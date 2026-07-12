Offenbar mit der Hilfe eines Kabels, das über dem Rasen des Hard Rock Stadions von Miami hing, hat die von Thomas Tuchel trainierte englische Nationalelf das Halbfinale der Fußball-WM erreicht. In einer Partie, die als Hitzeschlacht von Miami in die Geschichte eingehen dürfte, drehten die Three Lions gegen Norwegen einen durch Andreas Schjelderup herbeigeführten Rückstand – und besiegten die Skandinavier mit 2:1 nach Verlängerung.
England bezwingt NorwegenMit der Hilfe von Bellingham – und eines Kabels?
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England bezwingt Norwegen dank zweier Tore von Jude Bellingham mit 2:1 nach Verlängerung. Doch vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich berührte der Ball augenscheinlich ein Kabel der sogenannten „Spider Cam“ – doch die Fifa dementiert.
Von Javier Cáceres, Miami
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