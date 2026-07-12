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England bezwingt NorwegenMit der Hilfe von Bellingham – und eines Kabels?

Lesezeit: 4 Min.

Jude Bellingham ist nach seinen zwei Toren im Achtelfinale gegen Mexiko erneut der Mann des Tages beim Team von Thomas Tuchel.
Jude Bellingham ist nach seinen zwei Toren im Achtelfinale gegen Mexiko erneut der Mann des Tages beim Team von Thomas Tuchel. Roberto Schmidt/AFP

England bezwingt Norwegen dank zweier Tore von Jude Bellingham mit 2:1 nach Verlängerung. Doch vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich berührte der Ball augenscheinlich ein Kabel der sogenannten „Spider Cam“ – doch die Fifa dementiert.

Von Javier Cáceres, Miami

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Offenbar mit der Hilfe eines Kabels, das über dem Rasen des Hard Rock Stadions von Miami hing, hat die von Thomas Tuchel trainierte englische Nationalelf das Halbfinale der Fußball-WM erreicht. In einer Partie, die als Hitzeschlacht von Miami in die Geschichte eingehen dürfte, drehten die Three Lions gegen Norwegen einen durch Andreas Schjelderup herbeigeführten Rückstand – und besiegten die Skandinavier mit 2:1 nach Verlängerung.

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