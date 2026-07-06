Neben der Frage, ob es wirklich Trump war, der die Aufhebung der Sperre für US-Stürmer Balogun veranlasst hat, drängt sich eine andere auf: Durfte die Fifa das überhaupt? Sportrechtler haben ihre Zweifel.

Das Fußballgesetzbuch heißt offiziell Fifa Disciplinary Code, oder auf Deutsch: Fifa-Disziplinarordnung. In 76 Artikeln sind hier die Sanktionen festgeschrieben, die bestimmte Regelbrüche im Fußball zur Folge haben sollen. Jene Artikel, die aktuell im Fokus stehen, tragen die Ziffern 27 und 66. Hintergrund ist die höchst umstrittene – manch einer findet auch: skandalöse – Entscheidung der Fifa, die Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun faktisch aufzuheben.