Individualisten, die ein gemeinsames Pflichtgefühl prägt: Beim 2:0 gegen Marokko zeigt sich, mit welcher Attitüde Trainer Deschamps seine Elf über die Jahre geformt hat – und er überholt gar einen berühmten Deutschen.

Es ist das Los der Seriensieger, dass sie ständig erklären sollen, was kaum zu erklären ist. Ob es um die Bayern in der Bundesliga geht, um die deutschen Rodler in der Eisrinne oder um den Trainer Didier Deschamps bei der Fußball-Weltmeisterschaft, immerzu taucht dieselbe Frage auf: die nach dem Erfolgsgeheimnis.