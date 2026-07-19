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Englands dritter Platz bei der WMDie Bronzemedaille kommt nach Hause

Lesezeit: 4 Min.

Thomas Tuchel empfängt die Medaille, die es bei der WM für den dritten Platz gibt. Ein sehr gutes Ergebnis für ihn und seine Engländer. Eigentlich.
Thomas Tuchel empfängt die Medaille, die es bei der WM für den dritten Platz gibt. Ein sehr gutes Ergebnis für ihn und seine Engländer. Eigentlich. Rebecca Blackwell/AP Photo

Enorme Dominanz, gewaltiger Schrecken und dann doch das beste Ergebnis seit 60 Jahren – Englands 6:4-Spektakel gegen Frankreich stärkt auch Thomas Tuchels Position. Echte Alternativen zum deutschen Coach gibt es ohnehin kaum.

Von Sven Haist, New York

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Immer wieder kreuzten sich im Stadion von Miami die Wege von Kylian Mbappé und Thomas Tuchel. Die Begegnungen der beiden, die sich aus ihrer Zeit bei Paris Saint-Germain kennen, wurden zum Sinnbild für das überaus unterhaltsame Spiel um Platz drei zwischen Frankreich und England. Zunächst hatten sie sich vorab gegenseitig nach den jeweiligen Halbfinalniederlagen ihrer Mannschaften erkundigt. Zur Halbzeit liefen sie dann zufällig gemeinsam vom Spielfeld, als Mbappé aufgrund des Rückstands „nicht glücklich“ gewesen sei, wie Tuchel erzählte.

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Beim WM-Aus im Halbfinale ließen sich die Three Lions dramatisch hinten einschnüren. Besonders Thomas Tuchel geriet für sein Coaching in die Kritik. Vor dem Spiel um Platz drei schaltet Englands Nationaltrainer nun verbal auf Angriff.

Von Sven Haist

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