Startseite

WM 2026
:Der Favorit auf den Titel? Die Vororte von Paris

99 Spieler bei dieser WM sind in Frankreich geboren worden – fast vier volle Kader. Viele von ihnen haben das Spiel auf den Bolzplätzen der Banlieues gelernt.

SZ PlusVon Oliver Meiler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite