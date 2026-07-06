Der wichtigste Stürmer des US-Teams sieht die rote Karte, aber die Fifa nimmt seine Sperre zurück – offenbar nach einem Anruf von Donald Trump persönlich. Jetzt geht es bei der WM „um die Integrität des Fußballs“.

Einer der möglicherweise größten Skandale der WM-Geschichte begann offenbar mit einem Anruf aus dem Weißen Haus. Am Mittwochabend, die USA hatten in San Francisco gerade ihr Sechzehntelfinale 2:0 gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen, soll sich Donald Trump bei Gianni Infantino gemeldet haben. So berichtet es jedenfalls die New York Times mit Verweis auf drei Menschen, die dabei gewesen seien. Auch andere Medien berichten von diesem Vorgang. Der US-Präsident und der Fifa-Präsident kennen sich gut, und Trump hatte anscheinend ein besonderes Anliegen: Er wollte, dass sich die Fifa die Sperre von Folarin Balogun noch mal ansieht.